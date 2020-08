Cuối tuần rảnh thử làm bánh bao kẹp thịt kiểu Đài Loan xem, chắc chắn ai ăn cũng sẽ khen nức nở

Guabao cổ truyền thường được kẹp với thịt ba chỉ hầm nhừ cùng các loại gia vị - khâu nhục, dưa muối chua và một số loại rau thơm, đậu phộng giã dập.



Tuy nhiên trải qua nhiều năm cũng như sự biến đổi về khẩu vị tại các vùng đất khác nhau mà món bánh bao kẹp thịt này có nhiều biến tấu hơn phiên bản cổ truyền. Thịt và rau kẹp bánh bao cũng biến đổi đa dạng hơn.

Hôm nay bạn hãy thử làm món bánh bao kẹp thịt ba chỉ vị xá xíu cùng với nộm chua ngọt, dưa chuột và rau thơm nhé! Món ăn nhanh gọn dễ làm này rất thích hợp cho bữa sáng của cả gia đình, đem đến công ty, hay cho các bé mang đến trường.

Ngoài ra món bánh bao này còn mang một ý nghĩa may mắn khác vì hình dạng đặc biệt của nó. Chiếc bánh bao được gập lại ôm trọn lấy phần nhân thịt rau giống như một chiếc ví dày chứa rất nhiều tài lộc. Còn chần chờ gì mà không làm ngay một mẻ bánh bao may mắn để cầu may trong thời buổi kinh tế khó khăn này!

Nguyên liệu làm bánh bao kẹp thịt kiểu Đài Loan Phần vỏ bánh bao: 440g bột mì 60g bột năng 282 sữa 7g men bánh mì / instant yeast 80g đường 15g dầu ăn Phần thịt xá xíu: - 500g thịt ba chỉ - 100ml nước dừa tươi hoặc nước lọc Gia vị: 50g đường, 25ml nước mắm, 1 thìa cà phê mật ong, 1 thìa cà phê ngũ vị hương hoặc húng lìu, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 5 tép hỏi hoặc 2-3 củ hành tím đập dập, vài nhánh rễ rau mùi rửa sạch đập dập hoặc vài hạt mùi, màu thực phẩm màu đỏ hoặc màu điều. Rau ăn kèm theo sở thích như là dưa chuột, xà lách, đồ chua, dưa cải muối xào...

Cách làm:

Phần vỏ bánh:

1. Kích hoạt men nở với một nửa lượng sữa.

2. Bột mì, bột năng, đường dầu ăn, sữa và hỗn hợp men đã kích hoạt trộn đều cho bột hút hết chất lỏng.

3. Nhào bột cho thật mịn, đến khi cục bột có sự đàn hồi và nhẵn mịn. Có thể dùng máy hoặc nhào tay.

4. Chia bột thành 10 phần. Cán mỏng, tạo hình vỏ sò hoặc tao hình oval, bôi dầu ăn vào giữa rồi gấp làm đôi. Đặt bột vào giấy lót.

5. Ủ bột trong lò nướng/ lò vi sóng (không bật) hay hộp kín. Đặt một cốc nước sôi vào ủ cùng. Ủ khoảng 30 - 40 phút hay đến khi bột nở gấp đôi.

6. Nước sôi thì đặt xửng hấp lên bếp, hạ lửa trung bình rồi cho bánh vào hấp 10 phút. Tắt bếp để ủ thêm 3 phút rồi hãy mở nắp vung và lấy bánh ra. Trong suốt quá trình hấp không mở nắp vung, bên trên xửng hấp nên đậy một lớp khăn để nước từ vung không chảy xuống bánh.

Phần nhân bánh:

1. Thịt rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

2. Hòa tan tất cả phần gia vị rồi cho thịt vào ướp. Để tủ lạnh qua đêm hoặc ít nhất 5-6 tiếng.

3. Sau khi ướp xong thì cho toàn bộ thịt, nước ướp thịt và nước dừa bắc lên bếp đun đến khi nước cạn sánh. Thịt chín và ngấm gia vị.

4. Vớt thịt ra cho vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu khoảng 10-15 phút ở nhiệt độ 200-220 độ C để bề mặt thịt được sém. Có thể áp chảo thay vì nướng. Nếu bạn muốn ăn thịt kiểu mềm ướt thì có thể bỏ qua công đoạn này.

Sau khi bánh và thịt đã hoàn thành thì ta tẽ đôi bánh ra, kẹp thịt và các loại rau ăn kèm vào cùng. Rắc thêm chút lạc rang hay rưới thêm chút nước sốt từ thịt xá xíu nếu bán muốn ăn nhiều sốt nhé!