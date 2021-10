Đại gia "phi công" bị bạn gái "hot girl" quen qua mạng đánh tráo đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Ngày 12/10, Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa điều tra khám phá vụ trộm cắp tài sản trị giá 2 tỷ đồng ở khu vực. Hiện đối tượng Lã Thị Anh (SN 1990, ngụ TP Hà Nội, trú quận 7, TP.HCM) cùng tang vật đã được bàn giao cho Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo điều tra, Anh vốn sinh sống ở chung cư Sunrise City, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Từ đầu năm 2021, Anh đầu tư tiền ảo Forex nên mượn tiền của 1 vài người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Trong thời gian này thông qua mạng MXH, Anh và anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997, ngụ quận 3) quen biết với nhau. Cả 2 nhiều lần trò chuyện và hẹn gặp nhau.

Lã Thị Anh tại cơ quan điều tra.

Đầu tháng 8/2021, anh Tân nói tài xế chở qua nhà Anh chơi. Tại đây, vị “đại gia” tặng quà cho Anh và rủ tới nhà Tân ở đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM chơi. Tại đây, Anh có ngủ lại qua đêm. Khi ở tại nhà, anh Tân có nói là có "giới thiệu" với Anh tủ trưng bày nhiều loại đồng hồ “xịn” trị giá hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhân lúc anh Tân đang ngủ thì Anh lấy chiếc đồng hồ Rolex Daytona gần 100.000 USD chụp lại. Đến lần thứ 3 sang nhà anh Tân chơi thì Anh và anh này mâu thuẫn nên cự cãi dẫn tới chia tay. Cộng với thời điểm này, Anh bị 1 số chủ nợ yêu cầu trả nợ nên nảy sinh ý định tráo chiếc đồng hồ xịn của anh Tân.

Anh liên lạc với Tô Văn Toàn (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) nhờ mua giúp 1 chiếc đồng hồ nhái như chiếc đồng hồ của anh Tân. Toàn báo giá chiếc đồng hồ trên với giá gần 15 triệu đồng cả chi phí vận chuyển từ TP Hà Nội vào nên Anh đồng ý. Hai tuần sau, Anh tới nhà Toàn đưa tiền và nhận đồng hồ. Ngày 11/9, anh Tân chủ động liên hệ Anh xin lỗi và muốn Anh tới nhà nối lại tình cảm. Anh vội cầm theo chiếc đồng hồ nhái đi tới nhà anh Tân chơi và ngủ lại.

Tang vật vụ án

Rạng sáng hôm sau, anh Tân ngủ say thì Anh đánh tráo chiếc đồng hồ bỏ vào túi. Sáng cùng ngày, anh Tân và Anh lại cự cãi mâu thuẫn rồi chia tay. Anh lấy xe máy chạy qua nhà Toàn nhờ định giá giúp tài sản lấy được. Toàn chụp ảnh gửi cho 1 người bạn thì được người này báo giá 80.000 USD.

Ngày 13/9, Anh mang đồng hồ tới nhà Toàn cầm với giá 1 tỷ đồng. Toàn đưa cho Anh 970 triệu đồng còn lại là tiền công giúp đỡ và chi phí đánh bóng lại đồng hồ. Toàn có hỏi Anh thì Anh nói là đồng hồ của 1 người bạn của mình đang ở Mỹ. Lấy được tiền, Anh chuyển khoản trả nợ và nhờ Toàn tìm người mua giúp.

Ngày 15/9, anh Tân phát hiện chiếc đồng hồ bị đánh tráo nên báo cho công an. Anh Tân cho biết, chiếc đồng hồ bị mất trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Công an quận 3 đã phối hợp cùng Phòng PC02, Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an xác định Anh là nghi phạm gây án nên đã đưa về trụ sở làm việc và có khai báo như trên. Công an cũng thu hồi chiếc đồng hồ và mời Toàn tới làm việc. Toàn khai không biết chiếc đồng hồ trên là tài sản mà Anh trộm cắp được.