Cựu Công chúa Nhật thay đổi "chóng mặt" sau 1 tháng đến Mỹ: Vẻ ngoài khác biệt với nhiều hoạt động chưa từng thấy trước đây

Vào ngày 15/12, tờ Asahi của Nhật Bản cho biết, sau 1 tháng rời hoàng gia đến New York, vợ chồng Mako đã có cuộc sống tự do như họ hằng mong ước. Công chúa Mako đã có cuộc lột xác ngoạn mục với trang phục giản dị và tham gia nhiều hoạt động thường nhật hơn.

Hiện tại, vợ chồng Mako đang sống ở chung cư Hell's Kitchen thuộc Manhattan và thường có những buổi hẹn hò lãng mạn, dạo phố cùng nhau như bao cặp đôi khác. Vào ngày 13/12, hình ảnh Mako cùng chồng diện trang phục đồng điệu, giản dị đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Vợ chồng Mako dạo phố hôm 12/12.

Đây là lần thứ 3 truyền thông quốc tế chụp được ảnh vợ chồng cựu Công chúa Nhật xuất hiện trên đường phố kể từ khi họ tới Mỹ hôm 14/11. Trước đây khi ở Nhật Bản, họ chưa bao giờ công khai nắm tay nhau đi trên đường, cũng chưa từng được nhìn thấy trò chuyện rôm rả và nở nụ cười tươi hết cỡ.

Kể từ khi sang Mỹ, mọi chuyện đã khác. Mako và chồng tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào của vợ chồng son. Họ thoải mái thể hiện tình cảm nơi đông người, không cần phải chú trọng đến các quy tắc ứng xử chuẩn mực như trước đây.

Một tuần sau khi đến New York, cựu Công chúa Mako một mình đi siêu thị mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết. Đây là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy Mako ở một hình ảnh khác biệt: Cô mặc quần jeans và áo khoác xanh rêu, đẩy xe hàng tại một siêu thị để mua sắm các mặt hàng thiết yếu như đồ dùng nhà bếp, phòng tắm và phòng ngủ.

Mako tự mình đi siêu thị mua sắm.

Khi mua sắm xong, Mako một mình đeo trên vai bốn chiếc túi lớn và một chiếc túi giấy nhỏ cầm tay mà không có vệ sĩ hay trợ lý đi cùng như ở Nhật Bản. Đoạn video truyền thông ghi lại cho thấy Mako dường như bị lạc đường về nhà và cô phải dừng lại hỏi thăm người trên đường. Hình ảnh này của Mako cho thấy cựu Công chúa Nhật đang dần học cách thích nghi với cuộc sống thường dân ở nước ngoài.

Nhìn vào danh sách các vật dụng Mako mua sắm trong tuần đầu tiên đến Mỹ, nhà báo Hidekazu Kanda chuyên viết về hoàng gia nhận xét: "Lý do Mako mua tới 50 cái móc treo đồ theo tôi là do ở nhà cô ấy tự giặt và phơi khô chúng mà không sử dụng dịch vụ giặt ủi bên ngoài. Cô ấy cũng ít ra ngoài một mình để mua thực phẩm, có thể do Komuro đã mua chúng trên đường đi làm về. Vợ chồng họ đến New York sống, nơi có giá thuê nhà và phí sinh hoạt khá đắt đỏ. Do đó giống như một số người Nhật sinh sống ở nước ngoài, họ chọn lối sống thanh đạm".

Ngoài ra, tờ Asahi còn dẫn lời một nhân chứng cho biết vợ chồng Mako thỉnh thoảng đi ăn ngoài để thưởng thức ramen, món mì ưa thích của người Nhật tại cửa hàng Ippudo, gần khu vực họ sinh sống. Một ông chủ Nhật Bản đã sống nhiều năm ở New York cho biết: "Cửa hàng ramen Ippudo cách nơi ở của vợ chồng Mako khoảng 5 phút đi bộ. Tôi cũng từng đến đó, tuy nhiên, hầu như không có người Nhật, khách hàng chủ yếu là người Mỹ. Đó là một cửa hàng ăn bình dân với giá cả phải chăng".

Mako cùng chồng đang tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái ở Mỹ.

Nhà báo Hidekazu Kanda cho biết Mako đang tận hưởng sự tự do của mình. Việc mua sắm và đi lang thang trong siêu thị đã trở thành một thú vui của cựu Công chúa. Ở Nhật Bản, cô ấy không bao giờ có thể tự do hành động như vậy. Mỗi khi vợ chồng Mako và Komuro ra phố, không có nhân viên an ninh nào đi cùng họ, khác hẳn so với cuộc sống ở Nhật trước đây.

Ban đầu, nhiều người đặt câu hỏi liệu Mako có an toàn khi không có nhân viên bảo vệ bên cạnh. Theo nhà báo Kanda, khu vực vợ chồng Mako ở khá an toàn vào ban ngày, ban đêm đường vắng nên cần cảnh giác hơn. Vợ chồng Mako cũng không nhận được sự chú ý nào của công chúng khi đi dạo trên đường phố.

"Mako đã mở ra một trang mới cho gia đình hoàng gia. Cô ấy sống tốt cuộc sống của mình ở Mỹ trong khi vẫn duy trì phẩm giá của một cựu thành viên hoàng gia. Tôi hi vọng Mako sẽ biết cách đối phó với những điều mới mẻ và học cách sống khéo léo của một thường dân", Kanda khẳng định.

Nguồn: Asahi

