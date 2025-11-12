Cựu thí sinh Olympia visual như nam thần, giờ là bác sĩ 4 lần lên truyền hình, vợ đẹp tiết lộ: "Khoe ảnh vui vui, ai dè... HOT"

Những thí sinh bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia thường dễ dàng chiếm spotlight trên mạng xã hội. Dân tình không chỉ quan tâm đến thành tích hay chiếc vòng nguyệt quế danh giá mà còn tò mò về cuộc sống, phong cách và những khoảnh khắc đời thường của họ ngoài sân chơi trí tuệ.

Mới đây, dân mạng rần rần chia sẻ loạt ảnh “ngày ấy bây giờ” của một cựu thí sinh Olympia. Chùm ảnh do chính vợ anh đăng lên mạng xã hội và không ngờ lại nhanh chóng viral. Điều khiến mọi người chú ý là hình ảnh anh trong chiếc áo blouse trắng, xuất hiện trên sóng truyền hình với phong thái điềm đạm, chuyên nghiệp khác hẳn cậu học trò năm nào. Ai nấy đều tò mò cựu thí sinh ấy là ai và cuộc sống hiện tại của anh ra sao? Hiện tại, bài viết đã thu về 12 nghìn lượt tương tác cùng hàng ngàn bình luận.

Thí sinh Olympia năm nào...

...giờ đã trở thành bác sĩ và thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình.

Cựu thí sinh Olympia với visual không thua gì hot boy

Nhân vật đang hot rần rần ấy chính là Nguyễn Phùng Hưng (sinh năm 1992) - thí sinh giành chiến thắng tuần 3, tháng 2, quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11, với 190 điểm. Thời điểm tham gia Olympia, anh Hưng là học sinh của THPT Lạng Giang số 1, tỉnh Bắc Ninh. Anh chính là người mang về chiến thắng Olympia đầu tiên cho ngôi trường này. Dù chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 vòng thi tháng, anh Hưng vẫn để lại ấn tượng nhờ visual điển trai, sự thông minh, điềm tĩnh và đặc biệt là niềm yêu thích với môn Sinh học.

Niềm đam mê ấy của anh Hưng bắt đầu từ những năm cấp 2, khi anh say mê các buổi thực hành giải phẫu động vật và thường xuyên được thầy cô khen ngợi vì khả năng quan sát, tư duy tốt. Thấy trò có năng khiếu, thầy chủ nhiệm của anh Hưng đã chủ động gửi hồ sơ đăng ký Olympia thay cho học trò của mình và không lâu sau, anh Hưng nhận được cuộc gọi từ Đài Truyền hình Việt Nam thông báo được chọn tham dự.

Kết thúc cuộc thi, anh Hưng quay trở lại tập trung học tập, theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Năm 2011, anh đỗ vào chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của Học viện Quân y. Những năm tháng học Y, anh Hưng cho rằng đó là quãng thời gian đầy thử thách. Nhiều khi anh phải hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi và giải trí để theo kịp khối lượng kiến thức nặng nề của chương trình.

Hiện tại, anh Hưng đang công tác tại Liên khoa Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Cũng nhờ sự tận tâm trong công việc, anh nhiều lần được ghi nhận và xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Năm 2019, anh từng góp mặt trên kênh Hà Nội 1 trong chương trình tri ân các thương binh và người có công nhân ngày 27/7, khi còn là bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Đến năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, anh lại tình nguyện tham gia Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, tư vấn và hỗ trợ người dân mắc hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh, góp phần giảm tải cho tuyến đầu. Hình ảnh bác sĩ trẻ tận tâm ấy tiếp tục được nhiều cơ quan truyền thông ghi nhận.

Gần đây nhất, anh xuất hiện trên VTV1 trong chương trình Thông Điệp Từ Bác Sĩ với chủ đề “Bệnh võng mạc đái tháo đường”. Tại đây, anh chia sẻ kiến thức y khoa và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm.





