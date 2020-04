"Đặc cảnh sân bay" của TVB: Á hậu Hồng Kông xấu hổ vì cảnh ngồi trên đùi bạn diễn, Thái Tư Bối được khen thân hình đẹp

Bộ phim Đặc cảnh sân bay do Trương Chấn Lãng, Dương Minh, Thái Tư Bối, Huỳnh Tử Hằng đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên TVB.

Đặc cảnh sân bay là tác phẩm thế sóng cho Bằng chứng thép 4 sau khi bộ phim này khép lại thành công. Đặc cảnh sân bay là câu chuyện đan xen, rối rắm về công việc - cuộc sống của các thành viên trong đội cảnh sát đặc nhiệt ở sân bay Hồng Kông.

Vào tối 2/4, Đặc cảnh sân bay gây xôn xao với cảnh phim Hà Y Đình ngồi trên đùi Dương Minh. Hà Y Đình đóng vai Lý Chí An - một KOL khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Lý Chí An đồng thời cũng là bạn gái của Mã Dung Nghĩa (Dương Minh) và có mối quan hệ khá tốt với Dư An Na (Thang Lạc Văn). Vì là quan hệ người yêu nên Hà Y Đình - Lý Chí An và Dương Minh - Mã Dung Nghĩa chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm với nhau.

Truyền thông Hoa ngữ dành nhiều sự quan tâm cho cảnh Hà Y Đình ngồi lên đùi Dương Minh.

Truyền thông Hoa ngữ lập tức liên hệ với Hà Y Đình về cảnh quay nhạy cảm này. Á hậu Hồng Kông 2017 xấu hổ cho biết: "Đây là cảnh thứ 2 trong ngày quay đầu tiên. Tôi thực sự rất xấu hổ. Đạo diễn bảo rằng tôi hành động không đủ tự nhiên, đồng thời cũng chẳng mang đến cảm giác ngọt ngào của cặp đôi đang yêu đương".

Cảnh ngồi trên đùi nhạy cảm của Hà Y Đình và Dương Minh.

"Tiếp đến, đạo diễn yêu cầu tôi ngồi trên đùi của Dương Minh. Phải rất khó khăn tôi mới thoát được cảm giác mắc cỡ. Nhờ sự hỗ trợ của mọi người, tôi cũng ngồi lên đùi Dương Minh được. Cảnh quay thành công suôn sẻ khiến tôi rất vui".

Ngoài Hà Y Đình, Đặc cảnh sân bay còn thu hút sự quan tâm bởi Á hậu Thái Tư Bối cũng tham gia. Đóng vai cảnh sát, Thái Tư Bối được ngợi khen vì thân hình đẹp. Cô nàng để tóc ngắn cá tính, diện trang phục thể thao khỏe khoắn, năng động và khoe được đường cong cơ thể cuốn hút.

Á hậu Thái Tư Bối được khen vì thân hình đẹp.

Đội đặc cảnh sân bay của Cảnh sát Hong Kong (ASU) là một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bán quân sự, trách nhiệm chủ yếu là duy trì an toàn công cộng và hàng không trong khu vực sân bay, chống khủng bố, bảo vệ nhân vật VIP và chi viện cho cứu nạn.

Câu chuyện khởi đầu từ một vụ cướp ở sân bay, một nghi phạm đào tẩu gây ra một loạt tai nạn giao thông. Các cảnh sát đang nghỉ phép Trương Cảnh Sơn (Trương Chấn Lãng đóng), Chương Chấn Hách (Huỳnh Tử Hằng) và Tân Khải Tình (Thái Tư Bối) đúng lúc vừa tới sân bay, tham gia cứu người ở hiện trường và hành động truy bắt nghi phạm.

Một năm sau, những cảnh sát đến từ các bộ môn khác nhau như Cảnh Sơn, Khải Tình, Hà Thi Hoa (Đặng Bội Nghi) và Ổ Quán Thông (Chu Mẫn Hãn) cùng thi vào ASU. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của sĩ quan Văn Vĩnh Cường (Quan Lễ Kiệt), 4 người thiết lập tình bạn và thuận lợi tốt nghiệp, gia nhập ASU. 4 đặc cảnh mới và nhóm người cũ không ngừng tương tác tốt với nhau trong công việc.