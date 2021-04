Da có lỗ chân lông to ngoác hay mụn đầu đen chi chít cũng sẽ láng căng chỉ bằng 5 tips nhanh gọn này

Lỗ chân lông to, một trong những vấn đề mà rất nhièu chị em gặp phải, nhất là với làn da lão hóa thì lại lỗ chân lông lại càng to ngoác. Càng to càng tiết nhiều dầu, càng dễ bị bít tắc và mụn trứng cá dễ hoành hành trên da. Tuy rằng lỗ chân lông to cũng có thể là do di truyền và khó có thể nào thu nhỏ lại được, vẫn có những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn khắc phục tình trạng này. Hãy bỏ túi ngay những bí kíp dưới đây nếu bạn đang phải đau đầu vì tình trạng da không được như mong đợi nhé!

#1. Cách tẩy trang, lau toner để hạn chế lỗ chân lông to ngoác trên da

Tẩy trang là một bước rất quan trọng nếu không lau đúng cách da bạn sẽ dễ chảy xệ là lỗng chân lông cũng to hơn. Thông thường mọi người đều lau theo chuyển động tròn nhưng đây lại là cách sai lầm khiến lỗ chân lông bị phá vỡ, bạn chỉ đẩy thêm bụi bẩn vào trong chứ không làm sạch nó.

Cách chính xác chính là lau theo một chiều dọc theo lỗ chân lông. Bạn hãy di chuyển bông từ trong mũi ra phía ngoài và chỉ nên làm theo một hướng để tránh việc lỗ chân lông bị sô lệch ảnh hưởng tới kết cấu của da.

Bioderma Sensibio H2O cleansing water là một loại nước tẩy trang dịu nhẹ và có cấu trúc Micelle an toàn cho da. Em này có thể tẩy sạch lớp trang điểm hay thậm chí là sạch bụi PM 2.5 một cách thuần khiết. Hơn nữa, thành phần không chứa bất kỳ cồn, hương liệu và chất bảo quản hoặc chất gây dị ứng. Bioderma Sensibio H2O luôn là một trong những dòng tẩy trang được phái đẹp tin tưởng nhất hiện nay.

Nếu ai còn đang bí lỗ chân lông to mà mắt thường cũng nhìn thấy rõ thì tốt nhất bạn hãy thay đổi phương pháp tẩy trang và lau mặt nhé. Chỉ cần thay đổi thói quen là làn da cũng sẽ khá hơn rất nhiều.

#2. Sữa rửa mặt phù hợp với làn da lỗ chân lông to

* Da dầu, lỗ chân lông to: Nên làm sạch bằng Oil Control Cleanser hoặc sữa rửa mặt tạo bọt vì bọt rửa mặt có thể giúp làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn sâu trong tế bào da hiệu quả hơn. Loại bỏ dầu thừa trên mặt giúp lỗ chân lông sạch sâu khô thoáng hơn.

* Da hỗn hợp với lỗ chân lông to: Những cô nàng da hỗn hợp có thể sử dụng sữa rửa mặt dạng bọt hoặc dạng gel. Với làn da hỗn hợp bạn cần làm sạch phần mũi đầu tiên, sau đó đến trán, dưới cằm và cuối cùng mới tới 2 bên gò má. Sau khi làm sạch bạn hãy dưỡng ẩm ngay để làn da được cân bằng.

* Da khô: Những cô nàng da khô nên tìm loại sữa rửa mặt dịu nhẹ. Bởi có thể làm sạch da, giảm ma sát và còn có thể duy trì độ ẩm cho da. Bởi nếu da khô mà mát xa quá nhiều thì da lại càng dễ hư tổn, xuất hiện nếp nhăn trong khi lỗ chân lông vẫn chưa được khắc phục.

#3. Chỉ 30 giây sau bước rửa mặt cần lau toner ngay

Toner là một trợ giúp quan trọng trong việc se khít lỗ chân lông. Bước toner giúp điều chỉnh lại độ ẩm cũng như pH của da mặt để sẵn sàng cho bước dưỡng tiếp theo. Bạn nên chú ý lựa chọn toner không cồn vì cồn sẽ làm giãn mao mạch khiến lỗ chân lông to ra nhanh chóng.

Lau toner cũng nên chú ý đến thời điểm, cụ thể ngay sau bước rửa mặt khoảng 30 giây bạn nên lau toner luôn. Làn da đang ướt sẽ hấp thụ toner nhanh và đầy đủ hơn trên da. Rất nhiều cô nàng Hàn Quốc áp dụng quy tắc 30 giây này và kết quả mang lại làn da mịn màng, trắng sáng, lỗ chân lông luôn sạch sâu và không hề có mụn đầu đen.



Nếu cần tìm một loại toner làm dịu da hiệu quả nhất thì Thayers Rose Petal Witch Hazel là một trong những lọ toner rất đáng thử. Em này là toner của thương hiệu hữu cơ có thể giúp làm sạch da và làm dịu da tốt nhất là với làn da lỗ chân lông to hay làn da nhạy cảm.

#4. Sử dụng một sản phẩm se khít lỗ chân lông

Hãy kết hợp một sản phẩm có thể se khít lỗ chân lông trong routine chăm sóc da của mình. Hoặc có thể xếp lịch tẩy da chết nhẹ nhàng 1 - 2 lần/tuần để làm bong các tế bào chết trên da từ đó kích thích tế bào mới phát triển, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to. Các thành phần nên sử dụng là Salicylic, Glycolic, Lactic Acid, Vitamin B6, Retinal...

Eucerin Hyaluron Filler Avanced AOX Essence là một sản phẩm có chứa Glycolic + Acid Lactic và Super có thể giúp giải quyết vấn đề lỗ chân lông khá hiệu quả. Hơn nữa, em này còn giúp giải quyết vấn đề về da kể cả da thô ráp, không đều màu hay những làn da thâm nám sạm màu... Em này còn có thể làm giảm và hạn chế sự hình thành nếp nhăn trên da.

#5. Chọn sản phẩm kem dưỡng gốc nước hoặc không dầu

Một lưu ý quan trọng khác để se khít lỗ chân lông là tránh các sản phẩm có dầu từ dầu tẩy trang đến kem dưỡng da. Vì những thành phần này có thể khiến lỗ chân lông to hơn và dễ bị tắc nghẽn. Vì vậy, chúng ta nên tìm những sản phẩm có chứa thành phần giúp nuôi dưỡng và dưỡng ẩm, nhưng ở dạng Oil Free hoặc Water-based sẽ bổ sung thêm độ ẩm cho da, từ đó se khít lỗ chân lông để lấy lại làn da căng mịn, mềm mại.

Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel-Cream kết cấu dưới dạng gel-cream mỏng nhẹ, trắng đục như thạch lựu, kem dưỡng ẩm Kiehl's dễ dàng áp trên da, thâm nhập vào lớp biểu bì cung cấp độ ẩm và làm da tràn đầy sức sống. Đây là dòng kem oil - free lý tưởng nếu bạn muốn cải thiện vấn đề về lỗ chân lông của mình.

Nguồn: Cosmenet