Những khía cạnh “không ai ngờ đến” của bác sĩ Hưng

Xa rời hình ảnh nam sinh non nớt trên sóng Olympia, anh Hưng giờ là một bác sĩ tài năng và là một người đàn ông của gia đình.

Chị Nguyễn Bích Ngọc - vợ anh Phùng Hưng, cũng là chủ nhân của bài đăng đang viral, chia sẻ về sự bất ngờ của bản thân khi bài đăng được nhiều người quan tâm: “Mình không nghĩ bài đăng này lại viral đến thế, chỉ nghĩ có bạn bè, người thân biết đến thôi. Nhưng khi bài viết lan tỏa, rất nhiều người quen cũ lâu không liên lạc lại tìm được nhau, nên rất vui”.

Được biết, vợ chồng chị về chung một nhà đầu năm 2018. Những năm đầu, anh Hưng là hậu phương để chị phát triển kinh tế. Khi công việc của anh ổn định, chị lui về làm hậu phương để anh tập trung công tác. Dù công việc bận rộn, anh Hưng luôn dành thời gian chăm sóc gia đình, nấu cơm, rửa bát, cùng các con học và chơi.

Chị Ngọc chụp cùng chồng mình là bác sĩ Hưng.

Công việc của anh Hưng luôn kín lịch và bận rộn đến mức hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng tại viện, anh còn nhận thêm các ca khám tại phòng khám riêng, có hôm phải làm tới tận 11 giờ đêm mới về nhà. Nhìn thấy bố tất bật từ sáng đến khuya, con gái nhỏ của anh thường ngước nhìn mẹ với ánh mắt tò mò, hỏi về bố và những vất vả mà bé chưa hiểu hết:

“Sao bố đi làm về muộn vất vả thế mẹ? Bố đã được ăn cơm chưa ạ? Bố đã được tắm chưa mẹ?... bé nhà mình toàn nói như vâỵ”.

Tuy nhiên theo chị Bích Ngọc nói, chính những câu nói ngây thơ của con lại trở thành động lực để vợ chồng chị cố gắng mỗi ngày: “Ngoài lúc bận ra, lúc nào rảnh anh cũng chơi cùng con, dạy con học, dạy con nấu ăn, đưa các bé đi chơi. Chúng mình phân công nhau dạy con dựa theo thế mạnh: ai mạnh phần nào thì dạy con phần đó, để các bé được gần gũi cả bố và mẹ, vừa học được những điều tốt đẹp từ cả hai”.





Dù công việc bận rộn, nhưng bác sĩ Hưng luôn dành thời gian cho gia đình.

Từ góc độ của chị Ngọc, anh Hưng xuất hiện với rất nhiều vai trò và ở vai trò nào, anh cũng làm rất tốt.

“Trong mắt mình, anh là một người hiền lành, luôn quan tâm đến mọi người, luôn nhận phần thiệt thòi về mình để người mình yêu thương luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Anh là người chồng rất yêu vợ, thương con. Còn khi làm bác sĩ, mình tự hào vì anh sống hết mình vì bệnh nhân, không màng tới lợi ích bản thân. Nếu có thể giúp đỡ ai, anh cũng sẽ giúp hết mình, không ngại sáng sớm hay đêm muộn”, chị nói.

Có thể thấy cựu thí sinh Olympia ngày nào giờ không chỉ là bác sĩ tận tâm mà còn là người chồng, người cha hết lòng với gia đình. Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Hưng Phùng trong chiếc áo blouse trắng, vừa tận tâm với bệnh nhân vừa dành thời gian bên vợ con, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ một cậu học trò yêu thích Sinh học, mang về chiến thắng đầu tiên cho ngôi trường THPT Lạng Giang số 1, đến một bác sĩ được đồng nghiệp và bệnh nhân tin tưởng, anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, tận tâm và giản dị của mình trong suốt bao năm qua.