Cuối tuần lên bar pub, chị em nên dắt túi 3 mẹo gọi đồ uống chuẩn gu giúp bản thân đê mê cùng cảm xúc thay vì: "Mình thế nào cũng được"!

Cuối tuần đã điểm, giờ là lúc chị em lên lịch cho các buổi hẹn xả hơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đến bar, pub làm chút rượu quả là một ý tưởng không tồi chút nào. Nhưng chưa thật sự nhiều người từng nếm thử trải nghiệm vui chơi giải trí này. Thậm chí, chị em còn hoang mang chẳng biết sẽ phải làm gì nếu được hội bạn rủ lên bar, pub.

Để có một buổi "chill" trên bar, pub, ngoài lựa chọn trang phục phù hợp, xịt chút nước hoa nhẹ, chị em còn cần chuẩn bị sẵn tâm thế và cách tận hưởng dịch vụ. Trong đó, không thể bỏ qua việc lựa chọn đồ uống giúp cảm xúc của bạn đạt mức thăng hoa nhất.

Điều ấy chẳng dễ dàng chút nào, bởi lẽ menu tại bar, pub toàn dài dằng dặc hàng tá đồ uống, đã thế còn toàn ghi bằng tiếng Anh. Ngay cả công thức với vô vàn loại nguyên liệu lạ hoắc cũng chẳng thể khiến việc lựa chọn dễ dàng hơn. Vì vậy, chị em rất cần biết đến những tips gọi đồ dành riêng cho "dân gà mờ".

3 mẹo dưới đây được anh chàng Võ Hữu Ngọc Nhật - bartender (nhân viên pha chế) tại Rouge Bar Đà Lạt gợi ý, mau mau lưu lại chị em nha!

Chân dung Võ Hữu Ngọc Nhật tại quán Rouge Bar.

#1: Nếu muốn biết độ "chất" của quán thì gọi đồ Signature

Signature là một kiểu đồ uống đại diện cho đặc trưng của mỗi quán bar, pub. Nó xuất phát từ ý tưởng của những người đứng đầu muốn tạo ra khác biệt so với những quán khác. Đồng thời, đồ uống Signature cũng là dư vị không lẫn đi đâu được giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu lâu hơn.

Chẳng hạn, một vài quán chủ đề Hà Nội sẽ có loại đồ uống Signature như "Phở", "Bún chả", "Mùa thu", "Hồ Gươm"... Hay quán chủ đề Âm nhạc hay mang thức uống Signature với tên của nhạc cụ, các nốt thăng trầm... Quán về Nhật Bản sẽ có loại hoa anh đào, núi phú sĩ, sumo, sashimi...

Phở Cocktail - hương vị lừng danh từng được lên báo nước ngoài.

#2: Hãy hỏi tư vấn của bartender để họ cho bạn lựa chọn tuyệt vời nhất

Ngọc Nhật cho biết, trong suốt những năm làm việc, anh hay hỏi sở thích của khách trước để tư vấn đồ uống phù hợp. Giả sử hỏi về 4 vị cơ bản (chua, ngọt, mặn, đắng) và tỷ lệ họ mong muốn. Mặt khác, một vài loại đồ uống dù không có trên menu nhưng với kinh nghiệm pha chế, bartender vẫn có thể sáng tạo thêm nhằm đạt được sự thỏa mãn nhiều nhất từ khách hàng.

Chị em hãy yên tâm nếu đồ uống của bạn chưa được như ý nhất. Bạn vẫn có thể phản hồi lại nhân viên pha chế để điều chỉnh thêm. Không nên "cố đấm ăn xôi" gắng gượng uống hết ly kẻo bạn sẽ có trải nghiệm tệ, sinh ra chán ghét môi trường bar, pub.

Bartender chắc chắn sẽ tận tình tư vấn để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất.

#3: Lựa chọn đồ uống theo tâm trạng

Bất cứ ai lên bar, pub cũng đều mang một tâm trạng nhất định. Người thì buồn chuyện công việc, tình cảm cần nơi giải sầu. Kẻ lại vui mừng vì vừa đạt được thành tựu nào đó nên muốn thêm chút men nhằm đẩy cảm xúc thăng hoa nhất. Cũng không ít trường hợp bàn công việc kinh doanh với đối tác, người ta cũng hẹn nhau lên bar, pub để ly rượu làm chất "bôi trơn" giúp đôi bên đều có lợi. Thậm chí, nhiều chị em cô đơn lên bar, pub đơn giản chỉ muốn quyến rũ chàng trai nào đó hoặc tìm người bầu bạn tới khuya. Nói chung, đồ uống hợp cảm xúc, tính cách sẽ khiến bạn tận hưởng mọi thứ sâu sắc hơn.

Thứ nhất, với những cô nàng thanh lịch, muốn thể hiện sự "trong trắng" thì có lẽ nên uống đồ nhẹ nhàng, thơm thoảng dễ dùng, chẳng hạn: Pink Lady, Ramos Gin Fizz hoặc những loại nước rót vào ly Flute (chuyên dùng để uống Champagne).

Loạt đồ uống cho hội chị em nữ tính, điệu đà.

Mặt khác, những chị em điệu đà, nữ tính một chút có thể cân nhắc đến nước hoa quả hay kem xuất hiện trong thành phần như Painkiller (dứa, cam, dừa, nhục đậu khấu), Grasshopper (kem bạc hà), Singapore Sling (chanh tươi, dứa, anh đào)...

Thứ hai, với những cô nàng cá tính mạnh thì sẽ thường chọn đồ uống có nồng độ cồn cao hơn. Ngoài ra, chính bạn còn cần nhấm từng chút một, cho vị tan ra cả khoang miệng thì mới cảm nhận hết cái chất của đồ uống. Một mẹo khác chị em cũng nên biết là đồ uống nên sử dụng từ nhè nhẹ, nâng dần lên nồng độ cao hơn thì các cung bậc cảm xúc cũng theo đó phát triển. Một số ví dụ cho tuýp này là Negroni, Mint Julep, Tuxedo (có thơm mùi cherry).

Một vài ví dụ về đồ uống cho các nàng cá tính mạnh.

Mùi mộc và thô hơn nhiều tầng vị cần phải nghiền ngẫm hoặc đơn giản là cho mau say, hay tửu lượng cao: Như là negroni, mint julep, (tuxedo thơm mùi cherry nè nhưng gốc là từ ly martini cũng khá là đáng thử. ) Kamikaze (có thành phần nước cốt chanh), Rosita, Mahattan (rượu Whisky, rượu Vermouth ngọt đắng pha trộn)

Cuối cùng, chị em nào đang thất tình, gặp chuyện buồn bã mà muốn thoát ra khỏi vũng lầy cảm xúc thì nên xem xét các loại đồ uống như Blood and Sand. Vesper (rượu Gin, rượu Vodka), Death in the afternoon, Aviation (thành phần có rượu Gin, rượu mùi Maraschino và nước chanh).

Thức uống giúp cân bằng cảm xúc cho hội chị em đang gặp chuyện muộn phiền.

Hi vọng sau những gợi ý của bartender Ngọc Nhật kể trên, chị em có thể tự tin sải bước vào bar, pub và gọi đồ uống thật chuẩn gu hợp tâm trạng nhé!