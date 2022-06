Đà Nẵng náo nhiệt với đêm lễ hội Carnival đường phố Sun Fest đầu tiên

Bắt đầu từ 19h30 tối 25/6, dàn xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy cùng 160 vũ công với những màn trình diễn ấn tượng tạo nên một không khí náo nhiệt trên khắp các cung đường của Đà Nẵng. Đây là đêm khai màn Lễ hội Carnival đường phố sẽ diễn ra vào khung giờ 19h30-21h00 các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật từ nay đến 24/7 (trừ ngày 9/7 là đêm sẽ diễn ra Đại nhạc hội Take me to the Sun).

Hàng nghìn du khách đổ ra các cung đường, chọn cho mình vị trí đẹp nhất để chụp ảnh và chào đón đoàn diễu hành.

Xuất phát từ cầu Trần Thị Lý, đoàn diễu hành đi trên cung đường dài hơn 1 km qua công viên phía Nam bờ Tây Cầu Rồng đến quảng trường Bạch Đằng. Đi cùng đoàn xe diễu hành là các vũ điệu say mê khiến du khách không thể rời mắt. Lễ hội Carnival năm nay quy tụ 160 vũ công, trong đó có 76 vũ công và nghệ sĩ quốc tế từ Nga, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba.

Với đoàn xe diễu hành lộng lẫy và các vũ điệu nóng bỏng, lễ hội Carnival đường phố Sun Fest năm nay mang tới một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu. Thành phố Đà Nẵng như bừng tỉnh sau chuỗi ngày dài trầm lắng vì dịch bệnh.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe mô hình Cầu Rồng màu vàng rực rỡ – cây cầu biểu tượng của thành phố bên sông Hàn.

Nối tiếp đoàn xe diễu hành là 9 chiếc xe mô hình rực rỡ tái hiện hình ảnh quen thuộc của du lịch Đà Nẵng với các chủ đề Thế giới đại dương, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, quảng trường Trống Đồng… và những hình ảnh đại diện cho những sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo của Đà Nẵng như Cổng Thời Gian hay Thác Thần Mặt Trời tại Sun World Ba Na Hills.

Xe mô hình Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) với những bông tuyết trắng trên đỉnh núi và lá cờ đỏ tôn vinh lòng tự hào dân tộc. Giống như xe Fansipan Legend, mỗi chiếc xe trong đoàn diễu hành đóng vai trò là "sứ giả" của những vùng đất, mang ý nghĩa kết nối, lan tỏa hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Tại đây, du khách cũng được chiêm ngưỡng nhiều công trình biểu tượng du lịch nổi tiếng đến từ các địa phương khác như xe mô hình khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh và Cầu Koi của Quảng Ninh hay "siêu phẩm" Cầu Hôn và công trình Tòa nhà Cánh Buồm sắp ra mắt tại Phú Quốc.

Cả đường phố Đà Nẵng như được thắp sáng bởi sắc màu rực rỡ từ những trang phục lộng lẫy của các vũ công, từ tông vàng của tia nắng mặt trời, màu trắng vàng của Trống Đồng, màu xanh có vảy rồng của vùng biển... Đặc biệt, mỗi một bộ trang phục, một đạo cụ dành cho các vũ công đều được chăm chút tỉ mỉ, tôn lên chủ đề của xe diễu hành.

Đi cùng với mô hình xe Quảng trường Trống Đồng là các diễn viên trong trang phục thời Hùng Vương cùng thanh tre chim lạc. Trong khi đó, diễn viên trong trang phục truyền thống các dân tộc vùng cao phía Bắc mang đến nét đẹp của văn hoá Tây Bắc bên những xe mô hình Fansipan.

Carnival sôi động với những màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn như múa lửa, trượt patin đẳng cấp, trình diễn trống malambo rộn ràng...

Tại đây, du khách thực sự được thưởng thức đại tiệc của âm nhạc và vũ điệu, khi mỗi xe diễu hành là một phong cách trình diễn riêng biệt. Mỗi bản nhạc cất lên, các vũ công say sưa nhảy múa, khi duyên dáng thướt tha, khi mạnh mẽ nóng bỏng. Trên đường, đoàn biểu diễn tương tác, chụp ảnh cùng du khách, tạo nên một không khí náo nhiệt và đầy hứng khởi.

Dừng lại ở Quảng trường Bạch Đằng - sân khấu chính của Lễ hội Carnival năm nay, đoàn vũ công mang tới các màn trình diễn theo chủ đề đầy tính nghệ thuật.

Các màn trình diễn không chỉ mang đến một không khí sôi động đầy hứng khởi, mà còn truyền tải đặc trưng văn hóa của nhiều điểm đến. Trong đó, đi cùng với xe mô hình Fansipan Legend là "Vũ điệu trên mây" với đặc sắc văn hóa vùng cao Tây Bắc, xe mô hình Sun World Ba Na Hills tái hiện không khí men say của lễ hội B’estival Ẩm thực và Bia quốc tế, xe Quảng trường Trống Đồng với điệu múa Lạc hồng hào hùng.

Điệu múa Chăm, loại hình nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần người Chăm cũng được tái hiện tinh tế, lôi cuốn trong lễ hội. Du khách cũng vô cùng hào hứng với vũ điệu Brazil nóng bỏng, điệu nhảy thổ dân mạnh mẽ, hay màn kết hợp giữa duyên dáng của điệu múa Nhật Bản trên nền nhạc hiện đại của xe Yoko Onsen Quang Hanh.

Hàng nghìn du khách và người dân hoà mình vào đoàn diễu hành trên suốt các tuyến đường, cùng chụp lại khoảnh khắc sôi động này. Chị Hoàng Phương Trang, du khách từ Hà Nội phấn khích chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy sự náo nhiệt, sôi động đến vậy. Từng chiếc xe diễu hành đến trang phục, điệu nhảy của những vũ công đều rất tỉ mỉ, cuốn hút. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã chọn đến Đà Nẵng mùa hè này".

Kết thúc trình diễn, dòng người nối nhau tới công viên APEC để chụp ảnh giao lưu với nghệ sĩ, vũ công.

Đánh dấu cho sự trở lại của du lịch Đà Nẵng trong hành trình tìm lại ngôi vương, Carnival đường phố Sun Fest do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức là lễ hội mở màn cho một loạt sự kiện hội hè hấp dẫn của thành phố biển trong suốt 3 tháng hè.

Tới đây, tối 9/7 tại Công viên Châu Á - Asia Park sẽ diễn ra Đại nhạc hội "Take me to the Sun" và trình diễn pháo hoa ngoạn mục thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng.

Tối 13/8, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục mang tới Đà Nẵng Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM với sự góp mặt của dàn DJ đình đám quốc tế và Việt Nam, hứa hẹn sẽ biến Đà Nẵng thành một "chảo lửa" trong mùa hè này, tiếp tục khẳng định Đà Nẵng là "Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á".

