Cuối cùng Jisoo đã đòi lại được công bằng: Không bị "dí" váy sến súa mà còn được đổi muôn vàn style trong bộ ảnh mới

Jisoo không chỉ là idol nổi tiếng mà còn đang là cái tên được nhiều nhà mốt lớn ưu ái. Cô hiện cũng đang là nàng thơ của thương hiệu thời trang nội địa Hàn - it MICHAA. Còn nhớ cách đây không lâu, nhiều fan của Jisoo đã phẫn nộ khi cô diện những bộ cánh sến súa, thiết kế quê kiểng lỗi mốt trong bộ ảnh của it MICHAA. Tuy nhiên sự tình nay đã khác, trong bộ ảnh mới, Jisoo đã đòi lại được công bằng: Không chỉ lên đồ ưng mắt hơn, đa dạng hơn mà cô còn được đổi đủ style.

Trong bộ ảnh cũ của it MICHAA, Jisoo diện mẫu váy tay bồng với thiết kế sến súa, màu sắc quê kiểng khó mặc. Bộ cánh của cô bị chê lỗi mốt, lối trang điểm và làm tóc của Jisoo cũng khiến cô trông dừ hơn ít nhiều.

Nhưng trong bộ ảnh it MICHAA mới tung ra thì Jisoo đã khác. Ngay từ những hình ảnh teaser đầu tiên, Jisoo đã khiến dân tình choáng với với hình ảnh ngọt ngào xinh chuẩn nàng thơ. Những mẫu áo viền ren, cổ vuông... càng tôn lên nhan sắc ngọt ngào trẻ trung của chị cả BLACKPINK.

Bộ ảnh mà it MICHAA mới tung ra có tên "For A Day with Jisoo" với những bộ cánh theo đúng style mà Jisoo thường hay diện hàng ngày. Chính vì thế bối cảnh trong bộ ảnh này có phần gần gũi thân thuộc hơn, Jisoo cũng thay đổi với nhiều style khác biệt.

Có khi cô lên đồ trẻ trung năng động với quần jeans mix cùng áo crop top. Đây cũng là công thức lên đồ đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng theo Jisoo, để mang đến những bộ cánh năng động, trẻ trung, diện đi chơi là chuẩn đẹp.

Trong hình ảnh khác, Jisoo lại xinh xắn như nàng thơ với những mẫu váy bồng xòe ngọt ngào mix cùng áo blouse, áo sơ mi. Những thiết kế với cách điệu vừa phải, vừa đủ tôn lên nhan sắc ngọt ngào của Jisoo nhưng vẫn hiện đại, dễ mặc và không tạo cảm giác quá sến súa, bánh bèo.

Cũng có khi Jisoo lại lên đồ có phần gợi cảm hiện đại với những mẫu váy dáng ôm, áo trễ vai tôn lên lợi thế vóc dáng.

Khi khác, Jisoo lại lên đồ chuẩn mỹ nhân công sở với những mẫu blazer, quần âu, trang phục tối giản lịch lãm.

Bộ ảnh này lại một lần nữa chứng minh Jisoo chính là cô nàng có khả năng cân đẹp mọi thể loại style: Từ trong sáng ngọt ngào đến năng động cá tính, từ sexy gợi cảm đến thanh lịch chuẩn chỉnh. Dù theo style nào, Jisoo cũng mang đến hình ảnh thu hút khiến ai cũng muốn bắt chước theo.