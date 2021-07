“Da nào chọn serum nấy”: Lời khuyên từ các chuyên gia sẽ giúp bạn giải quyết ngon lành các vấn đề lão hóa

Nếp nhăn, da chảy xệ hay sạm da… chính xác là những nỗi ám ảnh lớn nhất của mọi chị em, đặc biệt là những quý cô ngoài 30 tuổi có làn da đã không còn giữ được nét tươi trẻ mơn mởn như thời con gái nữa. Serum chính là món đồ mà cần kíp nhất và không thể thiếu trong bước dưỡng da mỗi ngày của các chị em nhưng đâu là thành phần cần quan tâm nhất giúp chị em "hồi sinh" lại làn da thiếu sức sống của mình. Nếu cần "nâng cấp" làn da thì đây là 6 thành phần trong serum mà các chị em không thể bỏ qua.

1. Axit hyaluronic (HA): Dưỡng ẩm sâu

Những chị em quan tâm đến chuyện làm đẹp chắc hẳn không thấy xa lạ với HA - hoạt chất được biết đến với khả năng cấp và giữ ẩm, giúp làn da trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống và hỗ trợ chống lão hóa vô cùng hữu hiệu.

Bác sĩ Devgan ( Hội đồng chứng nhận MD, MPH, FACS) HA là một thành phần chính của collagen trong cơ thể và nó có thể hấp thụ gấp 1000 lần trọng lượng của nó trong nước.

Với đặc tính hút ẩm, nên khi được bôi lúc da còn hơi ẩm ướt sẽ giúp các phân tử HA phát huy tối đa công năng, từ đó serum cũng phát huy hiệu quả hơn. Sau đó bắt buộc bạn phải dùng thêm kem khóa ẩm cho da vì HA có đặc tính là dễ bốc hơi. Vì thế nếu chỉ dùng riêng serum HA rồi để đó thì đúng là công cốc.

* Cosmedica Hyaluronic Acid Serum: Giá khoảng 350.000 VNĐ

* Timeless Hyaluronic Acid Serum: Giá khoảng 280.000 VNĐ

* L'Oréal Paris 1.5% Pure Hyaluronic Acid Serum: Giá khoảng 673.000 VNĐ

2. Niacinamide (Vitamin B3): Làm dịu, chữa lành thương tổn trên da

Niacinamide là một dạng của vitamin B3, nổi bật với khả năng làm dịu và chữa lành những tổn thương của làn da. Ngoài ra thành phần này còn giúp cân bằng sản xuất dầu trên da, se khít lỗ chân lông và củng cố làn da khỏi các gốc tự do và ô nhiễm từ bên ngoài. Có thể nói đây là một thành phần quá xuất sắc, không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da mỗi ngày của bạn.

Paula Begoun - nhà sáng lập của thương hiệu Paula's Choice Niacinamide có khả năng bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường, kích thích sản sinh collagen và hyaluronic acid. Bởi vậy, thành phần này có thể cấp nước cho làn da, xóa mờ một số dấu hiệu tuổi tác, phù phép cho lỗ chân lông thêm nhỏ mịn và còn làm đều màu, dưỡng da sáng mịn.

* The Inkey List Niacinamide: Giá khoảng 299.000 VNĐ

* Glossier Super Pure: Giá khoảng 649.000 VNĐ

* Paula's Choice 10% Niacinamide Booster: Giá khoảng 1.021.000 VNĐ

3. AHA: Giải quyết vấn đề da khô, vết thâm sau mụn, làn da xỉn màu

AHA là một loại axit trái cây, hoạt động trên bề mặt da, rất thích hợp cho những ai muốn giải quyết các vết thâm và xỉn màu để làn da trở nên rạng rỡ hơn.

Marnie Nussbaum - New York Hầu hết các loại AHA đều có thể kích thích sản sinh collagen và loại acid làm tốt nhất điều này chính là Glycolic acid.

Đây cũng chính là lý do, AHA thường xuất hiện trong các sản phẩm chống lão hóa bởi khi collagen được sản sinh nhiều, nếp nhăn cũng sẽ được làm đầy hiệu quả. Với AHA bạn nên sử dụng 1 - 2 lần/ tuần, không nên sử dụng mỗi ngày vì nó có thể gây ra tình trạng tẩy da chết quá nhiều và gây kích ứng da.

