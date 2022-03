Cười sảng trước review chân thực của bà bầu ''dọn dẹp'' vùng kín lúc đẻ

Có lẽ đây là chủ đề được nhiều chị em khá quan tâm, đặc biệt là với những người lần đầu làm mẹ. Có một sự thật là nhiều bà mẹ chia sẻ khi lên bàn đẻ cảm giác duy nhất của họ là đau đớn, mong ngóng gặp con chứ chẳng buồn quan tâm đẹp hay xấu. Thế nhưng cũng không ít chị em khẳng định ''dù có đi đẻ cũng phải đẹp'' nên khá phân vân không biết có nên ''dọn sạch vùng kín'' trước khi đi sinh hay không.

Mới đây, một topic được lập ra để các bà bầu cùng tham khảo chủ đề này. Ngay lập tức, một mẹ đã từng trải chia sẻ luôn review ''thật như đếm'' của mình khiến mọi người cười sảng. Bà mẹ này cho biết lúc sắp sinh, y tá đã làm hộ việc này, thế nhưng hậu quả phải đến khi đẻ xong mới ''ngấm''.

Review gây cười sảng của mẹ bỉm.

Theo kinh nghiệm của bà mẹ trẻ, để an toàn nhất thì các mẹ nên tự mình làm tại nhà cho chủ động và an toàn hơn. Như vậy khi lên bàn đẻ đỡ mất thời gian và cũng không gây đau đớn về sau này. Hiện tại, nhiều người cho biết do tỉ lệ nhiễm khuẩn hậu sản khi dọn dẹp vùng kín cũng có khả năng tăng nên nhiều bệnh viện sẽ giữ nguyên cho sản phụ chứ không vệ sinh hộ như trước nữa.





Một số bình luận của mọi người.

Có nên ''dọn dẹp'' vùng kín trước khi đi sinh?

Vệ sinh cơ thể trước khi sinh đẻ đúng cách giúp mẹ có được quá trình vượt cạn thoải mái, nhẹ nhàng hơn để chờ đón khoảnh khắc bé yêu chào đời. Nếu không vệ sinh đúng cách, không chỉ mẹ cảm thấy không thoải mái mà sức khỏe của bé cũng có thể bị ảnh hưởng theo vì vi khuẩn dễ bị xâm nhập hơn.

Trước khi sinh con, mẹ nên tỉa sơ bằng kéo trong trường hợp vùng kín của mình quá rậm rạp. Các chuyên gia cho rằng các mẹ nên tự cạo hoặc waxing trước thời điểm sinh 7 ngày – bất kể là đẻ thường hay đẻ mổ. Điều này cơ bản là để phòng tránh nhiễm trùng từ những vết cắt nhỏ trên da, thứ có thể thu hút vi khuẩn.

''Dọn dẹp lông vùng kín'' từng là một chủ đề gây tranh cãi. Một số nghiên cứu về sản phụ trong quá trình sinh nở cho thấy những vết xước hoặc sưng đỏ do cạo lông mu vùng kín có thể sẽ là nơi sinh sôi nảy nở của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Ở một số bệnh viện, sản phụ được cạo lông vùng kín có nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao hơn những người không phải thực hiện công đoạn này.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, cạo lông vùng kín là một trong các bước vệ sinh trước khi lâm bồn bắt buộc ở nhiều bệnh viện. Tuy vậy, vấn đề này đối với không ít các mẹ bầu lại khiến cảm giác không thoải mái, nhiều người hoàn toàn không thích việc cạo lông này một chút nào. Một phần là vì những bất lợi sau khi nhổ bỏ phần lông mu mà mẹ gặp phải như: gây kích ứng da vùng kín, lông mọc nhiều và cứng hơn, tạo điều kiện dễ gây viêm nhiễm.

Nhiều bệnh viện trên thế giới, đặc biệt là Mỹ đã bắt đầu công nhận quan điểm không cần thiết cạo lông vùng kín khi đỡ đẻ hoặc mổ sinh. Nhiều bác sĩ cho rằng họ hoàn toàn có thể giúp sản phụ hoàn thành công cuộc sinh nở mà không cần trải qua bước này. Tại một số bệnh viện, nếu mẹ bầu không muốn cạo lông vùng kín thì sẽ được đề xuất chỉ cạo một nửa phần có liên quan đến rạch tầng sinh môn.

Do đó, nếu mẹ bầu cảm thấy không muốn thực hiện việc cạo lông vùng kín thì hãy trao đổi với bác sĩ ngay trước khi việc sinh đẻ bắt đầu. Mẹ có thể sẽ được đáp ứng nguyện vọng này hoặc đơn giản là bác sĩ có thể tư vấn để cạo phần cần thiết mà thôi.

Dẫu sao mẹ bầu cũng có thể tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ sản khoa trong lúc thăm khám thai định kỳ về việc cắt tỉa lông vùng kín. Các mẹ cần phải cân nhắc những mặt lợi và hại của việc này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho bước vệ sinh trước khi sinh đẻ này.

