Đãi cát tìm vàng vẫn nhẹ nhàng hơn kiếm ô sin: Qua trung tâm môi giới, qua MXH đều toàn "trái đắng", tôi chỉ còn biết trông cậy vào đúng điều này

Với nhu cầu cần người phụ giúp nấu ăn, quét dọn, chăm con… của các gia đình bận rộn hiện nay, nghề giúp việc nhà, chăm trẻ bỗng dưng trở nên "có giá", thù lao cũng đẩy cao lên và nguồn cung cũng phong phú.

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp gia chủ phải ân hận bởi vì trót chọn nhầm giúp việc không có tâm! Và rồi, công cuộc tìm giúp việc cứ như... mò kim đáy bể!

Khó hơn làm toán chính xác là tìm ô sin

Gần 3 tuần nay, sau khi Tết xong, giúp việc cũng viện cớ "chồng ốm" mà lặn mất tăm, tôi đăng tin tìm người giúp việc trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, group cư dân, thậm chí in cả tờ rơi dán ở một số nơi công cộng mà vẫn không thể kiếm được người.

Không còn cách nào khác, tôi đành xin làm online một thời gian, có ngày thì đi muộn về sớm, nhưng vẫn không quên "lăn lộn" khắp các diễn đàn để tìm người giúp việc nhà.

Nhưng nào có dễ dàng. Tôi đăng tin tìm giúp việc với mức lương 6 - 6,5 triệu đồng/tháng nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi tăng lên 7 triệu cũng không tìm được người nào. Tôi nhờ bạn bè, người quen tìm giúp thì ai cũng bảo tìm giúp việc vào thời điểm này rất khó, sau Tết, lại đang dịch phức tạp. Người cần thì nhiều mà giúp việc thì ít bởi họ vẫn còn ở quê ăn Tết và tâm lý sợ dịch.

Không riêng tôi, chị Hà (hàng xóm nhà tôi) sẵn sàng trả lương 7-8 triệu đồng/tháng nhưng cũng chỉ tìm được người giúp việc theo giờ.

Giúp việc nhà được việc và sống hài hòa với chủ nhà vẫn là một bài toán nan giải

"Chị sẵn sàng trả lương cao nhưng người biết việc thì họ đều đã có chỗ, người mới đi làm thì không có kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa, con cái chị. Mà thực ra chị cũng không yêu cầu gì to tát, chỉ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thôi. Bọn trẻ con nhà chị đều lớn, tự học, tự chơi được rồi. Khổ nỗi giờ đi đến đâu cũng thấy người người, nhà nhà tìm giúp việc nên đã khó lại càng khó hơn", chị Hà nói.

May mắn hơn chị tôi hay chị Hà, giúp việc nhà chị Phương (sống cùng chung cư tôi) đồng ý lên làm việc từ mùng 6 Tết, tuy nhiên kèm thêm điều kiện là phải cho họ đi "kiếm thêm" lúc rảnh việc nhà.

"Lương 6,5 triệu/tháng không phải chi tiêu gì, thậm chí mua cho cả bảo hiểm nhưng giúp việc nhà chị bảo vẫn chưa đủ. Giờ người ta đang đi tìm giúp việc nhiều nên phải cho chị ấy đi làm thêm ở nhà khác mỗi khi rảnh rỗi, nếu không thì chị nghỉ luôn.

Nói là làm thêm lúc rảnh nhưng thật ra là ngày nào cũng phải cho đi làm thêm 2-3 tiếng đồng hồ. Chẳng biết làm thế nào nên chị đành bấm bụng mà đồng ý vậy", chị Diệp than thở…

Giúp việc nhà chị Hà đưa ra "yêu sách", muốn chị ở lại làm thì phải để chị đi sang nhà khác làm thêm giờ để... kiếm thêm!

Cũng có con nhỏ như gia đình tôi và chị Phương, chị Lệ (đồng nghiệp tôi) thì không thể chờ đợi thêm nữa. Vợ chồng chị đang lo lắng tìm người mới trông 2 cháu nhỏ. Chia sẻ về yêu cầu tuyển chọn giúp việc, chị Linh cho biết không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, chỉ cần hiền lành và yêu trẻ.

