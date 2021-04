Cường Đô La đưa hai nhóc tì ra ngoài chơi, biểu cảm của bé Suchin chiếm trọn “spotlight”

Kể từ sau khi bé Suchin chào đời tới nay, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên đăng tải những thước hình ghi lại mọi hoạt động của con gái. Con gái Cường Đô La hiện giờ là một trong những nhóc tì được săn đón nhất nhì Vbiz nhờ vẻ ngoài "cưng xỉu".

Trên trang cá nhân mới đây, Cường Đô La có đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc anh lái chiếc xe của bé Suchin đưa con trai Subeo cùng con gái ra ngoài chơi dịp cuối tuần: "Weekend out with my kids" (tạm dịch: Đi chơi dịp cuối tuần cùng các con".

Cường Đô La đưa hai con ra ngoài chơi.

Trong đoạn clip có thể thấy, Cường Đô La lái xe ra khỏi gara ô tô vô cùng từ từ và cẩn thận. Biểu cảm đáng yêu của con gái Cường Đô La đã chiếm trọn "spotlight". Cô bé có biểu cảm đáng yêu khi nhìn qua nhìn lại xung quanh một cách tò mò.

Biểu cảm của bé Suchin gây chú ý.

Tháng 7/2019, Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn. Cặp vợ chồng đình đám này đón con gái Suchin chào đời vào tháng 8/2020. Kể từ khi có con gái, trang cá nhân của hai vợ chồng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của Suchin, khiến dân tình gọi Cường Đô La và Đàm Thu Trang là cặp bố mẹ "nghiện con" bậc nhất Vbiz.