Da tôi trắng sáng mịn màng hẳn lên từ khi uống những loại nước ép này, ai gặp cũng hỏi xin bí quyết

NƯỚC SỮA DỪA

Nguyên liệu: 500ml sữa dừa đã làm lạnh, 50g cùi dừa, 30g đường Cách làm: Cùi dừa gọt bỏ vỏ đen bên ngoài. Đổ sữa dừa vào máy xay sinh tố, thêm cùi dừa, đường vào rồi xay nhuyễn sau đó lọc sữa dừa qua một cái rây lọc để lấy nước cốt. Đổ nước sữa dừa ra ly, thêm đá viên lạnh là xong.

Cứ 100g cùi dừa chứa khoảng 354 calo. Trong dừa cũng chứa rất nhiều vitamin như B1, B2, B3, B5, B6, B9 và vitamin C. Các khoáng chất như magie, sắt, kali, photphat, can xi… Giúp tăng cường chức năng não bộ, cải thiện sự minh mẫm, tăng cường sự tập trung, tỉnh táo. Cùi dừa cũng tăng cường chức năng lưu thông máu, cải hiện tiêu hóa… Vì thế, thỉnh thoảng bạn hãy làm một ly nước sữa dừa để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhé.

NƯỚC CÀ RỐT

Nguyên liệu: 2 củ cà rốt, 30g mật ong, 500ml nước lạnh Cách làm: Cà rốt sơ chế sạch sau đó thái khối nhỏ. Cho cà rốt vào máy xay sinh tố, thêm đường, nước lọc vào rồi xay nhuyễn. Lọc nước ép cà rốt qua một cái rây lọc sau đó đổ nước cà rốt vào ly đá viên lạnh rồi thưởng thức.

Nước cà rốt không chỉ ngon mà còn có nhiều công dụng bất ngờ mà bạn không ngờ tới. Cà rốt có chứa beta-carotene là tiền tố của vitamin A, cà rốt càng sẫm màu thì càng có nhiều càng beta-carotene giúp cho mắt sáng khỏe, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nước ép cà rốt có nhiều hiệu quả hơn bất kỳ loại kem chống lão hóa nào trên thị trường và ít tốn kém.

NƯỚC CAM CHANH

Nguyên liệu: 3 quả cam, 1 quả chanh, 30g mật ong, 250ml nước lạnh Cách làm: Cam chanh gọt bỏ vỏ sau đó thái khối nhỏ. Cho cam chanh vào máy xay rồi thêm đường, nước lạnh vào rồi xay nhuyễn. Lọc nước cam chanh qua rây lọc sau đó rót vào ly đá viên lạnh là hoàn thành.

Cam chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể. Trong cam cũng chứa nhiều vitamin C có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do một cách hiệu quả. Thực tế một quả cam có thể cung cấp 100% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày.

Ngoài ra các khoáng chất và vitamin A, C có trong nước cam sẽ làm sáng da, đẩy và tẩy tế bào da chết hiệu quả. Thường xuyên uống nước cam sẽ giúp da mặt bạn nâng tông cực hiệu quả!

NƯỚC ÉP DƯA HẤU

Nguyên liệu: 400g dưa hấu Cách làm: Dùng thìa múc từng muỗng thịt dưa hấu vào máy xay sinh tố sau đó xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt dưa hấu. Đổ nước dưa hấu vào ly đá viên lạnh là xong.

Dưa hấu chứa rất nhiều nước, các vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, folate (B9), vitamin C cùng các loại nguyên tố vi lượng như magie, mangan, canxi, sắt, các chất béo tốt và lượng chất xơ cao… Trong dưa hấu chứa hàm lượng lycopene nhiều hơn 1,5 lần so với cà chua tươi. Lycopene là một chất chống oxi hoá mạnh, có khả năng chống các gốc tự do gây huỷ hoại tế bào sống, gây ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể của bạn. Vitamin có trong dưa hấu giúp tăng cường thị lực đồng thời giảm đau nhức cơ bắp sau khi hoạt động thể thao.

THÀNH PHẨM

Thay vì chỉ uống nước lọc mỗi ngày, bạn có thể làm những ly nước ép trái cây vừa thơm ngon, ngọt mát lại giúp bổ sung lượng vitamin dồi dào giúp tăng cường sức khỏe, thải độc, thanh lọc cơ thể hiệu quả.