Câu chuyện được mở đầu bằng một sự mâu thuẫn: Met Gala, chốn hào hoa phong nhã bậc nhất tụ hội đầy đủ giới tinh hoa; nhưng chẳng hiếm kẻ năm nào cũng góp mặt mà mấy ai nhớ tới, và có người cả đời chỉ sải bước ĐÚNG HAI LẦN rồi lưu dấu vào hẳn lịch sử. Hillary Clinton là một trường hợp như thế.

Để mô tả về Lệnh bà, giới truyền thông chỉ ngắn gọn - một nữ nhân luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực. Ở Hillary Clinton tồn tại những cái NHẤT hay ĐẦU TIÊN trong phạm vi nước Mỹ mà toàn thế giới nể phục: Đệ nhất phu nhân đầu tiên có trình độ trên đại học (cụ thể là bằng tiến sĩ Luật), Ngoại trưởng công du nhiều quốc gia nhất, và là nữ ứng cử viên đầu tiên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống.

Bà Hillary Clinton trên trang bìa tạp chí Vogue số tháng 12/1988

Oanh liệt trên chính trường là thế, có điều đối lập với các bóng hồng quyền lực của Nhà Trắng, thời trang chưa bao giờ được vị nữ cường nhân này coi trọng. Bà từng coi thường những bộ váy, khước từ cơ hội xuất hiện trên tạp chí thời trang, đóng khung bản thân với vest và quần tây. Chỉ duy nhất lần hiếm hoi ló mặt tại Met Gala 2001, cái tên Hilary Clinton đã bỏ xa hàng loạt gương mặt đình đám bây giờ như Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Stella McCartney, Iman, Jessica Simpson... để chiếm trọn trang nhất trên mọi tờ báo theo cách không mấy ai mong muốn.

Met Gala 2001 là bộ cánh "hoang dại" nhất đời Hillary Clinton

Hillary Clinton hiếm khi mặc váy, đặc biệt kể từ khi bỏ lại danh vị cựu Đệ nhất phu nhân để tiến sâu hơn vào chính trường với tư cách nữ nghị sĩ đầu tiên ở New York. Bà vấp phải một ĐỊNH KIẾN vốn luôn trói buộc cánh nữ nhân lọt thỏm trong địa hạt mà đám nam giới cầm quyền: Nếu họ xuất hiện thường trực với âu phục sẽ bị chế giễu là chỉ giỏi gồng mình đối đầu với đàn ông; nhưng nếu xúng xính váy vóc hay những bộ cánh thời trang hơn thì lại trở thành mục tiêu chỉ trích vì để phô bày cơ thể, hoặc bị quy kết sử dụng tính nữ cho mục đích chính trị và tệ hơn cả là THIẾU CHUYÊN NGHIỆP.

Năm 2000, bà Hillary giành ghế đại diện cho New York tại thượng viện Mỹ. Khi quyết định chạy đua vào thượng viện, bà dọn về sống ở New York và là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên tranh cử một chức vụ dân cử.

Chính mâu thuẫn này đã trở thành bài toán mà Hillary Clinton không thể hoặc không muốn giải. Bà chọn cách an toàn hơn, tức quăng mình vào cuộc phô trương thanh thế lẫn sức mạnh với bộ suit đóng vai trò lớp giáp sắt bảo vệ cho nét nhu mì bên trong. Và với sự lựa chọn này, chính phái nữ lại bất bình với bà. NTK Donatella Versace từng thốt lên trên tạp chí Die Zeit: "Bà ấy nên mặc váy! Tôi hiểu mặc quần thì dễ chịu thật đấy nhưng bà ấy là phụ nữ, có quyền được phô bày tính nữ trong thời trang. Bà ấy nên coi nữ tính là một cơ hội chứ đừng cố tranh đua về nam tính trong chính trị!"

Sau khi đã chán chê với những bỉ bai, vào ngày 23/4/2001, Hillary Clinton tìm thấy một sân khấu để bày tỏ cho cả thế giới thấy phần nữ tính nhất của bản thân. Đó chính là Met Gala.

Hillary Clinton lần đầu hiện diện tại Met Gala 2001 với tư cách chính trị gia. Bà diện chiếc đầm da báo màu xanh olive kèm áo choàng ánh kim bên ngoài. Đây là dấu ấn khác lạ nhất xuyên suốt sự nghiệp chính trị của vị nữ cường nhân này.

Nhắc đến họa tiết da báo, có một định kiến đã thâm căn cố đế. Đây vốn là dạng họa tiết bạo liệt và ấn tượng bậc nhất trong tự nhiên. Nó gắn liền với những gì bóng bẩy và khêu gợi đến tận cùng. Ẩn chứa sau mỗi bộ cánh da báo là "tiếng gầm" dữ dội của tính nữ, một tuyên ngôn về sự nguy hiểm ẩn chứa sau vỏ bọc quyến rũ của người đàn bà.