Nhiều gia đình sẵn sàng chi trả lương cao, lên tới 10 triệu đồng/tháng mà vẫn không tìm được giúp việc ưng ý

Thế nhưng, đăng lên khắp các nơi, nhờ cậy tứ tung hết bạn bè cho đến người thân mà chẳng được ai ra hồn!

Chị Lệ đã từng chia sẻ về "cuộc hôn nhân" ngắn ngủi với 5 người giúp việc chỉ trong một năm. Sau khi sinh bé đầu lòng, chị phải quay lại guồng quay công việc và giao con trai cho bà ngoại chăm sóc.

Muốn tìm giúp việc để đỡ đần mẹ đẻ mình chăm con lúc mình đi làm, chị Lệ đã phải "ngậm đắng" khi phải thay đến 5 "đời" giúp việc mà đến hiện tại vẫn chưa chọn được ai!

Do sợ mẹ vất vả, chị tìm kiếm người giúp việc thông qua các trung tâm "tự gắn mác" uy tín với mức phí môi giới là 1.700 nghìn - 1.800 nghìn/lần. Và rồi, chị đành tiễn biệt 5 người chỉ trong một năm bởi những lý do rất "trời ơi đất hỡi": Người thì lười biếng để mặc bé khóc la nhưng vẫn ngủ ngon lành, người thì cứ nghỉ phép 29/30 ngày 1 tháng lý do bận việc gia đình, người thì làm được chốc chốc than thở và đòi tăng thù lao trong khi chưa phụ giúp được nhiều, người thì chỉ được cái khéo miệng, làm ẩu và hay dùng điện thoại… Đến bây giờ chị vẫn lo lắng khi một mình bà vừa trông cháu vừa làm việc nhà, trong khi sức khỏe đã cao.

Không ít gia đình gặp trường hợp giống chị Lệ, tìm kiếm được giúp việc gia đình ưng ý là gian nan trăm bề. Bởi đâu phải cứ "có tiền là mua tiên" được!

Tìm giúp việc ở đâu để yên tâm nhất?

Lên mạng tìm, đăng vào các group lớn nhỏ, dán tờ rơi, hay chi một khoản cho trung tâm tìm hộ... âu cũng là một cách hợp lý. Song, giúp việc tìm qua "kênh" nào để yên tâm nhất lại là một vấn đề nhiều chị em luôn khắc khoải.

Tôi là một người đã có "thâm niên" tìm giúp việc gần 5 năm, kỉ lục thay đến 12 người giúp việc cho đến thời điểm hiện tại. Các kênh thông tin tôi đã "kinh qua" đủ cả như Facebook, zalo,... với các hội nhóm như: Tìm người giúp việc, Tìm người giúp việc trông bé, Giúp việc nhà Hà Nội, diễn đàn cha mẹ, web trẻ thơ,…

Ấy thế nhưng, muôn nỗi "nhiễu nhương"! Ban đầu để tiết kiệm chi phí, không muốn qua trung tâm, tôi tìm qua các group tìm giúp việc trên Facebook. Nhưng hỡi ôi, vào đây thì muôn nghìn "thể loại giá".

Nào thì đưa ra đủ mọi điều khoản "được nghỉ tuần/2 ngày"; "nhà phải có máy giặt, máy hút bụi, máy rửa bát, robot lau nhà"; rồi thì "lương tháng thứ 13 dù chưa làm hết năm", hay thậm chí là "trả lương theo lịch Âm cho cô nhé"....

Điểm chung của các cô giúp việc mà tôi tìm trên group MXH là khá "cành cao", đòi hỏi và làm thì... chẳng ăn thua! Ảnh inh họa

Mặc dù chưa cần biết công việc chủ nhà có gì, yêu cầu ra sao, các cô giúp việc mặc nhiên... yêu cầu trước. Quả giới thiệu bản thân thì "nét căng như sony", ai cũng nói đã chục năm kinh nghiệm, "việc nhà không phải nghĩ", "trông con trẻ nào cũng quý, nghỉ trẻ khóc đòi theo"....

