Da hỗn hợp thiên khô lại có tàn nhang, cô nàng này tuân theo đúng 2 bước chăm sóc để làn da luôn căng sáng và đều màu

Nước Thần Huyết Tơ Tằm Hydrating Toning Essence 3 in 1 From Your Skin - 950.000 VNĐ. Chứa hơn 20 thành phần nằm trong top những tinh chất chăm sóc da hàng đầu tại Hàn Quốc, nổi bật là: tinh chất Huyết thanh tơ tằm (chứa đến 90%) và Niacinamide nồng độ cao, Hydrating Toning Essence là một trong những siêu phẩm trị nám tuyệt đỉnh của From Your Skin – thương hiệu mỹ phẩm uy tín tại xứ sở kim chi Hàn Quốc.