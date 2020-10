Đã tìm thấy cô giáo mầm non sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Sáng ngày 2/10, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cô giáo Nguyễn Tú Anh (30 tuổi) - giáo viên trường mầm non Tiến Thuỷ (huyện Quỳnh Lưu) đã trở về nhà sau 4 ngày mất tích.

Cô giáo Tú Anh được tìm thấy vào rạng sáng nay tại TP Vinh, cách nhà khoảng 70km. Nữ giáo viên này hiện đã được người thân đưa về nhà nghỉ ngơi.

Cô giáo mầm non đã trở về nhà sau nhiều ngày mất tích

"Vì cô Tú Anh còn mệt nên cơ quan chức năng chưa thể làm việc được. Khi sức khoẻ của người này ổn định, cơ quan chức năng sẽ đến tìm hiểu nguyên nhân mất liên lạc mấy ngày qua với gia đình", lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu thông tin.

Ông Nguyễn Văn Sáng (bố của cô Tú Anh) cho biết, con gái ông trở về nhà lúc 2 giờ sáng nay (ngày 2/10). Ông Sáng gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng và cộng đồng mạng đã giúp gia đình tìm kiếm con gái và xin không chia sẻ gì thêm.

Như tin đã đưa, khoảng 16 giờ, ngày 28/9 cô Tú Anh bất ngờ mất tích khỏi nhà. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi không có tin tức nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, công an xã Tiến Thuỷ đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời phát thông tin tìm kiếm nạn nhân.

Sau 4 ngày mất tích bí ẩn, cô giáo Tú Anh đã được tìm thấy.

Nguyên nhân mất tích của nữ giáo viên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.