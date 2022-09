Đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh với giá bán gần 400k/kg

Con cù kỳ là một đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh được nhiều người ví như cua hoàng đế của Việt Nam. Cù kỳ còn có tên gọi khác là cua cù kỳ, cùm cùm hay cua đá, một loại cua biển có hai càng rất to, chân có nhiều lông, thịt săn chắc và rất thơm ngon. Sở dĩ có tên cù kỳ là bởi chúng có chiếc mai to, đôi chân co rúm lại và di chuyển chậm chạp hơn các loài cua biển khác.

Cua cù kỳ có thể dễ dàng được nhận ra bởi mai màu nâu, mắt xanh lá cây và hai càng rất to. Loài này sống trong khe đá, trong các mảnh gỗ dọc theo vách đá dọc bờ biển. Tuy có tên kỳ cục nhưng con cù kỳ lại có thể chế biến thành nhiều món ngon, thịt ngon hơn ghẹ, giá rẻ hơn cua và rất được các du khách ưa chuộng.

Cù kỳ có nhiều loại nhưng ngon nhất là cù kỳ đen hay còn gọi là cù kỳ lông vì chúng rất hiếm và khó đánh bắt. Mỗi kg cù kỳ đen có giá từ 200.000-385.000 đồng/kg, tùy mùa với size từ 3-5 con/kg. Cù kỳ đen ngon nhất là phải mua vào tháng 7, lúc đó cù kỳ mang gạch (trứng), thịt chắc, dày.

Con cù kỳ đen. Ảnh minh họa.

Đối với người dân Quảng Ninh, cù kỳ đen là đặc sản nổi tiếng. Một người tiêu dùng đã từng thưởng thức loại cua này chia sẻ cảm nhận: "Cái tên nghe khá lạ nhưng khi ăn thịt rất ngon. Chúng không nhiều thịt như loại cua khác nhưng ngọt và gạch béo. Thịt ở 2 càng của chúng mềm và đậm đà nên trẻ nhỏ nhà chị rất thích".

Một chủ địa chỉ online bán hải sản trên mạng cho biết: "Trước đây cù kỳ rẻ lắm. Ở vùng biển mọi người gọi cho nhau mà còn không lấy nhưng vài năm trở lại đây, cù kỳ được thương lái lùng mua rất nhiều. Thực ra biết chế biến, ăn cù kỳ cũng thú vị. Phần thịt ở càng cù kỳ rất chắc, thơm và đậm vị".

Phần thịt ở càng cù kỳ rất chắc, thơm và đậm vị. Ảnh minh họa.

Theo tiểu thương này thì cù kỳ đen ít thịt hơn cua nhưng gạch nhiều, béo ngậy nên nhiều khách rất thích. Bên cạnh đó, so với cua hoàng đế thì giá của cù kỳ đen mềm hơn rất nhiều. Giá để công khai trên trang cá nhân với size lớn khoảng 4 - 5 con/kg có giá 385.000 đồng, size 7 - 8 con/kg giá 250.000 đồng, size nhỏ khoảng chục con/kg có giá 200.000 đồng. Khách mua sỉ giá sẽ thấp hơn. Tiểu thương này cho hay, mỗi ngày bán khoảng 80kg đến 1 tạ cù kỳ. Cù kỳ luôn là mặt hàng được chị em nội trợ tìm mua về đổi món cho gia đình trong những ngày râm mát vì vừa ngon mà giá cũng dễ chịu.