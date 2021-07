Đà Nẵng tạm dừng hoạt động shipper, grab, đạp xe, không được tập trung quá 2 người

Từ ngày 10/7 đến nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 279 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 36/56 xã phường ghi nhận ca F0, 2 ngày qua, ghi nhận nhiều ca trong cộng đồng tại tất cả các quận, huyện. Trước tình hình diễn biến phức tạp như vậy, chiều nay, thành phố Đà Nẵng thống nhất thực hiện các biện pháp mạnh, hạn chế tiếp xúc. Thành phố cấm hoạt động shipper, grab, đạp xe, không được tập trung quá 2 người, chỉ được ra ngoài khi cần thiết. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12 giờ ngày 22/7 cho đến khi có thông báo mới.

Bộ đội khử khuẩn 2 tòa nhà ở xã hội tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu nơi có 8 ca dương tính

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài khi cần thiết như đi công tác, đi làm việc ở cơ quan công sở, nhà máy. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”. Người dân được ra ngoài khi mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, mua thuốc chữa bệnh, cấp cứu nhưng phải giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp, không được tập trung quá 2 người. Thành phố yêu cầu dừng tất cả các hoạt động thể thao kể cả đạp xe, đi bộ; dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, mai táng ... được hoạt động.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bảo đảm phương châm 3 tại chỗ. Các chợ hoạt động theo tần suất, tạm dừng các mặt hàng không thiết yếu tại chợ, siêu thị. Các cơ quan, công sở làm việc không quá 50% số người, tạm dừng các cuộc họp không cần thiết. Đối với những người đi lao động phải có thẻ công chức, thẻ nhân viên để trình báo khi được hỏi. Cán bộ, công nhân, người lao động khi đi làm thực hiện nghiêm 1 con đường 2 điểm đến; Tạm dừng hoạt động giao nhận hàng hóa như shipper, grab, xe kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi. Các gia đình không tổ chức sinh hoạt đông người như sinh nhật, tiệc tùng. Các đám tang không được kéo dài quá 48 tiếng đồng hồ, không được tập trung quá 20 người.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thống nhất với các biện pháp các biện pháp này và thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 22/7 cho đến khi có thông báo mới.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện những tờ rơi tuyên truyền dễ hiểu đến với người dân. Sở Công thương thông báo rõ cho người dân biết hàng hóa đầy đủ, không cần thiết về mua sắm. Công an thành phố thông báo cho người dân biết những việc thiết yếu được ra đường. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương cấp giấy xác nhận hoặc thẻ làm việc cho công nhân đi lại. Các cơ quan hành chính trong và ngoài công lập giảm 50% số người làm việc; Dừng tất cả các hội họp, tập trung đông người không cần thiết. 4 phường đã thực hiện đã thực hiện Chỉ thị 16 thì thực hiện theo quy định mới. Các khu phong tỏa tiếp tục thực hiện chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền nhắc nhở đến từng hộ dân thực hiện nghiêm quy định không ra khỏi nhà khi cần thiết.

Ông Lê Trung Chinh cho biết: "Các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cho người dân hiểu được nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn thành phố nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp mạnh. Thứ hai là người dân bình tĩnh, lương thực thực phẩm là thành phố cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, không khan hiếm. Xin nói thêm là thành phố không thực hiện Chỉ thị 16 mà chỉ áp dụng thêm một số biện pháp mạnh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay"./.