Đại diện Việt Nam gặp sự cố ở Hoa hậu Quốc tế

Ngày 16/11, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tham gia trình diễn trong phần thi trang phục dân tộc. Trong hậu trường, đương kim Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có mặt để cổ vũ tinh thần thí sinh.

Tại hậu trường, Thanh Thủy đã động viên Kiều Duy trước màn trình diễn. Kiều Duy gặp sự cố với chiếc vòng cổ được thiết kế đi kèm bộ trang phục dân tộc mang tên Cửu Long Ẩn Vân.

Kiều Duy trong hậu trường trình diễn trang phục dân tộc.

Kiều Duy cho biết chiếc vòng cổ là điểm nhấn bộ trang phục đã bị gãy trong quá trình vận chuyển, dù đã được gói và bảo quản kỹ lưỡng. Vì vậy, Kiều Duy trình diễn mà không đeo phụ kiện.

Đây là chi tiết quan trọng kết nối phần mấn đội đầu và thân trang phục, giúp tổng thể hài hòa khi chuyển động. Nhà thiết kế trang phục cho biết anh lo lắng khi phát hiện vòng cổ bị hỏng dù đã được đóng gói kỹ lưỡng. Việc sửa chữa không kịp vì không đủ thời gian để keo khô và đảm bảo độ chắc chắn, buộc ê-kíp quyết định bỏ hẳn chi tiết này.

“Tuy hơi tiếc vì vòng cổ là điểm nhấn quan trọng, hoàn thiện câu chuyện văn hóa của thiết kế. Nhưng khi thấy Kiều Duy giữ được tinh thần và trình diễn tự tin, tôi cảm thấy tự hào hơn là tiếc nuối”, nhà thiết kế cho biết.

Kiều Duy chia sẻ rằng đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn Cửu Long Ẩn Vân nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khoảnh khắc ngồi chờ đến lượt bước ra sân khấu, Kiều Duy thừa nhận bản thân căng thẳng và lo lắng, suýt bật khóc nhưng cố gắng kìm nén.

"Tôi cũng có chút áp lực vì muốn làm tốt. Có lúc xúc động, thậm chí mắt cay một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu và bước ra sân khấu với tâm thế nhẹ nhàng nhất”, Kiều Duy chia sẻ.

Bộ trang phục dân tộc của Kiều Duy lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh dưới triều vua Khải Định, với hình tượng chín con rồng ẩn hiện trong mây, thể hiện khát vọng vươn cao và tinh thần hòa hợp thiên - địa - nhân.

Hậu trường trình diễn trang phục dân tộc của thí sinh.

Trình diễn trang phục dân tộc là phần thi quan trọng tại Hoa hậu Quốc tế vì cuộc thi đề cao tinh thần hữu nghị và văn hóa truyền thống. Bên cạnh Kiều Duy, các đại diện đều mang đến cuộc thi năm nay những trang phục ấn tượng. Các đại diện Philippines, Indonesia, Cộng hòa Czech, Colombia, Peru... được đánh giá có phần trình diễn để lại dấu ấn với khán giả.

Ngoài các phần thi, Kiều Duy và dàn thí sinh Miss International 2025 đã tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng tại Nhật Bản như tỉnh Yamanashi, cầu Saruhashi, làng nghiên cứu năng lượng và đền Kitaguchi Hongu Fuji Sengen. Trước đó, người đẹp Brazil được trao giải Đại sứ du lịch Nhật Bản.

Miss International 2025 diễn ra từ ngày 12/11. Chung kết diễn ra ở sân vận động quốc gia Yoyogi, Nhật Bản vào ngày 27/11. Tại đây, đương kim Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Năm nay, cuộc thi không tổ chức trong hội trường thành phố Tokyo Dome như thường lệ mà diễn ra tại không gian rộng lớn của sân vận động, hứa hẹn nhiều điểm mới mẻ. Sân vận động quốc gia Yoyogi có sức chứa 13.291 người với 9.079 chỗ ngồi tại khán đài, 4.124 chỗ ngồi tại sân vận động và 88 chỗ ngồi thuộc khu hoàng gia.