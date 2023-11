Cuốn sách bêu xấu Hoàng gia Anh bị chỉ trích gay gắt

Hoàng gia Anh một lần nữa bị biến thành kẻ phản diện trong sách. Ảnh: Marie Claire.

Ngày 28/11, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (tạm dịch là Endgame: Bên trong Hoàng gia và Cuộc chiến sinh tồn của chế độ quân chủ) chính thức lên kệ nhiều tháng “nhá hàng”.

Cuốn sách được mô tả là cuộc điều tra sâu sắc về tình trạng hiện tại của chế độ quân chủ Anh, bao gồm: một vị vua không được lòng dân, một người thừa kế ngai vàng khao khát quyền lực, một bà hoàng sẵn sàng làm hết sức mình để bảo vệ hình ảnh và một hoàng tử bị ép phải bắt đầu cuộc sống mới sau khi bị chính gia đình mình phản bội. Nhà văn Mỹ cho rằng sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II làm vỡ nền móng vốn đã rạn nứt của nhà Windsor và phá hủy tấm khiên bảo vệ xung quanh nó.

Omid Scobie tự nhận là nhà báo hoàng gia lâu năm có kinh nghiệm sâu rộng. Theo Scobie, tất cả câu chuyện được đưa vào sách đều căn cứ vào hơn một thập kỷ trò chuyện, phỏng vấn những nhân viên cũ và hiện tại trong Cung điện, những người bạn đáng tin cậy của hoàng gia, thậm chí cả thành viên trong gia đình hoàng gia, từ đó vén lên bức màn che đậy một tổ chức hỗn loạn và đặt ra yêu cầu chế độ quân chủ phải thay đổi để tồn tại.

Xuyên suốt cuốn sách Omid Scobie bênh vực Hoàng tử Harry và Meghan Markle, đồng thời công kích mọi thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Dù đang nằm trong danh sách bán chạy trên Amazon, Endgame chỉ nhận được đánh giá ba sao.

Nhiều độc giả để lại bình luận cho rằng nội dung cuốn sách toàn những lời vu khống gia đình hoàng gia, những nguồn tin được nhắc đến không có bằng chứng nào cho thấy sự đáng tin cậy. Họ bất bình khi Công nương Kate bị tấn công, đồng thời cảm thấy nhận xét vợ chồng xứ Wales ghen tỵ với Harry và Meghan là nực cười.

Những người trong giới quý tộc Anh mô tả cuốn sách bằng những từ như “độc hại”, “xấu xa” và “bịa đặt” khi miêu tả các thành viên Hoàng gia Anh như nhân vật phản diện, còn nhà Sussex là nạn nhân.

Ngay cả tờ New York Times của Mỹ, thường có cái nhìn thiện cảm với Harry và Meghan, cũng đăng bài chê bai cuốn sách mới của Omid Scobie.

“Cho dù Scobie có hợp tác với Harry và Meghan trong cuốn sách này hay không, anh ta cũng không giúp ích được gì cho họ. Chương về họ giống như thông cáo báo chí do ChatGPT soạn thảo và không làm sáng tỏ được họ với tư cách là con người“, tác giả Eva Wolchover viết.

Bà Wolchover phản bác tuyên bố của Scobie rằng Hoàng gia Anh đang đối mặt với “sự tuyệt chủng”. Theo nữ nhà báo, chừng nào người ta còn mua những cuốn sách như Endgame , sự hứng thú của mọi người với Hoàng gia Anh vẫn tiếp diễn.

Omid Scobie bị cáo buộc xuyên tạc sự thật trong sách nói xấu Hoàng gia Anh. Ảnh: HARPERCOLLINS.

The Independent (Anh) là tờ báo đầu tiên có bài bình luận về cuốn tiểu sử hoàng gia mới.

Cây viết Anna Pasternak tỏ ra không mấy bất ngờ khi Scobie không bắt Harry và Meghan chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì, cùng với đó bôi xấu Vua Charles, Hoàng hậu Camilla, Hoàng tử William và Công nương Kate. Theo bà Pasternak, việc thánh thiện hóa vợ chồng Sussex khiến Scobie và cuốn sách bị giảm độ uy tín trên các phương tiện truyền thông.

Trong khi đó, Piers Morgan, dẫn chương trình Good Morning Britain , mỉa mai Scobie là kẻ xu nịnh, bợ đỡ luôn thốt ra những lời tâng bốc giả dối để trục lợi cá nhân.

Ông Morgan chỉ ra loạt dẫn chứng cáo buộc Scobie là kẻ chuyên nói dối. Ông kể khi nói chuyện với nhà báo Andrew Billen năm 2020, tác giả người Mỹ giới thiệu bản thân 33 tuổi, trong khi thực tế là 38 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với Times, Scobie khẳng định không bao giờ sử dụng máy bay riêng và bị nữ phóng viên vạch mặt ngay tại chỗ đã thấy ảnh nam nhà báo chụp trên chuyên cơ. Scobie sau đó xóa bức ảnh đó trên Instagram.

Theo ông Morgan, một người thậm chí không thành thật về tuổi tác của mình không có gì đảm bảo chỉ viết sự thật trong sách.

Nam MC Anh đánh giá giống cuốn Finding Freedom (xoay quanh sự kiện Harry và Meghan rời hoàng gia), sách mới đưa ra những câu chuyện không có căn cứ, phiến diện - vợ chồng Sussex được xây dựng thành hình tượng những chiến binh tự do anh hùng, phải chịu bất công chiến đấu với gia đình hoàng gia là những con người suy đồi, phân biệt chủng tộc.

Ông Morgan bức xúc vì Scobie nói dối về ông. Cuốn sách mới cho biết Morgan và Hoàng hậu Camilla thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, nhưng sự thật là nam MC chưa từng làm điều đó dù chỉ một lần. Ông thừa nhận có nói xấu Meghan với một vài người trong hoàng gia nhưng không phải là bà Camilla.

Nhà báo 58 tuổi nói thêm một số chi tiết trong sách là đúng - ít nhất theo nguồn tin ông thu thập được. Ví dụ Vua Charles và Meghan trao đổi thư từ sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, trong đó đề cập đến màu da của Hoàng tử Archie bị soi mói. Tuy nhiên, điều này khiến ông Morgan đặt câu hỏi về nguồn tin của Scobie. Mặc dù phía Harry và Meghan phủ nhận liên quan đến Endgame, ông Morgan nghi ngờ nhà Sussex đứng sau giật dây.

Ông Morgan không tin Harry và Meghan không liên quan đến "quả bom" mới nhắm vào gia đình hoàng gia. Ảnh: Shuttershock.

Nguồn: Daily Mail, New York Times