Nói chung là đủ mọi loại văn hoa trên đời. Sau một hồi "duyệt hồ sơ" online, tôi cũng đón được một cô giúp việc tầm trung về nhà.

Mới đầu, cô giúp việc biểu hiện là người khá chăm chỉ trừ đôi lúc cô còn chậm, lầm lì, nói chưa chịu tiếp thu nhưng thôi vì tính cô chăm chỉ nên hai vợ chồng cũng xua tay bỏ qua.

Được vài tuần thì cô giúp việc "hiện nguyên hình" khi ở nhà chỉ có mỗi việc dọn nhà mà bảo cô lau cửa kính, dọn dẹp gấp gọn lại tủ quần áo cô cũng chỉ "ậm ừ" rồi làm cho có, nhà cửa thì lau sơ sài có hôm tôi đi làm về thì thấy nhà vẫn bẩn nguyên hỏi thì cô khăng khăng khẳng định… đã lau rồi đấy chứ mà nó vẫn bẩn thì biết làm sao?

Mà không chỉ vậy đâu, cứ mỗi chiều tôi đi làm về lại thấy cô sang hàng xóm tụ tập "buôn dưa lê nói xấu gia đình mình", điều khiến tôi ức chế nhất là mỗi lần góp ý hay nói gì cô cũng chỉ… im lặng, chẳng nhận lỗi mà cứ ậm ừ rồi để đó.

Các cô giúp việc lần lượt đến rồi đi, bởi ai cũng có những điểm xấu không thể chấp nhận được. Ảnh minh họa

Nhiều lúc tôi nghĩ thà cô cứ chia sẻ, nói lý do để đôi bên tìm giải pháp hay gì đó, đằng này cứ ậm ừ rồi im ỉm rồi mai… đâu lại vào đó.

Chấp nhận trả lương mỗi tháng tận 7 triệu đồng, cô chẳng phải lo ăn ở. Mỗi tháng có một khoản tiền gửi về quê, lương của cô có khi còn hơn cả… lương văn phòng. Tôi bàn với chồng nếu cứ tiếp tục "chịu đựng" thế này có khi tổn thọ mất nên quyết định cho cô nghỉ để tìm người khác.

Vậy mà cứ hết đến lại đi, những người giúp việc tôi tìm qua MXH Facebook cũng cứ "có tật" không thể chấp nhận, nhưng tất cả đều có một điểm chung: Giới thiệu bản thân rất hay nhưng làm lại... như mèo mửa. Đặc biệt rất hay dùng điện thoại, chểnh mảng việc nhà, chứ đừng nói trông chừng cháu nhỏ. Có lẽ cũng bởi thế mà họ có thời gian lên MXH, check các group để thấy ai "được giá" là đổi chủ luôn chăng?

Chán nản cái cảnh tìm qua group tìm người giúp việc trên MXH, tôi đành chọn phương án tìm giúp việc qua Trung tâm môi giới với hy vọng được họ "kiểm duyệt" gắt gao hơn thì sẽ dễ tìm được người ưng ý hơn.

Ấy thế mà... giấc mơ hóa tai ương là có thật!

Chi tiền cho Trung tâm môi giới giúp việc, tôi đã 2 lần "nếm trái đắng"!

Tôi khóc không thành tiếng bởi gặp phải thủ đoạn mà người giúp việc sử dụng để lừa đảo khi cấu kết với trung tâm giúp việc để môi giới cho khách hàng.

Chẳng là sau khi đã chuyển khoản số tiền 1.800 nghìn đồng phí môi giới cho trung tâm. Tôi được chọn một người ưng ý để cho thử việc tại nhà trong 3 ngày. Trung tâm cho tôi được đổi 3 người cho đến khi ưng mới thôi.

Tôi chọn mãi nhưng rốt cục không được một ai sau 3 lần đổi người liên tục đều không ưng: Người thì hút thuốc (trong khi nhà có trẻ nhỏ), người thì hậu đậu và bừa bãi dù nhắc nhở nhiều lần, người lại không biết sử dụng bất kì một thiết bị công nghệ nào (dù trước đó được giới thiệu đã thông thạo) lại nói quá nhiều, rất phiền phức.

Tôi có trao đổi với Trung tâm thì bên này "phủi tay", đổ cho chủ nhà... quá khó tính. Đồng thời, chặn số điện thoại và... mất hút. Mặc cho tôi nhắn tin dài như sớ, dọa báo công an hay đăng đàn tố cáo lên MXH!

Nhưng cuối cùng tôi đành "ngậm bò hòn" bởi lỗi cũng do tôi khi chưa đọc kĩ hợp đồng đã vội đồng ý các điều khoản. Quả thật nhớ đời!

Một bài "tố" Trung tâm môi giới giúp việc "đem con bỏ chợ", để người trung tâm mình qua làm cho chủ rồi ăn cắp, sau lại "phủi trách nhiệm" để gia chủ tự... kêu trời!

Lần thứ 2, tôi thấy một Trung tâm giúp việc khác khá uy tín, chạy quảng cáo rầm rộ trên MXH, tôi đành "bấm bụng" liều phen cuối. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, tôi đọc kĩ các điều khoản rồi mới đặt bút kí.

May mắn lần này, người giúp việc đến lần đầu đã khá ưng. Thế nhưng, chỉ được đúng chục hôm (khi vừa hết hạn hợp đồng) người này đã bỏ đi, không làm với lý do: Chồng ngã gẫy chân ở quê phải về gấp!

Tiến thoái lưỡng nan, ép người chẳng được, giữ người chẳng xong, tôi đành ngậm ngùi trả số tiền công 11 ngày và coi như "mất luôn" số tiền môi giới cho trung tâm nọ! Đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào!

Cuối cùng, các cụ nói cấm có sai "quá tam ba bận", lần này tôi liền cầu cứu khắp người quen, người thân, hoặc người thân của bạn bè... có ai cần "pass" giúp việc là tôi "hớt" về liền. Nhờ quen thân mà tôi dễ dàng biết được mức lương, tính cách họ ra sao.

Sau gần 2 tuần trời, cuối cùng "cứu tinh" của tôi cũng xuất hiện. Cô là giúp việc cũ nhà bạn của bạn tôi. Từ ngày cô đến làm, tôi thấy nhàn hơn hẳn, chẳng phải lo nghĩ gì, do đã quen việc với chủ cũ, cô làm đầy đủ các công việc từ trước giờ như quét dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho bữa tối để hai vợ chồng đi làm về đã có sẵn cơm ăn. Thời gian ở nhà cháo bột, chơi với con tôi và tranh thủ phơi phóng, giặt giũ, thu dọn...

Vậy là, sau thời gian lăn lộn, tìm kiếm trong vô vọng, tôi đã tìm được cô giúp việc thật sự ưng ý qua "kênh người quen" giới thiệu!

Từng đấy công việc mà mình chỉ phải trả 6 triệu đồng/tháng (cô không hề đòi hỏi gì thêm) tức là tiết kiệm chi phí được hơn rất nhiều mà công việc thì vẫn hoàn thành, còn cần gì hơn nữa phải không ạ? Bản thân tôi cảm thấy, tìm giúp việc qua "kênh người thân, quen" giới thiệu là một lựa chọn khá an toàn!

Tất nhiên, sau những lần lao đao vì giúp việc, dù sao "phòng hơn tránh", nhà tôi cũng thiết lập một hợp đồng rõ ràng, lắp camera trong nhà và quan sát cô giú p việc mỗi ngày để có cái nhìn khách quan hơn về họ. Và chắc chắn rồi, "gái có công, chồng chẳng phụ", hy vọng rằng chúng tôi sẽ sống hòa bình, gắn bó với người giúp việc này thật sự lâu dài!

https://afamily.vn/dai-cat-tim-vang-van-nhe-nhang-hon-kiem-o-sin-qua-trung-tam-moi-gioi-qua-mxh-deu-toan-trai-dang-toi-chi-con-biet-trong-cay-vao-dung-dieu-nay-20220223215604434.chn