Cười đau bụng với clip học chữ số bá đạo của học sinh mầm non, cô giáo hỏi "Đây là số mấy" mà nhận toàn câu trả lời muốn té xỉu

Việc dạy kiến thức cho các bé mầm non đòi hỏi chúng ta phải bỏ nhiều công sức và sự kiên nhẫn hơn so với những lứa tuổi khác. Bởi ở tuổi này, các con vẫn còn bỡ ngỡ với các khái niệm chữ số, toán học... Chuyện vừa dạy xong hỏi lại đã quên ngay là "thường ngày ở huyện", nhưng trường hợp như cậu bé trong clip mới được chia sẻ thì dân tình đều than đúng là "bó tay toàn tập".



Cô giáo mầm non "muốn xỉu'" khi dạy trò học đếm số.

Trong clip ghi lại buổi học toán tại 1 trường mầm non, khi cô giáo hỏi "nói cô nghe số này số mấy?", thay vì trả lời số 1 thì cậu bé này chỉ trả lời đúng 1 câu... "số này số mấy", tức là... nhắc lại đúng câu hỏi của cô giáo.

Lúc cô giáo nhắc: "Số một, đọc lại cô nghe", cậu bé đọc theo: "Số một", nhưng khi được hỏi lại một lần nữa thì cậu bé lại trả lời bằng chính câu... cô giáo hỏi.

Ngay sau khi được đăng tải, clip này đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ, bình luận vì quá hài hước và đáng yêu. "Ảnh giống y chang con tôi luôn. Hỏi gì anh ấy nói theo vậy mà không trả lời", một phụ huynh bình luận.

Tuy nhiên, cũng không ít người ức chế và muốn... té xỉu vì " trình độ" của cậu bé. Nhiều người xem dí dỏm nhận xét, học sinh này quả thực có... lập trường kiên định, trước sau như một, cô giáo có nói cách nào cũng không hề lay chuyển.

Quả thực, giáo viên mầm non là công việc "tưởng dễ mà khó", tưởng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng nếu không đến lớp với tình yêu thương thật sự, lòng kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, giáo viên sẽ không thể làm tốt công việc của mình. Thông qua đoạn clip trên, nhiều người cũng phần nào thấu hiểu được nỗi vất vả của các thầy cô nuôi dạy trẻ.

"Đúng là nghề... bán cháo phổi mà. Gặp học trò như thế này cô giáo phải cực kỳ kiên nhẫn nếu không chắc chắn sẽ muốn nghỉ dạy luôn mất. Khâm phục các cô giáo mầm non rất nhiều", một người nhận xét.