Da hỗn hợp thiên dầu và nhiều thâm mụn, cô nàng này đánh cược với 4 sản phẩm thuộc loại "xịn sò" và rút ra vài kinh nghiệm vàng

Ngoài mụn thì tình trạng da nhiều vết thâm, da không đều màu cũng là nỗi niềm của nhiều chị em, đặc biệt với các nàng ngoài 30, da bắt đầu vào giai đoạn lão hóa nên tốc độ phục hồi có phần kém hơn. Cô nàng Tiễu Mẫn (30 tuổi - tình trạng da hỗn hợp thiên dầu) cũng gặp phải thời gian mụn bùng phát và để lại nhiều vết thâm.

Tiểu Mẫn đã quyết định đầu tư vào loạt sản phẩm chống lão hóa và giúp làm mờ thâm. Cô nàng khá tin tưởng vào những thương hiệu có tên tuổi, sau 1 thời gian sử dụng, làn da của cô được cải thiện khá rõ ràng về kết cấu da, hều hết các vết thâm mụn đã mờ, da đều màu và lỗ chân lông cũng nhỏ hơn. Trọn bộ các sản phẩm mà cô dùng xấp xỉ 10 triệu và sau khi dùng xong, Tiểu Mẫn đã rút ra được vài kinh nghiệm như:

- Làm sạch da là bước cực quan trọng để làm tiền đề cho da dễ hấp thu các sản phẩm. Nên tẩy da chết 2 lần/ tuần và sử dụng tẩy da chết dạng gel.

- Không quên dùng toner để giúp da cân bằng độ pH trước khi apply sản phẩm khác.

- Nên chú ý nhiệt độ bảo quản các sản phẩm và thời hạn sử dụng để không làm sản phẩm bị biến chất.

- Chia các sản phẩm làm sáng và chống lão hóa theo ngày (Ví dụ: 2/4/6 dùng serum dưỡng sáng; 3/5/7 dùng serum chống lão hóa...) còn Vitamin C thì nên dùng thường xuyên (liều thấp dùng ban ngày, liều cao dùng ban đêm).

- Đừng quên bôi kem chống nắng hàng ngày vì nếu dưỡng bao nhiêu tiền mà không chống nắng thì công chăm da coi như bỏ đi.

Các sản phẩm mà Tiểu Mẫn đầu tư để có làn da căng bóng.

SkinCeuticals C E Ferulic

Đây là loại serum Vitamin C khá thần thánh mà các tín đồ làm đẹp không ai không biết, serum là sự pha trộn kỳ diệu của vitamin C và E, cộng với axit ferulic làm da bạn "lột xác", rạng rỡ, không thể hoàn hảo hơn. Vì sản phẩm dễ bị oxy hoá vậy nên khâu bảo quản cần rất cẩn thận, một tips nhỏ cho bạn đó là sản phẩm dễ bị oxy hoá khi tiếp xúc với nước, vậy nên cần apply lên mặt khi da khô hẳn, nên dùng toner trước rồi để da khô tự nhiên, sau đó mới đến serum SkinCeuticals C E Ferulic.

Chất serum lỏng, có màu vàng nhạt, khi bôi lên da thấm nhanh và không có cảm giác dính, rất phù hợp với da dầu và hỗn hợp thiên dầu. Lưu ý nếu chất serum chuyển màu nâu thì không nên dùng nữa.

SKII Genoptics Aura Essence

Thành phần chhứa nhiều thành phần rất tốt cho da như các loại Vitamin, Acid Amin giúp nuôi da; Pitera ™ Garakutomisesu giúp cung cấp độ ẩm làm mềm da cho da căng mướt; Chiết xuất Prune giúp da hồng hào da; Axit nicotinic amide W là hoạt chất làm trắng da. Hiệu quả làm mờ thâm khá ổn.

Chất serum đặc, màu trắng sữa và hơi dính. Vậy nên khi dùng chỉ cần lấy lượng vừa đủ, không nên lấy quá nhiều vì vừa tốn lại lâu thẩm thấu.

Origins plantscription anti-aging power serum

Serum phù hợp với những người có làn da đang gặp tình trạng có nếp nhăn, đốm nâu. Chiết xuất Anogeissus được Origins cùng với các cộng sự ở trường Đại học Strasbourg đã phát hiện ra khả năng làm tăng Fibrillin tự nhiên của Anogeissus, Fibrillin là 1 loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi.

Chất serum khá đặc nhưng khi apply lên da lại thấm khá nhanh, sản phẩm nên dùng ở bước cuối cùng để khoá ẩm hiệu quả.

Serum Estee Lauder ANR Intense Reset Concentrate

Đây là loại serum làm dịu mọi làn da kích ứng, những vết mẩn đỏ, khó chịu trong vòng 1 GIỜ. Chống oxy hoá để phục hồi da cùng chiết xuất lên men độc quyền của hãng để thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, giúp da hồng hào và trẻ trung rạng rỡ. Cấp nước dưỡng ẩm siêu đỉnh với lượng Hyaluronic Acid cao gấp 15 lần bình thường.