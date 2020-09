Cường Đô La và Đàm Thu Trang mở tiệc đầy tháng cho con gái

Trên trang cá nhân mới đây, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh cùng chồng và hai con tới dự tiệc đầy tháng của con gái Cường Đô La - Đàm Thu Trang.

Đi kèm với bức hình là dòng trạng thái giải thích cho lý do nhân vật chính là con gái Cường Đô La - Đàm Thu Trang không xuất hiện: "Khi bạn đi dự đầy tháng mà nhân vật chính đang ngủ ngon... Bố mẹ cháu vẫn tranh thủ chụp 1 tấm kỉ niệm cùng nhau". Hóa ra lý do chính khiến con gái của Cường Đô La và Đàm Thu Trang không xuất hiện trong bức hình là do cô bé đang say sưa ngủ.

Hôm 9/8, Cường Đô La đã chia sẻ hình ảnh mình cùng con trai Subeo hạnh phúc đứng bên cạnh chiếc nôi em bé trong bệnh viện kèm dòng trạng thái: "Hello SUCHIN 9/8/2020". Cường Đô La chính thức thông báo việc bà xã Đàm Thu Trang thành công hạ sinh tiểu công chúa sau 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả.

Bé Suchin - con gái của cặp đôi mới sinh ra đã trở thành rich kid và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô bé được bố lắp đặt hẳn một dàn tủ trưng bày quần áo, phụ kiện, đồ chơi y như cửa hàng. Thậm chí, Cường Đô La còn sắm cả một bộ sưu tập túi hàng hiệu mini cho con gái mới một tháng tuổi của mình.