Cười chảy nước mắt với VĂN MẪU chúc mừng 20/11 cho thầy cô từng bộ môn của học trò: 10 điểm về cả độ LƯƠN và chân thành

Một mùa tri ân Nhà giáo lại tới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch nên nhiều nơi học sinh không thể gặp mặt thầy cô để chúc mừng trực tiếp. Tuy vậy tinh thần ngày 20/11 khắp mọi nơi vẫn tràn đầy, thậm chí hân hoan hơn so với mọi năm. Trên khắp các group, diễn đàn, phụ huynh, học sinh nô nức gửi lời chúc mừng tới những "người lái đò" đã cần mẫn dìu dắt con em mình trong suốt một năm qua, và cả những người thầy cũ.

Cũng trong ngày ý nghĩa này, nhiều cô cậu học trò đã nghĩ ra những câu chúc cực kỳ lầy lội, hài hước, nhưng cũng không phần chân thành gửi tới giáo viên từng bộ môn. Đây đều là những câu chúc dựa theo đặc điểm của từng môn học. Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng, bộ câu chúc sáng tạo này đã gây bão và nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận. Không ít thầy cô đã cười chảy cả nước mắt trước sự lắm chiêu, tinh quái của học sinh.

Hãy cùng ngó xem, đám "nhất quỷ nhì ma" chúc thầy cô như nào nhé:

- Môn Sinh

Em và cô gặp nhau như A gặp T, như G gặp X tạo thành phân tử ADN bền vững nhờ liên kết hidro. Những bài học cô dạy chúng em nhiều và đa dạng như các bộ ba axit amin vậy. Chúc cô 20-11 xinh đẹp như vẻ đẹp NST, tinh tế như cấu tạo ADN.

- Môn Hóa:

Chúc thầy cô hay cười như hít phải N20, bay bổng như H2, thăng hoa như I2, bản lĩnh như N2 và hiền hòa như H2O. Đặc biệt luôn cho em điểm số bằng số e của Ne nhé ạ !

Mãi yêu thầy cô!

- Môn Anh:

Thank you for giving me the tools to dream big and to reach success. Happy Teachers' day!

- Môn Vật Lý

Cuộc đời em rất vội vã với những lí lẽ bao quanh. Có lẽ nhờ có Newton tìm ra sự hấp dẫn mà em thất thầy cô ngày càng hấp dẫn hơn qua mỗi tiết học.

20/11 chúc thầy cô luôn sống mãi như nam châm vĩnh cửu, tươi cười như từ trường và cho em điểm số như gia tốc trọng trường làm tròn ạ.

- Môn Văn

Nếu cô là Tú Bà, em nguyện làm Kiều. Nếu cô là Linh Phi, em nguyện làm Vũ Nương. Chỉ mong được bên cô trọn đời, trọn kiếp. Dâng tặng cho cô một kiếp bình an, một đời hạnh phúc.

Mãi yêu cô!

- Môn Toán

Dù cuộc đời có rắc rối như hình không gian, phức tạp như hình học phẳng, rối não như bất đẳng thức thì tình yêu của em dành cho thầy cô như con số lớn nhất.

Mong thầy cô cho em điểm bằng căn bậc 2 của số tròn trăm bé nhất ạ... Mãi yêu thầy cô.