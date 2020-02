Đã có kết luận nguyên nhân người đàn ông tử vong trong rừng keo

Sáng 23/2, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi phát hiện ông Nguyễn Văn S. (SN 1961), trú thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn tử vong trong rừng keo, cơ quan điều tra đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan vụ án.

Ngôi nhà ông S. gần hiện trường phát hiện thi thể.

Theo đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân nạn nhân S. tử vong là do nhồi máu cơ tim. Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cũng bác bỏ thông tin trước đó về việc nạn nhân có những vết thương bất thường trên cơ thể.

"Nguyên nhân tử vong của nạn nhân S. là do nhồi máu cơ tim. Trên người nạn nhân được xác định không có vết thương do ngoại lực tác động", vị lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn khẳng định.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 22/2, không thấy ông Nguyễn Văn S. (SN 1961), trú thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trở về nhà, người con trai lo lắng đi tìm thì phát hiện cha đã chết trong rừng keo phía sau nhà.