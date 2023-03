Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch Dreamer In The Forest

Ngày 25-3, UBND Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đã đình chỉ hoạt động khu du lịch Dreamer In The Forest ở khu vực Suối Lương thuộc phường này.

UBND phường Hoà Hiệp Bắc đã cùng với Công an phường làm việc với ông Lê Đức Anh - chủ khu du lịch Dreamer In The Forest. Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Anh không cung cấp được giấy phép kinh doanh và các hồ sơ, giấy tờ thủ tục khác.

Khu du lịch Dreamer In The Forest đã bị đình chỉ hoạt động

Bên cạnh đó, chủ khu du lịch cũng thừa nhận lâu nay đã tổ chức thu phí 100.000 đồng/lượt khách vào tham quan. UBND phường Hoà Hiệp Bắc đã lập biên bản, đình chỉ hoạt động khu du lịch này, yêu cầu dừng tất cả các dịch vụ gồm thu phí, buôn bán đồ uống...

Trước đó, UBND phường Hoà Hiệp Bắc nhận được phản ánh của người dân về việc khu du lịch Dreamer In The Forest tổ chức thu phí vào cổng giá cao nhưng dịch vụ nghèo nàn. Phường đã kiểm tra và xác định đây là khu du lịch "chui", hoạt động tự phát. Chính vì vậy, việc tổ chức thu phí vào cổng là sai quy định. Phường đã yêu cầu chủ khu du lịch dừng việc thu phí.