Đại chiến phim Tết 2022: Thu Trang - Kiều Minh Tuấn "choảng trực diện" Nhã Phương - Lan Ngọc, Minh Hằng gây bất ngờ với phim 18+

Vì chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, cuộc chiến phim Tết năm nay cũng bắt đầu với không khí rất khác. Tuy nhiên, càng đến gần thời điểm Mồng 1 Tết - 1/2/2022, thị trường phim Tết lại càng nóng lên và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.

Đếm sơ sơ, năm nay khán giả ra rạp đã có thể thưởng thức đến 6 bộ phim gồm Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Mưu kế thượng lưu, Nhà không bán, Chuyện ma gần nhà, Bẫy ngọt ngào, đó là chưa tính đến Trạng Tý chiếu lại sau đợt tạm hoãn vì dịch hồi 30/4. Thêm nữa, những cái tên lôi kéo khán giả đến rạp cũng toàn sao hạng A vừa có thành tích doanh thu, vừa sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu.

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa 1990 và Chìa khóa trăm tỷ

Được giới truyền thông kỳ vọng hơn cả là 2 bộ phim 1990 với sự tham gia của Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X, Mạc Văn Khoa, Hải Nam, Quang Tuấn và Chìa khóa trăm tỷ với dàn sao cũng trăm tỷ nốt: Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Võ Thanh Hòa, Jun Vũ, Anh Tú, Kim Xuân, La Thành.

Phim 1990 do Đoàn Nhất Trung làm đạo diễn, phim 1990 xoay quanh những lựa chọn về tình yêu, gia đình và sự nghiệp của độ tuổi 30 với sự tham gia của ba ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My - Nhã Phương, do đạo diễn Nhất Trung cầm trịch.

Phim 1990 của Lan Ngọc - Nhã Phương - Diễm My 9X.

Trong phim, Nhã Phương đóng vai Nhã Ca, một nhà văn trẻ lựa chọn kết hôn sớm, hiện đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Lan Ngọc đóng vai Linh Lan - cô gái xinh đẹp, giàu có, có tình yêu đẹp với chàng trai vạn người mê Vũ Nguyễn (Hải Nam) nhưng vì nhiều lý do mà luôn né tránh chuyện kết hôn.

Còn Diễm My thì hóa thân thành Jessica, một MC - phát thanh viên nổi tiếng có quá khứ đau khổ khi phải chứng kiến cảnh bố làm ăn thua lỗ, bỏ nhà ra đi rồi mẹ ruột qua đời vì lâm bệnh nặng mà không có tiền chạy chữa. 3 cô gái trong 1990 xuất hiện với câu chuyện và tâm sự riêng, và đương nhiên giữa họ có vướng mắc tình bạn cần phải được tháo gỡ.

Đấu trực diện cùng phim 1990, phim Chìa khóa trăm tỷ do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn là "ngựa chiến" đích thực trên đường đua Tết năm nay. Trong Chìa khóa trăm tỷ, Thu Trang hóa thân thành cô Mai "ế lâu năm", đem lòng say mê chàng trai Phan Thạch từ "trên trời rơi xuống". Khác với hình tượng đả nữ hay ngổ ngáo thường thấy ở những bộ phim trước đây, trong bộ phim này, Thu Trang sẽ có những màn tương tác cực ngọt với nam chính.

Phim Chìa khóa trăm tỷ của Thu Trang - Kiều Minh Tuấn.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Anh Tú (vai Dũng) và Jun Vũ (vai Hoàng Phương) cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Không còn là nam thần giàu có, điển trai thường thấy, lần này Anh Tú hóa thân thành chàng diễn viên trẻ lười biếng, kém may mắn. Sau 1 sự cố bất ngờ, nhân vật Dũng đã làm xáo trộn cuộc sống của tất cả những người còn lại, để rồi cuối cùng, bản thân Dũng cũng suýt chết vì tự đưa bản thân vào vòng nguy hiểm.

