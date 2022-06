Cựu thí sinh Next Top Model và chị gái Nam Em giành 'cú đúp' đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Top 41 thí sinh đã có phần thể hiện tỏa sáng trong đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Quận 7, TP.HCM. Sau phần tự giới thiệu, hô tên, trình diễn trang phục áo dài, trang phục bikini và trang phục dạ hội, cuối đêm thi, BTC đã công bố chủ nhân của các giải phụ trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Công bố loạt giải thưởng phụ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Cụ thể, chủ nhân các giải phụ gồm: Best English Skill (Kỹ năng tiếng Anh tốt nhất): Lê Thảo Nhi (SBD 311); Best Interview (Phỏng vấn hay nhất): Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 307); Best Face (Gương mặt đẹp nhất): Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337); Best Body (Hình thể đẹp nhất): Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314); Best Catwalk (Catwalk đẹp nhất): Lê Hoàng Phương (SBD 316); Best Introduction (Phần giới thiệu hay nhất): Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343).

Đồng thời, ở phần Người đẹp Bản lĩnh gọi tên các thí sinh: Đại sứ Môi trường: Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314); Đại sứ Du lịch: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 245); Đại sứ Vì cộng đồng: Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337); Đại sứ Di sản văn hóa: Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD 686).

Như vậy, 2 gương mặt không còn xa lạ với fan sắc đẹp là Nguyễn Thị Lệ Nam và Nguyễn Thị Ngọc Châu đã giành cú đúp sau đêm Bán kết.

Nguyễn Thị Lệ Nam giành 2 giải: Best Face (Gương mặt đẹp nhất) và Đại sứ Vì cộng đồng

Ngọc Châu từng đạt giải Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Sau đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu giành 2 giải: Best Body (Hình thể đẹp nhất) và Đại sứ Môi trường

Best Introduction: Nguyễn Thị Hương Ly - SBD: 343

Best English Skill: Lê Thảo Nhi - SBD: 311

Best Catwalk: Lê Hoàng Phương - SBD: 316