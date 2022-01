Đã tìm ra thiết kế áo dài Tết 2022 khiến các người đẹp Vbiz phải đụng hàng "lia lịa"

Cứ vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán mỗi năm, khán giả lại được chiêm ngưỡng các người đẹp showbiz khoe sắc trong tà áo dài, các nàng Hậu - đại diện của vẻ đẹp Việt lại càng được mong chờ hơn nữa.



Không nằm ngoài mong đợi, những ngày gần đây dàn mỹ nhân Việt liên tục tung các bộ ảnh áo dài chào Tết Nguyên đán. Theo xu hướng, hầu hết các người đẹp đều chọn cho mình những mẫu áo dài cách tân vừa mang nét dịu dàng, truyền thống của người con gái Việt Nam, vừa mang nét hiện đại, cá tính riêng.

Nổi bật trong số những bộ sưu tập áo dài mùa Tết Nguyên đán năm nay là các thiết kế của NTK Cường Đàm. Ngay từ khi bộ sưu tập Tết mang tên Rhythm của thương hiệu CHATS by C.DAM lên sóng đã nhận được nhiều lời khen từ các trang tin thời trang và giới mộ điệu bởi sự sáng tạo, đột phá trên nền trang phục truyền thống dân tộc mà không làm mất đi nét đài các, nhẹ nhàng vốn có.

Trong đó, Á Hậu Kim Duyên khi tham gia cuộc thi Miss Universe cũng đã lựa chọn một trong số những mẫu thiết kế từ bộ sưu tập này mang đi chinh chiến tại nước bạn.

Trong một chương trình mới đây, Miss Grand International 2021 Thùy Tiên lựa chọn mẫu áo dài đỏ với chi tiết xếp ly chạy dọc thân áo đầy cuốn hút. Sắc đỏ đun không chỉ tôn lên nét đẹp quyến rũ của Hoa Hậu Hòa bình Quốc tế mà còn rõ nét hương vị Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần. Theo tìm hiểu, mẫu áo dài này có cái tên đặc biệt - Lou được lấy cảm hứng từ dòng sông Lu, các thiết kế khác trong bộ sưu tập cũng đều mang tên những con sông nổi tiếng của nước ta.

Miss Grand Thùy Tiên xinh đẹp xuất sắc trong mẫu áo dài Lou từ CHATS by C.DAM.

Gần đây nhất, ba nàng Hậu Khánh Vân, Kim Duyên và Hoàng My đã kết hợp thực hiện bộ ảnh đầy màu sắc đón xuân. Mỗi nàng chọn một màu sắc cho riêng mình nhưng đều toát ra nét đẹp và thần thái miễn chê. Nếu hai nàng Á Hậu Kim Duyên và Hoàng My chọn cho mình hai sắc màu quen thuộc với dịp lễ Tết là trắng và đỏ, thì Hoa Hậu Khánh Vân lại khác biệt với chiếc áo dài màu cốm. Được biết, đây cũng chính là ba tông màu chủ đạo của bộ sưu tập Tết từ CHATS by C.DAM với cảm hứng từ bảng màu đậm nét Tết Việt.

Bộ ảnh chào năm mới 2022 đầy màu sắc của ba cái tên đình đám làng Hậu Việt: Kim Duyên - Khánh Vân - Hoàng My.

HH Khánh Vân khoe sắc với bộ áo dài cách tân màu cốm đặc biệt.

Á hậu Hoàng My trong tà áo dài đỏ đun khéo khoe bờ vai trần nuột nà.

Á hậu Kim Duyên kiều diễm trong tà áo dài trắng được cách điệu ở phần vai.

Không vì yên bề gia thất mà nằm ngoài đường đua sắc đẹp áo dài, Siêu mẫu Lan Khuê mới đây cũng chia sẻ trên trang cá nhân bộ hình áo dài cách tân khoe vóc dáng thon gọn, nuột nà dù đã là mẹ một con. Lan Khuê lựa chọn mẫu áo dài Son màu cốm như Khánh Vân, đây cũng là thiết kế hot nhất trong bộ sưu tập Rhythm với đường cuộn ly biến tấu tạo nên phần vai áo đầy duyên dáng.

Lan Khuê chọn mẫu áo dài màu cốm làm mưa làm gió mùa Tết này.

Bên cạnh những nàng Hậu, các mẫu thiết kế áo dài cách tân của NTK Cường Đàm còn là sự lựa chọn của nhiều người đẹp đình đám khác như Bùi Lan Hương, Liêu Hà Trinh, Thảo Nhi Lê...

Nữ ca sĩ Bùi Lan Hương trong thiết kế độc đáo nhất nhì BST Tết của CHATS by C.DAM.

MC Liêu Hà Trinh rạng ngời đón xuân với sắc đỏ từ chiếc áo dài Yên.

Không chỉ khoe ảnh, Thảo Nhi Lê còn lên hẳn một vlog về chiếc áo dài cốm đang hot rần rần.

Danh sách dàn mỹ nhân Việt được dự đoán sẽ còn kéo dài thêm khi Tết ngày càng đến gần và sức hút từ các mẫu áo dài của CHATS by C.DAM thì vẫn chưa hề giảm nhiệt.



NTK Cường Đàm được biết đến là NTK trẻ với nguồn cảm hứng dồi dào từ văn hóa Việt Nam, từ đó cho ra đời những sáng tạo đột phá, tạo nên những thiết kế giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, thương hiệu CHATS by C.DAM do anh sáng lập hiện đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường thời trang trong nước và khu vực, trở thành sự lựa chọn quen thuộc của nhiều người đẹp showbiz.

NTK Cường Đàm.

