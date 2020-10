Cường Đô La vừa đăng ảnh bế con, thật trùng hợp Hà Hồ cũng khoe hành động đáng yêu của Kim Lý dành cho cặp song sinh

Mới đây, Cường Đô La khiến cộng đồng mạng “tan chảy” khi đăng ảnh bế con gái Suchin đứng hóng gió trước hồ bơi. Doanh nhân phố núi còn viết lời nhắn thể hiện tâm trạng hạnh phúc: “Happiness is not about getting all you want, it is about enjoying all you have” (Tạm dịch: Hạnh phúc không phải là có được tất cả những thứ bạn muốn mà là tận hưởng tất cả những gì bạn có).

Kể từ ngày có con gái, Cường Đô La rất ra dáng ông bố bỉm sữa, thường xuyên trông con thay vợ

Sau khi Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này không lâu, Hồ Ngọc Hà cũng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi khoe khoảnh khắc Kim Lý ngồi cắt mác quần áo cho hai nhóc tỳ song sinh sắp chào đời. Nam diễn viên có vẻ rất chăm chút, tỉ mỉ cho từng bộ quần áo của các con. Hình ảnh dễ thương của Kim Lý cũng khiến dân tình “tan chảy” không kém Cường Đô La.

Kim Lý chăm chú ngồi cắt mác quần áo cho cặp song sinh sắp chào đời

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã ở thời gian cuối cùng của thai kỳ, sắp sửa đón cặp song sinh ra đời. Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ tạm dừng công việc một thời gian để nghỉ ngơi và có việc cá nhân.