* Varihope 8 Days AHA BHA PHA Refining Boost Serum 20%: Giá khoảng 450.000 VNĐ

* NACIFIC Pink AHA BHA: Giá khoảng 580.000 VNĐ

* La Roche Posay Derm AHA Resurfacing Serum: Giá khoảng 1.130.000 VNĐ

4. Retinol: Chữa trị mọi vấn đề về da từ mụn, nếp nhăn, da sần sùi...

Nếu bạn đang lo lắng về nếp nhăn và chảy xệ của làn da lão hóa thì retinol là thành phần cần kíp nhất lúc này. Retinol sẽ giúp thúc đẩy quá trình tạo tế bào diễn ra nhanh hơn, đặc biệt là các tế bào collagen bị hư hỏng, giúp phục hồi các đường nhăn, nếp nhăn in hằn trên da.

Joshua Zeichner - New York. Retinol sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo da, kích thích sản sinh collagen. Kết quả là làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, sự xuất hiện của nếp nhăn cũng được giảm thiểu một cách tối đa.

Bạn nên sử dụng vào serum retinol vào ban đêm hơn là ban ngày vì retinol cũng là một thành phần tẩy da chết nên sẽ khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời.



* Murad Retinol Youth Renewal Serum: Giá khoảng 550.000 VNĐ/ 10ml

* Dr Dennis Gross Ferulic Acid + Retinol Brightening Solution: Giá khoảng 2.350.000 VNĐ/ 30ml

* Serum The Ordinary Retinol 0.5% In Squalane: Giá khoảng 250.000 VNĐ



5. Vitamin C: Làm sáng da, mờ thâm nám, thâm mụn

Vitamin C chính là "thần dược" trẻ hóa da dành cho các chị em. Với những làn da thâm nám, sạm đen hay lấm tấm vết thâm do mụn thì bạn chỉ cần một lọ serum vitamin C là có thể "hồi sinh" làn da ngay lập tức.

Bác sĩ Hadley King - New York Vitamin C là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe làn da. Thành phần này vừa là chất chống oxy hóa, vừa cần thiết cho việc sản sinh collagen. Vitamin C còn hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng, giảm thiểu và điều trị những tổn thương do việc tiếp xúc với tia UV gây ra.

Serum vitamin C sẽ giúp làm giảm các vết thâm trên da mặt, giảm quầng thâm và làm sáng da, kích thích sản sinh collagen cho da, giúp da trắng sáng hơn. Vitamin C cũng giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tác hại của tia UV nên cũng có đặc tính giúp làm chậm quá trình lão hóa sớm trên da. Ngoài 30 rồi, bạn có thể thiếu gì cũng được nhưng đừng thiếu một lọ serum vitamin C cho làn da của mình.

* SkinCeuticals C E Ferulic: Giá khoảng 4 triệu VNĐ

* Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution: Giá khoảng 2.350.000 VNĐ/ 50ml

* Liftactiv Vitamin C Super Serum: Giá khoảng 750.000 VNĐ

6. Vitamin B5: Phục hồi da sau thương tổn

Bằng cách cung cấp oxy và chất béo cho da, vitamin B5 sẽ có công dụng hiệu quả trong việc xoa dịu làn da bị kích ứng, đồng thời phục hồi lớp biểu bì da. Trong điều kiện bảo vệ da, vitamin B5 hoạt động như một rào cản, che chắn làn da khỏi kích ứng da.

Margarita Lolis - Bác sĩ tại New York Về cơ bản, vitamin B5 tạo ra một hàng rào bảo vệ da để giữ độ ẩm. Nếu bạn có làn da khô hoặc sần sùi, kém mềm mại thì bạn rất nên bổ sung thành phần này vào chu trình dưỡng da hàng ngày.

Nhờ có tính chất thẩm thấu tốt, vitamin B5 dễ dàng làm dịu vết ngứa, vết đau rát và giảm sưng đỏ. Với những làn da sau trị liệu, sau lấy nhân mụn hay đang kích ứng... thì vitamin B5 là cần thiết nhất để xoa dịu hư tổn sưng tấy. Vitamin B5 phù hợp với tất cả các loại da, từ da dầu tới da khô, da thường tới da nhạy cảm, da nào cũng có thể sử dụng được vitamin B5.

* DBH Moisture B5 Serum: Giá khoảng 2.3000.000 VNĐ

* Serum Ciracle Hydra B5: Giá khoảng 570.000 VNĐ

* Serum Medik8 B5: Giá khoảng 1.350.000 VNĐ

Nguồn: Vogue TL