Thậm chí nhà xuất bản Laurence King còn ra mắt quyển "Leopard: Fashion's Most Powerful Print" (Da Báo: Họa tiết quyền lực nhất của Thời trang) với đầy đủ minh họa từ Công nương Grace Kelly, Nữ hoàng Anh cho đến minh tinh Elizabeth Taylor...

Hầu hết các nữ nhân oai nghi trên thế giới đều yêu chuộng da báo. Họ coi đó là một cách để biểu hiện "quyền lực ngầm" của phái yếu.

Và vào đêm hôm đó, còn ai quan tâm đến "Báo đen" Naomi Campbell khi trước mặt họ đã có một Lệnh bà thét ra lửa ẩn mình trong lớp da báo sáng loáng màu xanh olive của Oscar de la Renta?

Tuy thú vị, nhưng đây là một quyết định quá đỗi mạo hiểm của Hillary Clinton. Trang phục độc đáo và ấn tượng, lại còn rơi đúng vào một chủ đề khắt khe - "Jacqueline Kennedy: The White House Years". Các khách mời tham dự đều hướng tới việc tri ân phong cách thời trang huyền thoại của Đệ nhất phu nhân Kennedy, và kỳ thực bà Hillary đã chơi rất chuẩn bài!

Bộ cánh Oscar de la Renta đã giúp bà Hillary Clinton tái hiện hình ảnh của Đệ nhất phu nhân tiền bối.

Một Đệ nhất phu nhân hậu bối tái hiện phong cách của tiền bối đáng ra không có gì để bàn cãi, trừ chuyện Hillary Clinton khi đó đã bước hẳn vào chính trường với tư cách một tên tuổi độc lập thay vì đứng sau cái bóng của ông chồng. Và khốn khổ thay, dân tình không thuận mắt với thứ âm hưởng rừng rú này khi người mặc nó lại là nhân vật tác động trực tiếp đến nền kinh tế lẫn vị thế của cả một quốc gia. Nó quá sành điệu, lắm lúc còn bị suy diễn là phóng túng hay suồng sã, đặc biệt khi quy chiếu vào hình ảnh một chính trị gia nghiêm túc.

Tờ The Cut móc máy khá xúc tích về bộ cánh "hoang dại" của bà như sau: "Mặc thế này thì đố mà giành được phiếu phổ thông!". Nhiều trang còn xếp đây là một trong những trang phục tệ hại nhất mọi thời đại từng hiện diện tại Met Gala. Phải chăng vì trông nó lùm xùm luộm thuộm quá mức với một bộ cánh dạ tiệc chuẩn mực (vào thời điểm đó)?

Lần "chinh chiến" đầu tiên trên thảm đỏ thời trang với tư cách nhân vật chính, trong khi cựu Tổng thống Bill Clinton chỉ đóng vai trò đức lang quan tháp tùng vợ, lại khiến Hillary Clinton rơi vào vòng xoáy của mỉa mai và định kiến.

2001 là thời điểm Internet chưa phổ biến, và mạng xã hội vẫn còn trong trứng nước. Thế nhưng bộ cánh da báo của bà Hillary Clinton thật sự là một quả bom làm bùng nổ bao tranh cãi về tính thẩm mỹ cũng như sự gò bó của phái đẹp trong cương vị người thủ lĩnh, đồng thời lan tỏa sâu rộng ra toàn thế giới.

Cũng may rằng bên cạnh vô vàn dè bỉu là những khích lệ, tán thưởng cho tinh thần tiên phong của bà. Họ coi bộ cánh như biểu tượng cho lời kêu gợi nữ quyền từ 2 thập niên trước, theo cách thời trang và duyên dáng nhất mà một người đàn bà có thể mang đến cho công chúng.

"Phục thù" tại Met Gala sau 21 năm, nào ngờ tiếp tục trở thành nguồn cơn của thị phi

Cứ ngỡ "tất tay" vào cuộc chơi mà bản thân vốn chẳng hề sành sỏi chi duy nhất một lần là đủ, nào ngờ tại Met Gala vừa qua (2/5/2022), bà Hillary Clinton lại một lần nữa cười vang trước hàng trăm ống kính. Vị nữ chính trị gia đình đám nhất thế giới đã quay trở lại dạ tiệc phồn hoa nhất sau 21 NĂM RÒNG!

