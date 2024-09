Vào ngày 20/9 vừa qua, show diễn HELLO COSMO FROM VIETNAM của NTK Lê Thanh Hòa đã diễn ra tại Ninh Bình. Bên cạnh những thiết kế lộng lẫy và ấn tượng từ BST LE THANH HOA FALL-WINTER 24, fashion show của nam NTK còn gây chú ý với sự có mặt của dàn khách mời tham dự, trong đó có những cái tên nổi bật như: diễn viên Phương Oanh, vợ chồng Bình An - Phương Nga, Hoa hậu Đỗ Hà, Thanh Thuỷ. Ngoài ra, công chúng còn được chứng kiến màn "chơi lớn" của Lê Thanh Hoà khi tạo ra màn trình diễn công phu, đậm đà bản sắc của 3 nàng Hậu: H'Hen Niê, Ngọc Châu và Bùi Xuân Hạnh.

Dàn sao Việt đổ bộ show thời trang mới của Lê Thanh Hoà ngày 20/9.

Tái xuất hậu lên chức mẹ bỉm, Phương Oanh lập tức thu hút truyền thông với sắc vóc sau sinh cực nuột nà, ít ai nghĩ chỉ cách đây vài tháng cô từng ở mức cân nặng 77kg. Với vóc dáng quyến rũ, Phương Oanh dễ dàng cân đẹp thiết kế váy đen xẻ tà cổ yếm, ghi điểm bằng vẻ ngoài trẻ trung, sắc sảo.

Vợ chồng Bình An - Phương Nga rạng rỡ, cực thần thái diện khi diện ton sur ton đen sang trọng.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Thanh Thuỷ vẫn giữ vững phong độ của 1 nàng Hậu có nhan sắc nóng bỏng hàng đầu hiện nay. Với layout makeup son đỏ, người đẹp Gen Z "đốt mắt" khán giả khi diện mẫu váy đen xẻ tà, khoe đôi chân dài miên man thẳng tắp. Đặc biệt thiết kế này xuyên thấu cut-out ở thân trên còn giúp Thanh Thuỷ khoe trọn 2 vòng cực gợi cảm.

Nàng Hậu tiếp theo có mặt trong show diễn của Lê Thanh Hoà là Đỗ Thị Hà. Hoa Hậu Việt Nam 2020 toả sáng với nụ cười thanh lịch và vẻ ngoài quý phái.

Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 Ngọc Châu, Á hậu Kim Duyên và Ngọc Thảo khoe sắc vóc mãn nhãn trong những thiết kế có màu sắc nhã nhặn được NTK Lê Thanh Hoà chuẩn bị theo số đo riêng, tôn lên hình thể đầy tinh tế của người mặc.

Diễn viên Huyền Lizzie với layout makeup tinh khôi và chiếc váy trắng mềm mại, giúp vẻ ngoài của người đẹp trong lần xuất hiện này vô cùng nền nã và nữ tính.

Đại diện cuộc thi Miss Cosmo - CEO Bảo Hoàng phong độ và lịch lãm không kém cạnh một sao nam showbiz.

Cặp đôi KOLs Tùng Dương và Ninh Anh Bùi vô cùng điển trai và sang trọng với suit đen tối giản.

Về show diễn được đầu tư lần này, sau lần dời lịch do điều kiện thời tiết, BST FALL WINTER 2024 của NTK Lê Thanh Hòa cuối cùng đã thành công diễn ra với sự góp mặt của bộ ba Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng 59 thí sinh Miss Cosmo 2024. Show diễn được đánh giá cao nhờ tính thẩm mỹ và những giá trị văn hóa dân tộc.

Đặc biệt nhất phải kể đến màn chào sân đặc sắc của bộ ba First Face là H'Hen Niê, Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh. Thay vì catwalk từ phía sau sân khấu như thường lệ, ba nàng Hậu cùng xuất hiện trên chiếc bè trúc, chậm rãi tiến về sàn diễn giữa âm nhạc du dương khiến khán giả vỡ oà.

Bên cạnh màn chào sân đẹp lay động, các nàng hậu còn thể hiện khả năng catwalk chuyên nghiệp cùng trang phục dạ hội có thiết kế tà dài và phom dáng dựng 3D công phu.

Gắn liền với những show diễn mãn nhãn tại các thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng, lần này NTK Lê Thanh Hòa chọn Đảo Khê Cốc (Tràng An, Ninh Bình) làm địa điểm tổ chức cho show diễn quan trọng, nam NTK chia sẻ: "Tôi quan niệm thời trang là nghệ thuật. Thưởng thức nghệ thuật phải trọn vẹn, tận hứng. Vậy nên, đưa bộ sưu tập đến một địa điểm đẹp là cách tôi thể hiện sự trận trọng với khán giả và những sáng tạo của mình".

Thiết kế ban đầu của sân khấu được dựng tại Khê Cốc từ trước đợt mưa bão. Trải qua thêm một trận mưa lớn ngay trước giờ diễn khiến khu vực sân khấu bán nguyệt bị ngập trong nước. Vì vậy, dàn người mẫu chỉ có thể catwalk trên đoạn sân khấu thẳng.