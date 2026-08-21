Trao giải cho xe, thương hiệu và các tác phẩm truyền thông xuất sắc.
Gồm phó giáo sư, tiến sĩ, nhà báo và chuyên gia ngành xe.
Đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, thiết kế mô phỏng "Thành phố thông minh" với màn hình LED khổng lồ.
Dàn xe thắng giải di chuyển trực tiếp qua đường catwalk do các host là KOL/KOC ngành xe cầm lái.
‹ Vuốt sang hai bên để xem tiếp ›
Đêm Gala quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và Han Sara.
Tham dự đêm Gala tại NIC Hòa Lạc.
Trên fanpage Thông tin Chính phủ.
Vietnam Mobility Festival 2025 mở cửa cho công chúng lái thử xe.
Thông điệp "Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới", phản ánh giai đoạn chuyển dịch của thị trường ô tô Việt Nam.
Mở rộng thêm giải thưởng dành cho xe, nhân vật, sự kiện và nội dung nổi bật bên cạnh các phân khúc xe quen thuộc.
Vòng 1: Top 5 đề cử do Hội đồng Thẩm định chuyên môn cùng các nhà báo, KOL và KOC uy tín trong ngành bình chọn.
Vòng 2: Kết quả chung cuộc được quyết định dựa trên tổng điểm từ Hội đồng và lượng bình chọn từ cộng đồng.
Triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Ngày 03/10/2026, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, kết hợp không gian trưng bày xe cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật.