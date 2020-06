Cựu phi hành gia NASA trở thành người phụ nữ đầu tiên đến điểm sâu nhất của Trái đất

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đã có một phụ nữ đi đến điểm sâu nhất dưới đáy đại dương.

Hôm Chủ nhật vừa qua, cựu phi hành gia NASA là Kathy Sullivan đã xuống đến đáy của Challenger Deep, gần 11.000 mét dưới bề mặt Thái Bình Dương. Challenger Deep được xem là điểm sâu nhất dưới đáy đại dương của Trái đất, và nằm trong Mariana Trench, một hố sụt khổng lồ hình lưỡi liềm nằm cách phía Đông Philippines 1770km. Áp suất ở đáy biển tại đây cao gấp 1.000 lần so với áp suất ở mực nước biển.

Sullivan đã đi cùng Victor Vescovo, một doanh nhân và là nhà thám hiểu đáy đại dương, trong chiếc tàu ngầm Limiting Factor. Cuộc thám hiểm thú vị và đi vào lịch sử này kéo dài chưa đến 4 giờ đồng hồ, là một phần trong dự án thám hiểm Ring of Fire của Caladan Oceanic, một công ty khám phá đại dương do Vescovo thành lập. Caladan và Vescovo cũng từng tổ chức cuộc thám hiểm Five Deeps nhằm khám phá 5 điểm sâu nhất của Trái đất vào năm 2019. Cuộc thám hiểm mới này được kỳ vọng sẽ mang lại những thước phim 4K đầu tiên về Challenger Deep đến với cộng đồng.

Kathy Sullivan và Victor Vescovo sau khi trở về từ đáy đại dương

Sau khi trở về từ đáy đại dương, bộ đôi nhà thám hiểm đã thực hiện một cuộc gọi với Trạm Không gian Quốc tế (ISS) và thảo luận cuộc hành trình của họ với một nhóm các nhà thám hiểm làm nên lịch sử khác: các phi hành gia Mỹ vừa được tàu Crew Dragon của SpaceX đưa lên ISS.

"Với một nhà hải dương học kiêm phi hành gia, đây là một ngày kỳ lạ, chỉ có một trong đời, thấy được quang cảnh của Challenger Deep và sau đó so sánh những ghi chép với các đồng nghiệp của tôi trên ISS về những chiếc tàu vũ trụ tái sử dụng đáng ngưỡng mộ của chúng tôi" – Sullivan nói.

Vescovo đã tài trợ cho chuyến thám hiểm mới lần này, và gửi một "lời chúc mừng lớn" đến Sullivan trong một đoạn tweet đăng tải hôm Chủ nhật.

Có thể nói, "kẻ thách thức" (challenger) chính là từ miêu tả chính xác về Sullivan và những cuộc thám hiểm rời khỏi bề mặt Trái đất của cô.

Kathy Sullivan khi còn là phi hành gia NASA

Sullivan từng tham gia sứ mệnh lịch sử STS-41-G của NASA – chính là chuyến bay thứ 6 của tàu vũ trụ Challenger, và là chuyến bay đầu tiên có hai nữ phi hành gia trên tàu. Vào ngày 11/10/1984, cô đã thực hiện một cuộc đi bộ trong không gian kéo dài 3 giờ 29 phút, trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên thực hiện điều này. Tham gia sứ mệnh nêu trên còn có Sally Ride, người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào không gian, và Paul Scully-Power, phi hành gia nổi tiếng vì từ chối cạo sạch bộ râu vĩ đại của mình trước chuyến bay!

Tham khảo: CNET