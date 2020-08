Cưới đúng mùa dịch, mưa bão lụt lội nhưng cô dâu - chú rể vẫn xoay chuyển tình thế ngoạn mục nhờ cú twist của "trùm cuối"

Những bộ ảnh cưới lung linh, được đầu tư cả về công sức lẫn tiền bạc luôn được nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ. Thế nhưng, có những shot ảnh cực kì đặc biệt, không phải ở màu sắc, concept hay những thứ màu mè khác. Đó là thần thái, là những nụ cười vượt qua gian khó, là những cái nắm tay ghi lại dấu ấn quan trọng nhất của cuộc đời như 1 lời khẳng định: Không khó khăn nào khiến tình yêu chùn bước.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Văn Đức Huy chia sẻ 1 bộ ảnh anh mới thực hiện hôm mưa bão vừa rồi. Giữa tình hình dịch bệnh và thời tiết không thuận lợi, cô dâu chú rể vẫn hân hoan nhận lời chúc phúc của người thân và bạn bè.

Photographer Đức Huy tiết lộ: "Cô dâu Hồng Ngọc và chú rể Tuấn Anh đã yêu nhau 5 năm. Ngày xưa học cùng trường họ ghét nhau lắm. Sau đó ra trường 3 năm mới yêu nhau. Yêu nhau được 3 tháng thì chú rể đi Phần Lan du học thành ra yêu xa 3 năm".

1 đám cưới ngày mưa bão thật đặc biệt

Cô dâu Hồng Ngọc đã chờ đợi khoảnh khắc được mặc lên mình bộ váy cưới từ lâu nhưng ai ngờ, đúng ngày hôn lễ diễn ra miền Bắc lại bị ảnh hưởng bão.

Đức Huy cho biết: "Lúc đầu mưa to lắm, lênh láng, lụt lội khắp ngõ xóm. Mình thấy cô dâu cũng buồn vì 1 phần do dịch bệnh, phần lại mưa bão nên lượng người đi dự đã ít đi nhiều so với dự kiến".

Thế nhưng, dẹp hết những khó khăn sang 1 bên, cả 2 bên gia đình lẫn cô dâu chú rể cùng ekip vẫn quyết định vui hết mình vì 1 ngày ý nghĩa.

"Quan điểm của mình là trên tinh thần cả đời khách hàng có 1 lần, mình không làm lần này thì sẽ không làm lại được nên bàn bạc với cả ekip tạo nên một điều bất ngờ phù hợp với tình hình thực tế, xõa hết mình. Được cái ba mẹ cô dâu, chú rể cũng vui và ủng hộ nội dung mình đưa ra. Các cụ còn lao ra nghịch nước trước khi nhà trai chưa tới rồi tới xong tiếp khách sau. Còn đội bê đỡ lễ các bạn cũng hoan hỉ ủng hộ nhiếp ảnh thực hiện bộ ảnh thành công rực rỡ".

Chắc hẳn hiếm khi chúng ta được ngắm 1 dàn từ 2 nhân vật chính đến các vị phụ huynh, đội nam thanh nữ tú xắn quần, té nước hết mình trong 1 đám cưới. Thông điệp mà Đức Huy cùng cặp đôi Hồng Ngọc - Tuấn Anh muốn đưa ra là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần lạc quan, tin yêu và cùng nắm tay nhau thì sẽ vượt qua được hết.

Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng nhớ nhận về "bão like" của cặp đôi này nhé:

Khoảnh khắc để đời

Ai cũng tươi cười

Từ các bậc phụ huynh...

... cho đến nhân vật chính

Photo: Văn Đức Huy Photowedding