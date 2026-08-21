Đánh giá & Chấm điểm

Vòng 1: Top 5 đề cử do Hội đồng Thẩm định chuyên môn cùng các nhà báo, KOL và KOC uy tín trong ngành bình chọn.

Vòng 2: Kết quả chung cuộc được quyết định dựa trên tổng điểm từ Hội đồng và lượng bình chọn từ cộng đồng.