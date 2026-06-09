Đã rõ tung tích của nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao sau đám cưới thế kỷ

Sau 7 năm đăng ký kết hôn và sinh cho thiếu gia nhà “trùm sòng bạc Macau” Hà Du Quân được hai người con đủ nếp đủ tẻ, cuối cùng siêu mẫu Hề Mộng Dao đã được mặc váy cô dâu, tổ chức hôn lễ rình rang. Đám cưới của cặp đôi tại lâu đài cổ Mont Saint-Michel tại Pháp khiến dân tình được dịp mở mang tầm mắt vì quá đỗi sang chảnh, đậm chất hào môn.

Sau đám cưới, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao chưa về ngay mà vẫn ở lại Pháp. Cặp đôi đã xuất hiện tại trận chung kết đơn nam Roland Garros 2026. Dù chỉ là 1 giây phút thoáng qua nhưng có thể thấy rằng nàng siêu mẫu rất trẻ trung và rạng rỡ. Cô mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng phối cùng những phụ kiện đắt đỏ của Hermes, Gentle Monster.

Hề Mộng Dao đi xem trận chung kết đơn nam Roland Garros 2026 sau đám cưới thế kỷ. Ảnh: Weibo

Theo truyền thông Trung Quốc, Hề Mộng Dao tham dự sự kiện với tư cách khách mời VIP của thương hiệu, nhận được thư mời cá nhân hóa mang tên "Ming Xi" cùng những đãi ngộ đặc biệt trong khu vực khách mời danh dự. Điều này cho thấy vị thế của Hề Mộng Dao trong showbiz và giới thượng lưu ngày càng được nâng cao.

Cô được thương hiệu chăm chút và trân trọng. Ảnh: Weibo

Tháng 7/2019, Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Siêu đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao là 1 màn phô diễn không thể sang chảnh hơn. Theo 1 số nguồn tin trong giới, hôn lễ tại lâu đài Mont Saint-Michel, Pháp của cặp đôi có chi phí tổ chức lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Cô dâu mặc bộ váy cưới Haute Couture, mất hơn 600 giờ may thủ công đến từ thương hiệu Dior. Vòng cổ Hề Mộng Dao được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant), trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat của thương hiệu GRAFF. Nhiếp ảnh gia của buổi lễ là Jose Villa - người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Justin và Hailey Bieber.

Ảnh: Weibo

Đám cưới này "đậm mùi tiền". Ảnh: Weibo

Trước đó, trong bữa tiệc tối chào mừng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi đeo bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, vòng tay và nhẫn tổng cộng 103,7 carat, trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng). Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi không chỉ đài thọ vé máy bay và chi trả tiền khách sạn mà còn tặng khách mời 1 hộp quà cưới 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Theo tờ 163, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân sẽ tốn khoảng 70.000 NDT (271 triệu đồng)/khách mời.

Dù có những ý kiến "bóc trần", cho rằng cặp đôi nhận tài trợ nên không tốn quá nhiều tiền đến thế, song không thể phủ nhận đám cưới Hà Du Quân - Hề Mộng Dao là sự kiện hot nhất hiện nay.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Ảnh: Weibo

Đám cưới khiến dân mạng xôn xao tán thưởng lẫn tranh cãi. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo