Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", xuất hiện nhiều điểm nghi vấn

Truyền thông Thái Lan tối ngày 26/2 đồng loạt đưa tin liên quan tới báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida.

Cụ thể, theo báo cáo do bên pháp y công bố mới đây, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do do thiếu không khí khi bị rơi xuống sông. Trong phổi nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" phát hiện nhiều cát, suy đoán ban đầu cho rằng do thân thể bị chìm xuống tận đáy sông.

Bên cạnh đó, pháp y còn phát hiện thêm vết thương ở đùi trái. Phía cảnh sát cũng nói rằng, nữ diễn viên mặc một bộ jumpsuit, như vậy thì khả năng cô rơi xuống sông do tiểu tiện là rất khó. Bởi lẽ, muốn đi tiểu thì hẳn là nữ diễn viên phải cởi hết cả bộ độ ra.

Kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida đã được công bố.

Đầu giờ chiều ngày 26/2, thi thể của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida đã nổi lên trên mặt nước. Ngay lập tức sau đó, thi thể của cô đã được đội cứu hộ đưa vào bờ. Anh trai và gia đình cũng đều có mặt để nhận diện thi thể.

Được biết, tang lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức vào ngày 14/3 tới đây. Lễ viếng diễn ra vào 3 ngày tử 11 - 13/3 tại nhà thờ Church of Joy, Bangkok. Tangmo Pattaratida sẽ được hỏa táng vào ngày 14/3 tại nhà thờ Rangsit Methodist Church, tỉnh Pathum Thani. Đây cũng địa điểm diễn ra tang lễ của bố nữ diễn viên.

Nguồn: Khaosod

https://afamily.vn/da-co-ket-qua-kham-nghiem-tu-thi-cua-nu-dien-vien-chiec-la-bay-xuat-hien-nhieu-diem-nghi-van-20220226215434617.chn