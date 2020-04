"Đặc cảnh sân bay" của TVB: Á hậu Hồng Kông gây chú ý vì cảnh ngồi lên người nhạy cảm với Dương Minh

Bộ phim Đặc cảnh sân bay do TVB sản xuất, được đóng chính bởi Trương Chấn Lãng, Huỳnh Tử Hằng, Dương Minh, Thái Tư Bối hiện đã phát sóng đến tập 4.

Tối nay 3/4, Đặc cảnh sân bay sẽ lên sóng tập 5 cùng với loạt tình tiết đội cảnh sát sân bay bắt cướp có vũ khí.

Dù không có dàn diễn viên đình đám nhưng Đặc cảnh sân bay vẫn được đông đảo khán giả ủng hộ.

Từ trước đến nay, TVB đã làm khá nhiều phim về tổ trọng án Tây Cửu Long, đội Phi Hổ, đội điều tra liêm chính nhưng khai thác đề tài về cảnh sát đặc nhiệm ở sân bay thì là lần đầu tiên.

Bên cạnh các diễn viên chính, vai phụ do Á hậu Hồng Kông 2017 Hà Y Đình đảm nhận cũng thu hút sự quan tâm. Truyền thông Hoa ngữ dành cho cô nhiều lời khen ngợi vì vừa xuất hiện đã thu hút khán giả bởi vóc dáng thon thả, làn da trắng sáng mịn màng.

Cảnh ngồi lên người nhạy cảm của Hà Y Đình với Dương Minh gây chú ý.

Hà Y Đình đóng vai Lý Chí An - một KOL khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Lý Chí An đồng thời cũng là bạn gái của Mã Dung Nghĩa (Dương Minh) và có mối quan hệ khá tốt với Dư An Na (Thang Lạc Văn).

Trong số những cảnh quay của Hà Y Đình - Lý Chí An, gây nóng mắt nhất phải kể đến đoạn ôm ấp, ngồi lên người nam chính Mã Dung Nghĩa - Dương Minh. Vì là quan hệ người yêu nên cặp đôi chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm với nhau.

Hà Y Đình đóng vai 1 KOL nổi tiếng trên mạng xã hội.

Không riêng gì Hà Y Đình - Dương Minh, trước đó Huỳnh Tử Hằng cũng có cảnh ân ái trên giường cùng vợ đẹp. Các phim TVB ở thời điểm hiện tại thường được thêm thắt khá nhiều cảnh nóng nhằm kéo khán giả ở lại xem đến những phút cuối cùng.

Hà Y Đình và Thang Lạc Văn.

Đội đặc cảnh sân bay của Cảnh sát Hong Kong (ASU) là một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bán quân sự, trách nhiệm chủ yếu là duy trì an toàn công cộng và hàng không trong khu vực sân bay, chống khủng bố, bảo vệ nhân vật VIP và chi viện cho cứu nạn.

Câu chuyện khởi đầu từ một vụ cướp ở sân bay, một nghi phạm đào tẩu gây ra một loạt tai nạn giao thông. Các cảnh sát đang nghỉ phép Trương Cảnh Sơn (Trương Chấn Lãng đóng), Chương Chấn Hách (Huỳnh Tử Hằng) và Tân Khải Tình (Thái Tư Bối) đúng lúc vừa tới sân bay, tham gia cứu người ở hiện trường và hành động truy bắt nghi phạm.

Hà Y Đình được khen ngợi vì vóc dáng đẹp và làn da mịn màng.

Một năm sau, những cảnh sát đến từ các bộ môn khác nhau như Cảnh Sơn, Khải Tình, Hà Thi Hoa (Đặng Bội Nghi) và Ổ Quán Thông (Chu Mẫn Hãn) cùng thi vào ASU. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của sĩ quan Văn Vĩnh Cường (Quan Lễ Kiệt), 4 người thiết lập tình bạn và thuận lợi tốt nghiệp, gia nhập ASU. 4 đặc cảnh mới và nhóm người cũ không ngừng tương tác tốt với nhau trong công việc.