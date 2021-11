Cựu Công chúa Nhật Bản gây chú ý khi cư xử "lạ" với chồng, phải đối mặt với sự đe dọa mới ở Mỹ

Vào cuối tuần qua, các tay săn ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản đi dạo cùng nhau trên đường phố đông đúc ở Mỹ. Cặp đôi ăn vận giản dị, đeo khẩu trang hòa vào dòng người tấp nập.

Nhiều người dùng mạng đã chú ý đến hành động bất thường của Mako đối với chồng. Đó là cô không tỏ ra gần gũi với phò mã thường dân khi cả hai đi dạo phố. Cựu Công chúa Nhật Bản đôi khi đút tay trong túi áo hoặc bước đi nhanh hơn người chồng của mình. Điều này khiến cặp đôi không giống như vợ chồng son vừa mới kết hôn, thiếu sự thân mật, tình cảm.

Một số người bình luận rằng, Mako vốn được biết đến là một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Vì xuất thân trong gia đình hoàng tộc, mọi cử chỉ đều chuẩn mực nên từ trước đến nay Mako hiếm khi thể hiện tình cảm nơi đông người. Dù trở thành thường dân và đã kết hôn nhưng dường như tác phong tự chủ, độc lập của Mako vẫn còn vẹn nguyên.

Vợ chồng Mako đi dạo phố cuối tuần qua.

Cặp đôi hiện đang sinh sống ở một khu chung cư cao cấp Hell's Kitchen thuộc khu vực trung tâm của Manhattan, New York. Theo truyền thông Nhật Bản, một số người dân cho biết có nhiều tay săn ảnh chờ đợi bên ngoài tòa nhà và cũng có một số người dân Nhật tới đây để tìm hiểu về cuộc sống của vợ chồng Mako.

Một người dân bán hàng gần đó cho hay, bà nghe nói có một cặp đôi đến từ hoàng gia Nhật tới đây sinh sống và bà rất vui nếu Mako cùng chồng đến đây mua hàng của mình. Tờ Yahoo JP đưa tin, điều đáng lo ngại nhất hiện nay đối với cặp đôi mới cưới chính là vấn đề bảo mật.

Theo trang web của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại New York, tội phạm bạo lực đang có khuynh hướng gia tăng ở thành phố này kể từ tháng 6 năm ngoái. Yahoo JP cho hay, các vụ giết người đã tăng 40% và các vụ bắn súng cũng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái ở New York. Khu vực nơi vợ chồng Mako sinh sống từng có quá khứ bất ổn nên nhiều người cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cặp đôi.

Một góc khu chung cư nơi vợ chồng Mako đang sống.

Mới đây, Mako được trông thấy một mình đi mua sắm mà không có trợ lý hay vệ sĩ đi bên cạnh. Trong khi đó, ngay từ khi đặt chân đến Mỹ, hình ảnh của cặp đôi đã được lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông cùng các chi tiết về nơi ở của họ. Do đó, mối đe dọa về sự an toàn tăng lên hơn rất nhiều.

Được biết, Mako hiện đang tìm việc tại New York để cùng chồng trang trải việc chi tiêu khi thành phố này là nơi có mức sống cao, mọi thứ đều đắt đỏ. Cơ quan Nội chính hoàng gia đã cùng đại sứ quán tại địa phương thông qua Bộ Ngoại giao thảo luận về vấn đề này nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra được sự lựa chọn phù hợp.

Nguồn: Yahoo Japan