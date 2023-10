Đại gia Đức An muốn thương lượng với siêu mẫu Ngọc Thuý

Ngày 16-10, sau gần một tháng tạm dừng, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (SN 1961; quốc tịch Mỹ) với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Tranh luận tại toà, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông An cho biết thân chủ của mình đồng ý giao cho bị đơn quyền sở hữu 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon có giá trị hơn 45 tỉ đồng. Đây là đề xuất mới vì trước đó phía ông An yêu cầu bà Thúy trả lại những bất động sản được xác định đã cho bà Thúy "đứng tên hộ" trong thời kỳ hôn nhân gồm 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon và tòa nhà Sailing Tower (quận 1, TP HCM).

Cựu siêu mẫu Ngọc Thuý tại toà hồi tháng 9

Đổi lại, ông An muốn bà Thuý chuyển số tài sản còn lại cho 2 con chung (15,16 tuổi), và thuê một đơn vị quản lý tài sản này.

Luật sư của nguyên đơn trình bày trong thời gian tòa tạm dừng, ông An đã nhờ người đại diện đến gặp gia đình và luật sư của bà Ngọc Thuý để đưa đề nghị này. Tuy nhiên, bà Ngọc Thúy không chấp nhận.

Bị đơn cho rằng ngoại trừ số tiền 47 tỉ đồng và 700.000 USD mà ông An đã chuyển cho bà qua ngân hàng thì toàn bộ số tài sản bà đứng tên trong thời kỳ hôn nhân với ông An là tài sản do bà làm ra.

Luật sự của bị đơn tranh luận rằng đây là tài sản do ông An đầu tư bất động sản sinh lời từ năm 2006-2007, khi ông này hồi hương. Tổng số tiền ông An có tại thời điểm năm 2007 là khoảng 13 triệu USD.

Đây cũng là khoảng thời gian ông An và siêu mẫu Ngọc Thuý bước vào hôn nhân (kéo dài 13 tháng, từ tháng 9-2006 đến tháng 12-2007). Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 2008, bà Ngọc Thúy liên tiếp mang thai, sinh 2 con.



Do đó, phía nguyên đơn lập luận rằng trong thời gian này bà Thuý không có công việc tạo ra thu nhập nên không thể sở hữu được số tài sản trên (ước tính hơn 136 tỉ đồng).

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục.