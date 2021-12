Đại án "thổi giá" kit test COVID-19: Khởi tố nguyên Vụ trưởng Vụ trang thiết bị Bộ Y tế

Khởi tố Giám đốc CDC Hải Dương, TGĐ Công ty Việt Á nâng khống giá kit test; phong tỏa hơn 320 tỷ cùng 28 BĐS ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh

Ngày 18/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đối với bị can Phạm Duy Tuyến (Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương – CDC Hải Dương) cùng 6 đồng phạm trong vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng “ xảy ra tại CDC Hải Dương. Lệnh bắt bị can để tạm giam có thời hạn 4 tháng.

Các bị can gồm: Phạm Duy Tuyến (sinh năm 1965, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương – CDC Hải Dương);

Hồ Thị Thanh Thảo (sinh năm 1984, Thủ quỹ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á – Công ty Việt Á, Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Âu Lạc).

Phan Quốc Việt (sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).

Phan Tôn Noel Thảo (sinh năm 1990, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á), Vũ Đình Hiệp (sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).

Trần Thị Hồng (sinh năm 1995, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á).

Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1985, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 222 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong vụ án này, thông tin ban đầu xác định, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Đầu năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định phê duyệt đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real time PT - PCR và RT PCR phát hiện vi rút Corona chủng mới nCol" do Học viện Quân y chủ trì thực hiện.

Tháng 3/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia đã thông qua kết quả nghiên cứu chế tạo và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kít Real - time RT - PCR one step (test COVID).

Ngày 12/4/2020, Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành số 2000001ÐKLH/BYT-TB-CT cho sản phẩm test COVID của Công ty Việt Á.Lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, nhu cầu thiết bị phục vụ công tác chống dịch COVID-19 cao, Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) đã thỏa thuận thống nhất Công ty Việt Á sẽ cung cấp sinh phẩm, bộ kit và hóa chất xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng và thanh quyết toán sau theo phân bổ ngân sách của tỉnh cho CDC Hải Dương chống dịch.

Đồng thời, Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến còn thỏa thuận và thống nhất về việc Công ty Việt Á sẽ chi tiền “lại quả” cho Phạm Duy Tuyến theo Hợp đồng Công ty Việt Á được CDC Hải Dương ký kết và thanh quyết toán.