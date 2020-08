Da nhăn nheo như vỏ quả cam là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ, hãy nghe chuyên gia mách nước cách xử lý

Deanne Mraz Robinson, chuyên gia da liễu kiêm phó giáo sư tại Đại học Yale ở New Haven giải thích, sần da vỏ cam khiến da trở nên nhăn nheo như vỏ quả cam do mô mỡ bị đẩy qua các dải xơ, còn được gọi là vách ngăn nối liền da với cơ. Dải xơ này thắt chặn da, khiến khu vực chịu ảnh hưởng xuất hiện nhiều vết nhăn. Trên thực tế, theo chuyên gia Robinson, độ dày của da sẽ thay đổi theo tuổi tác và lão hóa da, tổn thương do ánh nắng mặt trời cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu góp phần dẫn tới hiện tượng sần da vỏ cam.

Anne Chapas, chuyên gia da liễu, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm da liễu Union Square Laser ở Thành phố New York cho biết, rất nhiều người vẫn coi da sần vỏ cam là vấn đề đáng lo ngại, cần xử lý càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của da. Sự hiện diện của những vết sần này trở thành khuyết điểm trên cơ thể, khiến các chị em phụ nữ mất tự tin vì vẻ ngoài kém hấp dẫn.

Sần da vỏ cam là hiện tượng bình thường và hầu hết mọi người đều gặp phải.

Dưới đây là tổng hợp một số thông tin về hiện tượng sần da vỏ cam và hướng dẫn của các chuyên gia:

Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng sần da vỏ cam?

Một số yếu tố như giới tính, di truyền và lối sống làm gia tăng nguy cơ phải đối mặt với tình trạng này. Neil Sadick, bác sĩ kiêm trưởng khoa da liễu tại Trung tâm Weill Cornell Medicine ở Thành phố New York giải thích, cách dự trữ chất béo trong cơ thể phụ nữ khác với nam giới. Mỡ có xu hướng tích tụ ở đùi, nơi có nhiều dải xơ và khi cơ thể lão hóa, chất béo sẽ nhão ra, khiến da trở nên mỏng đi, tạo điều kiện cho sần da vỏ cam xuất hiện. Trong khi đó, ở nam giới, dải xơ liên kết mô thường tập trung ở những khu vực “ngoằn ngoèo” có nếp gấp.

Nội tiết tố cũng là một yếu tố đáng quan tâm. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ đã chỉ ra, mặc dù nam giới ít khi bị sần da vỏ cam, họ cũng phải đối mặt với tình trạng này nếu lượng hormone sinh dục nam trong cơ thể ở mức thấp.

Những người nào có nguy cơ cao bị sần da vỏ cam?

Nhìn chung, sần da vỏ cam có xu hướng tấn công phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Theo chuyên gia Robinson, các mảng da nhăn nheo này thường xuất hiện sau tuổi dậy thì và không chịu ảnh hưởng từ cân nặng hay mức độ săn chắc của cơ bắp.

Rất nhiều chị em mong muốn loại bỏ tình trạng này do nhiều lý do khác nhau. Chuyên gia Robinson cho biết, nguyên nhân chủ yếu là vì khó chịu khi mặc quần áo bó sát và mất tự tin vào làn da của mình. Trên thực tế, sần da vỏ cam thuộc về vấn đề sinh lý, không phải bệnh lý cần điều trị.

Tập thể dục có thể giúp loại bỏ tình trạng này không?

Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ cho biết, các bài tập giúp săn chắc cơ bắp và da sẽ làm giảm sự xuất hiện của sần da vỏ cam. Tuy nhiên, chuyên gia Robinson lưu ý, rất nhiều người lầm tưởng tình trạng này chỉ xảy ra ở người thừa cân và ít tập luyện. Tăng cường tập thể dục và giảm cân không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả.

Sần da vỏ cam là vấn đề liên quan tới cấu trúc da. Do đó, một số người sẽ không nhận thấy hiệu quả từ việc kiểm soát trọng lượng. Chuyên gia Robinson cho biết thêm, đôi khi giảm cân cũng có thể gây phản tác dụng, khiến kết cấu da trở nên lỏng lẻo hơn do lượng mỡ thừa biến mất.

Dùng thuốc bôi liệu có đem lại hiệu quả?

Các loại thuốc bôi có thể giúp giảm nếp nhăn nhưng không có khả năng loại bỏ tình trạng này.

Những sản phẩm chứa thành phần như cafein và retinol có thể cải thiện vẻ ngoài của da. Cafein giúp phân hủy chất béo trong khi retinol làm dày lớp da trên cùng. Tuy nhiên, chúng không thể loại bỏ hoàn toàn những vết sần trên da.

Điều trị sần da vỏ cam thế nào?

Mọi người nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ hoặc các chuyên gia da liễu trước khi áp dụng phương pháp điều trị. Phẫu thuật là lựa chọn được nhiều người ưa chuộc nhất. Bác sĩ sẽ lấy dao cắt các dải xơ nằm dưới da và có thể sử dụng chất béo từ chính người bệnh để độn da. Theo Viện Mayo, dù quá trình thực hiện gây đau đớn, chảy máu, phẫu thuật thường đem lại hiệu quả cao và kéo dài từ 2-3 năm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn điều trị bằng laser. Các tia laser sẽ xâm nhập vào da, làm tan chảy tế bào mỡ và cắt những dải xơ gây nhăn da. Phương pháp này đơn giản hơn phẫu thuật nhưng có thể dẫn tới tác dụng phụ như sưng, bầm tím, tăng sắc tố da và chỉ có hiệu quả trong một năm.

Ngoài ra có một loại thuốc tiêm được biết đến gần đây, có khả năng điều trị sần da vỏ cam từ mức trung bình đến nặng. Bạn sẽ phải tiêm 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Tác dụng phụ thường gặp nhất là bầm tím và đau tại chỗ tiêm.

Theo The Health