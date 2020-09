Cứu kịp cô gái đứng thẫn thờ trên cầu An Hảo nhìn xuống sông Đồng Nai chảy xiết

Trưa 14-9, UBND phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa kịp thời ngăn chặn một cô gái có ý định nhảy cầu An Hảo tại địa bàn (cầu bắc qua sông Đồng Nai) tự tử.

Vài giờ trước, Công an phường An Bình nhận tin báo của người dân về việc một cô gái đang thẫn thờ đứng trên cầu An Hảo, có vẻ có ý định tự tử.

Lực lượng chức năng động viên cô gái, kịp đưa về phường

Lúc này, lực lượng thuộc công an phường và ban chỉ huy quân sự phường đã tới ngay hiện trường và kịp động viên, đưa cô gái về phường.

Cô gái tên là L. (27 tuổi, tạm trú khu phố 3, phường An Bình), sau đó đã được người thân đón về. Theo thông tin ban đầu, cô gái có ý định dại dột vì buồn chuyện tình cảm.