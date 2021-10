Đại gia ở Sài Gòn bị nhân viên môi giới bất động sản dùng giấy tờ giả lừa 260 triệu đồng

Ngày 8/10, Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam với Nguyễn Hữu Khoa (SN 1987, là nhân viên môi giới nhà đất) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nạn nhân của vụ việc là ông Chiêm Quốc C. (Giám đốc của Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa Thẩm mỹ V.M. (gọi tắt là Công ty V.M.) lớn nhất nhì TP.HCM có trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Theo điều tra, Khoa vốn là nhân viên môi giới bất động sản và nhiều lần được ông C. uỷ quyền để nộp hồ sơ, đóng thuế, làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các căn nhà mà công ty này đã mua ở phường 1, quận 3 từ năm 2016 tới nay.

Ngày 25/11/2019, Công ty V.M. ký hợp đồng mua căn nhà ở con hẻm đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Sau đó, công ty đã uỷ quyền cho Khoa đóng thuế với số tiền là 200 triệu đồng.

Ngày 26/11/2019, nhân viên kế toán của công ty đã chi cho Khoa 200 triệu đồng để nộp hồ sơ, đóng thuế căn nhà trên. Sau khi lấy được tiền, Khoa chiếm đoạt đem đi trả nợ. Ông C. thấy lâu nên đã liên hệ thì Khoa nói là do căn nhà phát sinh diện tích đất dư thừa nên phải chờ thông báo của Chi cục thuế quận 3 về việc đóng thêm thuế mới được cấp giấy.

Khoa nói với ông C. là 13 căn nhà công ty ông mua tại đường Lý Thái Tổ chưa đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp và nói ông C. chuyển tiền để đóng. Ông C. sau đó nói nhân viên công ty chuyển cho Khoa 60 triệu đồng.

Tuy nhiên chờ lâu vẫn chưa thấy gì nên ông C. hỏi về giấy tờ nhưng Khoa tránh né và làm giả giấy thông báo nộp thuế của cơ quan chức năng.

Đầu tháng 11/2020, Khoa đưa thông báo giả cho ông C. và yêu cầu ông đưa tiền tiếp tục đi đóng thuế. Nghi ngờ, ông C. đã cho nhân viên đi cùng Khoa thì Khoa nói là hôm khác đi rồi bỏ trốn. Ông C. cho nhân viên kiểm tra thì phát hiện Khoa không đóng thuế theo uỷ quyền nên đã báo công an.

Công an vào cuộc xác định Khoa đã bán nhà và đi đâu không ai biết nên phát thông báo truy tìm.

Ngày 1/10, công an đã bắt được Khoa đưa về trụ sở. Tại công an, Khoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khoa khai do làm ăn thua lỗ và không có tiền nên đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ông C. cũng là chủ của Công ty V.M.