Cuống cuồng vì con sốt, mẹ chồng còn mắng một câu khiến tôi uất ức bật khóc

Chuyện mẹ chồng nàng dâu chắc là chẳng còn xa lạ với mọi người nữa. Nhưng cách đây 2 tháng, tôi còn cho rằng chuyện mâu thuẫn với mẹ chồng là điều không thể xảy ra giữa tôi với bà. Bởi tôi luôn hiếu thuận, chăm sóc mẹ chồng chu đáo dù không sống chung. Tháng nào về quê, tôi cũng mua đồ ăn ngon cho bố mẹ chồng. Định kì 6 tháng/lần, tôi đều đưa ông bà đi khám bệnh tổng quát. Tiền bạc, tôi cũng biếu bố mẹ thường xuyên và chưa từng để ông bà túng thiếu thứ gì.

2 tháng nay, mẹ chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi để chăm sóc tôi ở cữ. Lúc đầu, tôi định nhờ mẹ ruột nhưng mẹ chồng một mực bảo để bà đến chăm sóc tôi vì bà có kinh nghiệm chăm sóc chị chồng sinh 2 lần rồi. Ngẫm thấy mối quan hệ giữa tôi với bà cũng hòa thuận nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, sống chung với mẹ chồng không dễ dàng một chút nào. Mẹ chồng tôi hiền lành, chỉ có điều bà rất kĩ tính và gọn gàng. Vừa đến nhà tôi, thấy nhà bếp lộn xộn, bà đã lao vào dọn dẹp một lượt. Vừa dọn vừa càm ràm chứ không vui vẻ gì.

Tôi mới sinh được 10 ngày, vết mổ còn đau nên không muốn đi lại nhiều. Mẹ chồng thì cứ bảo tôi nên tập đi lại cho cơ thể nhanh hồi phục. Tôi không nghe theo thì bà hờn dỗi. Bữa cơm của tôi được mẹ chồng chăm chút, bỏ nhiều thời gian nấu nướng nhưng bà lại nấu rất nhiều, tôi ăn không hết nổi. Mà thấy tôi bỏ thừa thức ăn, mẹ chồng suy diễn rồi khóc lóc với chồng tôi, bảo tôi chê thức ăn bà nấu. Tôi phải giải thích, dỗ dành mãi mới xong. Có thể nói, sống chung với mẹ chồng, tinh thần tôi không còn được thoải mái như trước đây nữa.

Mấy ngày trước, con tôi bị sốt. Vợ chồng tôi đưa con đi khám thì biết con bị sốt do mắc tay chân miệng. Dù đã cho con uống thuốc nhưng tối đó, con vẫn sốt cao và bị co giật. Vợ chồng tôi hốt hoảng gọi mẹ chồng lấy đồ đạc để đưa con đến bệnh viện gấp. Mẹ chồng tôi đang ngủ, vừa nghe chuyện cháu bị sốt co giật thì chân tay luống cuống, vơ vội đồ đạc của cháu bé bỏ vào túi. Vừa làm, bà vừa mắng một câu làm tôi uất ức bật khóc: "Chăm có mỗi đứa con mà chị cũng chẳng chăm được, để cháu sốt co giật. Sao mà chị vụng về thế hả?".

4 ngày nay, con tôi vẫn còn nằm viện và mẹ chồng túc trực chăm sóc cháu cùng với tôi. Thấy mẹ mất ngủ, mặt mày hốc hác, tôi cũng thương. Nhưng nghĩ đến câu nói kia, tôi lại khó chịu trong lòng. Chẳng biết là do mẹ chồng tôi quá xót cháu nên mới mắng tôi hay do bà không còn thương tôi nữa?