2 thập kỷ với bao thăng trầm và biến cố đã kiến tạo nên một Hillary khác hẳn. Bà sảng khoái và tự tin hơn, đặc biệt khi mang trên mình chiếc đầm huyết dụ từ NTK trẻ Joseph Altuzarra cùng vô số thông điệp được cất giấu tinh tế.

Trở lại Met Gala 2022 với chủ đề "Gilded Glamour" (Tạm dịch: Hào quang mạ vàng), Hillary Clinton đã làm chủ cuộc chơi hoàn toàn với một sáng tạo đến từ NTK đại diện cho giới trẻ Mỹ - Joseph Altuzarra. Bộ cánh hợp chủ đề và hơn cả, quá hợp với người mặc: sang trọng, duyên dáng, lộng lẫy nhưng không trưng trổ. Trông bà không còn giống một nữ chính trị gia bị xoay vần bởi vải vóc như 21 năm trước.

Trên trang phục là tên của 60 nữ nhân mà theo Hillary đã có ảnh hưởng vĩ đại đến chính bà như Đệ nhất phu nhân Lady Bird Johnson, Tiến sĩ Elizabeth Blackwell, Nhà sáng lập Clara Barton, Nhà hoạt động nhân quyền Dorothy Irene Height... và đặc biệt là Dorothy Rodham, tức thân mẫu của bà Hillary.

Và lại một lần nữa bà Hillary Clinton không tìm tới thị phi, ngược lại, chính nó mò tới bà. Khi những lời chúc tụng vừa dứt cũng là lúc mỉa mai, bới móc bủa vây nữ chính trị gia tóc vàng.

Có hai lý do để vị khách mời đặc biệt của Met Gala bị trưng dụng như một tấm bia tập ném đá. Đầu tiên là bởi chủ đề về sự hào nhoáng, xa hoa có phần lạc lõng so với bối cảnh phức tạp đang diễn ra trên khắp thế giới. Đại dịch Covid-19 phần nào được đẩy lùi, thế nhưng vấn nạn nhức nhối lại tiếp diễn ở cuộc chiến Nga - Ukraina kéo theo tình trạng lạm phát khó kiểm soát toàn cầu.

Và chính Piers Morgan (nhà báo được mệnh danh "kẻ thù của Meghan Markle") đã chỉ điểm bà Hillary Clinton như một đại diện tiêu biểu của sự kiện mang tính "thờ ơ với xã hội, buông thả và đầy ái kỷ" - hay còn gọi là Met Gala. Ông còn mạnh tay so sánh dạ tiệc hoành tráng này bạc bẽo chẳng kém câu nói "Let them eat cake!" (cho bọn họ ăn bánh đi!) của Nữ hoàng Marie Antoinette giữa lúc dân chúng đói khổ lầm than.

Sự hiện diện của nữ ứng viên tổng thống Mỹ đầu tiên chính là một trong những bất ngờ lớn nhất của Met Gala 2022. Bà cũng thoải mái chia sẻ mọi khoảnh khắc với các nhân vật showbiz nói chung và giới thời trang nói riêng. Nào ngờ chính sự thoải mái này lại khiến bà chịu chỉ trích nặng nề.

Điểm thứ hai khiến dân tình tức mắt là bức hình một nhân viên chỉnh váy cho bà Hillary trên thảm đỏ. Một lần nữa bà Hillary Clinton lại bị rủa xả chỉ vì nhập cuộc với thời trang, dù là sau tận 1/3 đời người. Đúng là "Bao năm xây chùa chẳng ai biết, nửa viên gạch vỡ cả làng hay"!

Dù sao thì...

Như từng đề cập, bà Hillary Clinton kẹt trong thế khó của một nữ nhân bị vây quanh bởi cánh nam giới quyền thế. Mỗi lần tiếp cận với thời trang là một lần bà "tất tay" trong cuộc chơi mà bản thân chẳng hề sành sỏi, tuy nhiên, tinh thần hết mình của bà rất đáng ngưỡng mộ. Đọc tới đây hẳn dân tình cũng hiểu phần nào vì sao bà ngậm ngùi từ chối lời mời lên bìa tạp chí Vogue chỉ vì e rằng động thái đó sẽ khiến bản thân bị quy chụp vào việc "phô diễn tính nữ", dẫn đến đánh mất vị thế tại Iowa trong cuộc tranh cử 2008.

21 năm cùng 2 lần tham dự Met Gala dường như đã quá đủ trải nghiệm với cựu Đệ nhất phu nhân. Trong tương lai liệu bà có còn hiện diện nơi đây? Điều đó còn tùy thuộc xem liệu những tay bảo thủ còn muốn phán xét người phụ nữ chỉ qua bộ váy bà ta mặc hay không đã.

Nguồn: The Cut, Bustle, Vogue, Express.co.uk, Dailymail, Foxnews

