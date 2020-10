Cười quặn ruột với những pha đón con tan học khó đỡ của cha mẹ: Nhận nhầm con, chở gần về đến nhà mới tá hỏa "Làng nước ơi, con tôi đâu?"

Cứ tầm 4-5h chiều, các em học sinh lại háo hức chờ bố mẹ đến đón về. Tuy nhiên vì một vài sự cố nho nhỏ như tắc đường, hoặc bận rộn công việc nên đôi khi các bậc phụ huynh không kịp đến đón con đúng giờ. Trong một số trường hợp, nguyên nhân còn bá đạo hơn rất nhiều.

Mới đây nhất, một nick Facebook đã chia sẻ kỷ niệm hài hước, có "1-0-2" của mình. Cụ thể khi còn nhỏ, mẹ cô bạn này đã đến trường đón con nhưng lại... đón nhầm bạn khác. Lý do là bởi cả hai đứa trẻ có ngoại hình khá giống nhau! Câu chuyện khiến ai nấy nghe xong đều phải "bó tay", phì cười trước mức độ lú lấp của bà mẹ. Cứ ngỡ câu chuyện này đã là hiếm hoi lắm rồi. Ai ngờ cư dân mạng sau đó đồng loạt "bóc phốt" những màn đón con khó đỡ không kém của bố mẹ mình.

Có người được bố đến đón... nhầm trường. Có người lại leo lên xe người lạ ngồi cả tiếng đồng hồ, đến lúc nói chuyện mới biết: "Ôi không phải mẹ mình". Lại có phụ huynh cho con nghỉ ốm buổi sáng nhưng chiều vẫn phóng xe ra trường... đón con!

Hôm trước đi chùa thấy 1 anh công an bế một con bé 4 tuổi đang khóc nức nở vì lạc mẹ. Đi một vòng thấy một bà chị đang chụp ảnh tự sướng 1 cách say mê. Anh công an bế con bé đến chỗ chị kia (con bé vẫn đang khóc không ngẩng mặt lên) thì chị ta mới: "Ớ sao anh lại bế con em?", một cư dân mạng kể lại câu chuyện hài hước được chứng kiến.

May mà còn có chú công an giúp đỡ!

"Lúc học lớp 1, lớp 2, chiều nào không mẹ thì cũng có bố đến đón. Hôm đó cũng ùa về như mọi hôm, xa xa đã thấy bóng xe của bố nên mình chạy tới rồi leo lên ngồi sau. Bố mình đang nghe điện thoại nên cũng không để ý. Mình chỉ thấy: "Ủa bố mới đổi móc khóa à? Kiểu lạ lắm". Nhưng mà không nghĩ nhiều, ngồi sau cứ kể đủ chuyện trên lớp, gọi bố miết để bố quay lại ừ một cái cho vui.

Một hồi bố quay đầu lại nhìn thì chú nào lạ hoắc. Con chú đứng phía sau xe ngơ ngác mếu máo nhìn mình, chú cũng đơ. Bố mình đậu xe ở đối diện cũng đơ", một bạn trẻ kể lại kỷ niệm nhớ đời của mình.

Một pha cha con nhận nhầm nhau cười chảy nước mắt.

- "Chuyện của chị gái mình: Đợi mòn mỏi ở cổng trường thì bắt gặp mẹ chạy xe máy chở hàng từ xa, đang vui thì thấy mẹ phóng qua, không hề có dấu hiệu đón chị. Chị mếu máo rồi lúc sau thầy chủ nhiệm thấy nên chở về. Về đến nhà mẹ mới giật mình: "Ơ mẹ quên mất".

- "Bữa mình đi đón 2 con bé em sinh đôi. 1 đứa leo lên xe rồi còn 1 đứa chưa lên. Mình không biết, chạy đi luôn. Con Út ngồi trên cũng không nói mình, tưởng mình đùa. Chạy 1 đoạn mới nhìn kính xe thì thấy bé kia xách cặp chạy hớt hải đằng sau. Lúc đấy mới dừng xe lại đợi nó chạy tới. Nó kêu em gọi Hai mà sao Hai không dừng lại? Còn bố mình có hôm chở 1 đứa đến trường rồi mới nhớ ra bỏ quên 1 đứa ở nhà".

- "Hồi lớp 10 học ca 3 tức là 7 giờ tối mới tan. Có 1 thằng bạn bị cận mà trời tối nên nó trèo lên xe của mẹ một bạn khác. Thế mà bác ấy cũng chở nó đi một đoạn xong bắt đầu nói chuyện mới biết không phải mẹ con".

- "Mẹ mình sáng xin cho con nghỉ ốm ở nhà. Chiều đi làm về tạt qua trường đón con như thật, xong lại còn nháo nhào gọi điện cho cô chủ nhiệm vì không thấy con".

Buồn thật sự!

Tình nghĩa gia đình sứt mẻ từ đây...

May mà còn nói chuyện, nếu không "hai mẹ con" này chắc về đến nhà mới biết nhầm người.

Bà mẹ lú lấp của năm.

Hiện tại chủ đề hài hước này đã nhận được cả chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Thế mới thấy không chỉ con trẻ, đến người lớn cũng có những pha lú lấp đến không tưởng!