Chìa khóa trăm tỷ được remake từ kịch bản The key of life của Nhật Bản, tác phẩm này mang nội dung hài thuần túy với hàng loạt tình tiết gây cười đặc sệt kiểu Thu Trang - Kiều Minh Tuấn. Vì có dàn cast mang thương hiệu "trăm tỷ" nên Chìa khóa trăm tỷ mới được đưa lên bàn cân so sánh cùng 1990. Một bên là đại tiệc nhan sắc, một bên là đại tiệc gây cười, cuộc so găng này thật khó lòng đoán định. Biết đâu vào mùa Tết 2022, sẽ có cuộc bùng nổ doanh thu phòng vé nào đó đến từ 2 cái tên được đặt vào "cửa trên" ở đường đua phim Tết năm nay?

Phim kinh dị của Việt Hương - Nam Em là ẩn số

Ngoài 1990 và Chìa khoá trăm tỷ, Tết này khi ra rạp, khán giả còn được thưởng thức 3 bộ phim mới là Nhà không bán, Chuyện ma gần nhà và Mưu kế thượng lưu. Xét về mức độ đầu tư lẫn dàn cast, Nhà không bán, Chuyện ma gần nhà và Mưu kế thượng lưu không được đánh giá cao bằng 2 bộ phim "cửa trên".

Phim Nhà không bán do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn, có sự góp mặt của Nam Em, Việt Hương, Kim Xuân, Hạnh Thúy, Bạch Công Khanh. Nội dung phim bắt đầu với bối cảnh năm 1998, bà Ngọc – một Việt kiều Mỹ - dẫn theo cháu ngoại Betty về thăm quê. Căn nhà rất đẹp do cha bà xây từ thời Pháp thuộc, hiện là nơi ở của vợ chồng ông Ngà, em trai bà Ngọc. Ông Ngà trước đây là người đi buôn chuyến ở các vùng lân cận nhưng khi lớn tuổi thì sống bằng nghề làm nhang tại nhà để dễ chăm sóc người vợ hay đau yếu tên Hạnh.

Phim Nhà không bán của Nam Em - Việt Hương.

Betty từ nhỏ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên có nhiều tò mò, háo hức tìm hiểu văn hoá Việt Nam trong lần đầu tiên về quê hương. Đồng hành cùng hai bà cháu của cô bé 18 tuổi trong chuyến đi còn có bà chị lỡ thì Thúy Liễu, người giúp việc hàng ngày cho vợ chồng ông Ngà là Thạch Dên. Dù bà Ngọc và ông Ngà đều mong muốn nhanh chóng bán ngôi nhà được thừa kế để ổn định cuộc sống riêng nhưng rất nhiều tình huống kỳ lạ đã xảy ra ngăn cản ý định này.

Được "cầm trịch" bởi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, Chuyện ma gần nhà là bộ phim kinh dị Việt đầu tiên lấy chủ đề truyền thuyết đô thị Việt Nam (những câu chuyện ma dân gian được truyền miệng từ đời này sang đời khác).

Phim Chuyện ma gần nhà của Vân Trang - Khả Như - Hữu Tiến - Mạc Can.

Đặc biệt, bộ phim tập trung khai thác nhân vật thường thấy trên xe bán nước mía: Một cô gái tóc đen với khuôn mặt u buồn. Đây là một chủ đề mới mẻ và thú vị đối với khán giả Việt. Nó dệt nên nỗi sợ hãi từ những câu chuyện gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Phim có sự góp mặt của Mạc Can, Ngọc Hiệp, Hữu Tiến, Vân Trang, Khả Như, Trần Phong, Huỳnh Thanh Trực.

Mưu kế thượng lưu kế về hành trình của Ngân (Thiên An thủ vai) – một cô gái nghèo – bước chân vào thế giới "con nhà người ta" và khám phá ra những góc khuất ít người biết đằng sau vẻ hào nhoáng của những rich kid sinh ra ở vạch đích. Thiên An trong vai Diana Nguyễn, một "rich kid" với thân thế bí ẩn, bên ngoài luôn ngây thơ nhưng thực chất rất sắc sảo, giỏi quan sát với động cơ trả thù vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Anh Tú đảm nhiệm vai Charlie Nguyễn, một giám đốc sở hữu một công ty bất động sản lớn, anh luôn nằm giữa sự đối đầu của Diana và Liên Phạm do Quỳnh Lương thủ vai. Liên Phạm là con gái tỷ phú Phạm Phú Kiên, không có thứ gì cô muốn mà không sở hữu được cho đến khi Diana xuất hiện, nên cô xem Diana như con rắn độc muốn cản trở mình.

