Đa dạng hóa đồ ăn dự trữ tại nhà với Vua Cua Food

Vua Cua Food nằm trong thương hiệu hải sản đình đám Vua Cua hiểu được mong muốn có được chế độ ăn đa dạng mà vẫn hấp dẫn trong mùa giãn cách của nhiều người. Qua đó, Vua Cua Food đẩy mạnh dòng sản phẩm mua về với nhiều loại món ăn, xốt pha chế độc đáo để các gia đình đổi mới bữa ăn mỗi ngày tránh nhàm chán.



Bánh bao xốt trứng muối – phô mai tan chảy.

Vua Cua Food có các dòng sản phẩm như các loại bánh bao, thực phẩm chế biến ăn liền và đặc biệt là 12 loại xốt đặc biệt khác nhau.

Bánh bao tôm tươi xốt trứng muối

Không dừng lại ở những hương vị thường gặp, Vua Cua Food sáng tạo và mang đến những loại bánh bao đặc sắc hơn như Bánh bao nhân tôm xốt trứng muối – phô mai tan chảy, Bánh bao hải sản tôm tươi, Bánh bao lạp xưởng tôm tươi. Nguyên liệu chính trong nhân bánh phần lớn từ hải sản tươi sống.

Bánh không cần rã đông trước khi hấp chín, lớp vỏ bánh mỏng và mềm thơm. Món bánh bao nhân tôm xốt trứng muối với lớp phô mai tan chảy là món đặc sản của Vua Cua. Điều tạo nên sự khác biệt ở bánh bao tôm tươi là phần tôm tươi sống được cắt nhỏ giúp cho nhân bánh đặc biệt giòn và ngọt thịt.

Nem cua bể đặc biệt từ Vua Cua Food.

Bên cạnh đó, Vua Cua Food cũng cung cấp những thực phẩm chế biến ăn liền hấp dẫn như Chả giò con tôm, Chả giò cua, Bánh mì tươi, Nem cua bể,…Điểm đặc biệt của món Chả giò con tôm chính là phần nguyên liệu là tôm tươi, không cắt nhỏ để dọc nguyên cuốn chả giò, khi ăn vẫn cảm nhận rõ độ thơm của thịt tôm và độ giòn của thịt.

Chả giò con tôm đặc sản.

Vua Cua đem đến món ăn Chả giò cua chất lượng với 100% được làm từ thịt cua Cà Mau tươi sống gỡ thịt, thơm ngọt. Bánh mì tươi của Vua Cua không giống các loại bánh mì khác. Lớp bột bánh được nêm chút ngọt nhẹ dễ ăn ngay cả khi dùng không. Nhân đặc ruột thường được dùng để chấm xốt.

Vua Cua là thương hiệu hải sản duy nhất tự chế biến và cung ứng đến hơn 12 loại xốt khác cùng các loại nước chấm đa dạng:

- Xốt trứng muối

- Xốt tiêu đen

- Xốt tiêu xanh

- Xốt cajun

- Xốt bơ cay

- Xốt bơ tỏi

- Xốt ớt Vua Cua

- Xốt me

- Xốt cà ri

- Xốt dừa

- Xốt sa tế

- Xốt X.O

- Nước chấm muối ớt xanh

- Nước chấm sashimi

- Muối tiêu Lốt

Các loại xốt của Vua Cua Food được chế biến hoàn chỉnh, không cần thêm bất kỳ gia vị nào, đa dạng hương vị phù hợp với nhiều sở thích khác nhau, có cay và không cay. Chúng kết hợp được với nhiều loại hải sản và cách dùng như dùng chiên cơm, mì, miến...hay trộn salad. Các loại xốt đều tiện lợi trữ ở tủ đông tiện cho việc trữ đồ ăn trong mùa dịch.

Xốt trứng muối đặc mịn, màu vàng óng từ sự kết hợp của 100% trứng muối và nhiều loại nguyên liệu khác. Nguyên liệu của xốt Cajun là muối Cajun chính gốc nhưng được biến tấu để phù hợp với khẩu vị người Việt.

Xốt Cajun Vua Cua khác với các loại xốt khác ở chỗ hương vị cajun đậm đà, không bị pha lẫn. Xốt này dùng để chế biến các món như rim, kho với hải sản. Gần với xốt ớt Singapore, xốt ớt Vua Cua được cải tiến thêm các nguyên liệu khác từ hải sản làm cho hương vị đặc biệt dậy mùi, đậm đà vừa vặn.

Các loại xốt của Vua Cua được chế biến đặc biệt, nguyên liệu hảo hạng.

Xốt tiêu đen có vị cay nhiều nhưng không gắt, được nêm nếm vừa vặn từ các loại gia vị, có thể dùng để trộn salad hoặc kết hợp với thịt bò. Ngược lại, xốt tiêu xanh được làm từ tiêu xanh tươi nên vị cay sẽ nồng đậm hơn.

Ở Vua Cua Food, có hai loại xốt bơ để chọn lựa là xốt bơ cay và xốt bơ tỏi. Bơ cay của Vua Cua được làm từ loại bơ cao cấp nên hương vị rất đặc trưng, không hề gây ngán, xen lẫn đó là một chút cay the kích thích từ ớt và gia vị. Còn nguyên liệu nổi bật làm nên hương vị xốt bơ tỏi là tỏi Lý Sơn và bơ thượng hạng.

Vua Cua Food còn có những vị xốt đặc trưng ẩm thực Việt như xốt me, xốt cà ri, xốt dừa. Vẫn được nấu trên nền xốt me truyền thống, nhưng xốt me đậm đà đặc biệt cảm nhận rõ vị me hơn. Xốt được nêm nếm thêm gia vị rất vừa phải, vị chua ngọt rõ ràng, hậu vị không gắt.

Xốt tiêu đen làm món ăn hấp dẫn hơn.

Xốt cà ri Vua Cua được nấu theo kiểu Việt Nam, có khoai lang để tăng độ ngon. Xốt này dùng chế biến các món từ gà rất hợp vị. Còn xốt sa tế ở Vua có thể xào với rau, mì, cơm đều giúp ngon miệng hơn. Xốt X.O thì như phiên bản nâng cấp của sa tế tôm thông thường với hương vị thơm ngon.

Đặt hàng trực tuyến an toàn mùa dịch (giao nhanh trong 60 phút):

- Hotline: 1900633387

- Website: www.vuacua.vn

Hiện tại, Vua Cua Food đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt trong mùa dịch khi với đơn hàng đặt mua trên website có giá trị từ 700.000đ, khách hàng sẽ được tặng 1 túi bánh bao tuỳ chọn trong 3 loại sẵn có.