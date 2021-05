Đà Lạt: Lắp camera phạt nguội vi phạm giao thông phía trước ‘nhà ma’

Sáng 21/5, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt cho biết Công an Đà Lạt đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và VNPT Lâm Đồng khảo sát, chọn địa điểm lắp đặt thí điểm 6 camera an ninh trên địa bàn thành phố để tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.

Các camera này sẽ được sử dụng để theo dõi, xử lý những lỗi vi phạm về vượt xe, lấn phần đường, không chấp hành biển báo, đi ngược chiều... Cụ thể, camera trước cổng “nhà ma” (đèo Prenn), UBND tỉnh Lâm Đồng (đường Trần Hưng Đạo), Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên (đường Đinh Tiên Hoàng) và nhà số 175 (đường Phan Chu Trinh) được dùng xử lý các lỗi vi phạm vượt xe, lấn phần đường.

Đường Trần Hưng Đạo thông thoáng nhưng có khúc cua gắt nên dễ xảy ra tai nạn

Camera tại đường Nguyễn Văn Trỗi - Ngã ba Chùa được dùng để xử lý lỗi vi phạm đi ngược chiều, còn camera ở Ngã ba Bà Triệu – Nguyễn Văn Cừ xử lý các lỗi không chấp hành biển báo…

Hiện công tác lắp đặt hệ thống camera an ninh đã hoàn thành; đang trong giai đoạn cài đặt phần mềm, chờ nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Theo Công an TP.Đà Lạt, 6 vị trí trên thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm luật giao thông, trong đó có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong, thiệt hại về tài sản.

Vụ tai nạn trên tuyến đường Trần Phú-Trần Hưng Đạo

Đặc biệt, đoạn đường phía trước “nhà ma” khá thông thoáng nên nhiều lái xe vượt ẩu, lấn phần đường… gây tai nạn. “Nhà ma” thực chất là 2 căn biệt thự bị bỏ hoang mấy chục năm trên đèo Prenn.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông gần 'nhà ma'

Biệt thự từng mang tên “Hoa Dã Qùy” nhưng hàng chục năm nay được đổi tên là “nhà ma” bởi vẻ lạnh lẽo, u ám cũng như những câu chuyện ma quái, hoang đường mà người ta gán cho nó. Nếu theo hướng từ trung tâm TP.Đà Lạt xuống đèo Prenn, khi qua khỏi bến xe liên tỉnh một đoạn khoảng 3km, sẽ thấy một căn nhà lớn nằm phía tay phải và một biệt thự màu trắng gần như đối diện ở phía tay trái. Nhiều bạn trẻ tò mò đến “khám phá”, chụp ảnh 2 căn “nhà ma” này.