Phim Mưu kế thượng lưu của Anh Tú - Thiên An - Quỳnh Lưu.

Trong 3 bộ phim "cửa dưới" này, Nhà không bán của Nam Em - Việt Hương là ẩn số, trong khi đó, Mưu kế thượng lưu lại câu kéo truyền thông bằng sự xuất hiện của Thiên An sau scandal sinh con cho Jack rồi nhận trợ cấp 5 triệu đồng/tháng.

Chỉ có điều, vì cả Nhà không bán lẫn Chuyện ma gần nhà đều thuộc thể loại kinh dị nên tính cạnh tranh doanh thu không được đánh giá cao bằng các phim ở "cửa trên" như 1990 hay Chìa khóa trăm tỷ. Đó là còn chưa kể đến chuyện Mưu kế thượng lưu quảng bá ít, xuất hiện vào thời điểm khán giả đang bận lo đón Tết nên tính phổ biến không cao bằng các đối thủ còn lại. Dù còn ẩn chứa nhiều bất ngờ nhưng khó có thể mong đợi doanh thu hàng khủng từ 3 cái tên "cửa dưới" này.

Minh Hằng đưa phim toàn cảnh 18+ tham chiến

Bẫy ngọt ngào của Minh Hằng, Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn ấn định ngày khởi chiếu từ 11/2 năm nay. Bẫy ngọt ngào là câu chuyện dữ dội, táo bạo về tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Phim xoay quanh câu chuyện về 4 người bạn thân là Camy (ca sĩ Bảo Anh đóng), Quỳnh Lam (Minh Hằng), Linh Đan (Diệu Nhi), Kent (Thuận Nguyễn), đồng thời phản ánh nhiều góc khuất hôn nhân, nạn bạo hành gia đình qua mối quan hệ của Camy và Đăng Minh (Quốc Trường).

Phim Bẫy ngọt ngào của Minh Hằng.

Trước khi ấn định ngày ra mắt chính thức, Bẫy ngọt ngào đã hoãn chiếu rất nhiều lần. Việc Bẫy ngọt ngào gia nhập đường đua phim Tết cũng là điều gây bất ngờ cho không ít khán giả, nếu phim cân chỉnh thời gian khởi chiếu sớm hơn 1 chút thì đã đối đầu trực diện với 1990 và Chìa khóa trăm tỷ. Nhưng nhờ việc dời ngày đôi chút, Bẫy ngọt ngào mới tránh được "đổ máu" không đáng có này.

Điểm đặc biệt mà Bẫy ngọt ngào sở hữu là có dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, ngoại hình cứ gọi là sáng rực màn hình. Thêm nữa, thông qua các trích đoạn quảng bá được đoàn phim tung ra, khán giả thấy dự án có khá nhiều cảnh 18+. Chẳng những Minh Hằng mà đến cả Bảo Anh, Quốc Trường cũng tự mình diễn cảnh nóng. Dự đoán rằng khi Bẫy ngọt ngào ra mắt, làng giải trí Việt sẽ xôn xao bởi hàng loạt cảnh giường chiếu từ nhẹ đô đến nặng đô "chịu không nổi" được gắn mác Minh Hằng, Bảo Anh.

Tuy nhiên, bài toán doanh thu từ Bẫy ngọt ngào vẫn chưa thể đoán trước. Với tình hình 6-7 bộ phim "cửa trên" - "cửa dưới" chen chúc nhau ngoài kia thì phải chờ xem các bên đánh nhau chán chê mới có thể dự đoán xem Bẫy ngọt ngào có cửa thắng nổi hay không!

