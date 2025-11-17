Cuộc sống khó tin sau 40 năm của nam diễn viên đóng Hồng Hài Nhi nổi tiếng nhất

Tây Du Ký 1986 từ lâu đã trở thành ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả châu Á. Dù gần bốn thập kỷ trôi qua, mỗi lần nhắc đến Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới hay những nhân vật chỉ xuất hiện trong vài tập, người xem vẫn bồi hồi như được tua ngược về những buổi chiều ngồi trước màn hình nhỏ. Cũng vì sức ảnh hưởng quá lớn nên cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên luôn khiến công chúng tò mò. Trong số đó, trường hợp của Triệu Hân Bồi - người từng hóa thân thành Hồng Hài Nhi vẫn luôn là câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ mỗi khi được nhắc lại.

Triệu Hân Bồi sinh năm 1977, từ nhỏ vốn là cậu bé lanh lợi và thông minh. Năm 1984, nhờ sự giới thiệu của thư ký trường quay Vu Hồng, anh được đạo diễn Dương Khiết chọn vào vai Hồng Hài Nhi. Dù chỉ góp mặt trong một tập phim, hình tượng cậu con trai nghịch ngợm của Ngưu Ma Vương vừa tinh quái vừa giỏi võ nghệ, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Hồng Hài Nhi trong phim Tây Du Ký bản 1986.

Trong phim là "tiểu ma đầu", ngoài đời là "học bá" đỗ Bắc Đại

Hồi tháng 6 vừa qua, tờ Sohu đăng tải loạt hình ảnh Triệu Hân Bồi, nam diễn viên từng vào vai Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký 1986, xuất hiện tại một sự kiện cùng nhiếp ảnh gia Vương Sùng Thu của đoàn phim. Trong số các gương mặt từng tham gia tác phẩm kinh điển này, Triệu Hân Bồi luôn là nhân vật bí ẩn nhất vì sau khi nổi tiếng, anh gần như biến mất khỏi giới giải trí để theo đuổi con đường học thuật.

Trong buổi trò chuyện với khán giả, Triệu Hân Bồi lên tiếng phủ nhận tin đồn mình là tiến sĩ. Anh cho biết sau khi bộ phim phát sóng và tên tuổi được chú ý, anh không tiếp tục đóng phim mà tập trung vào việc học hành. Quyết định nghiêm túc ấy giúp anh thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, anh không chọn con đường nghệ thuật mà thành lập doanh nghiệp riêng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và cải tiến nông nghiệp.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Hân Bồi.

Cũng theo Sohu, hiện Triệu Hân Bồi sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu NDT. Anh sống khá kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội và rất hiếm khi xuất hiện trước ống kính. Nhiều người gọi anh bằng biệt danh “tỷ phú nông gia” vì thành công đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Anh từng kể rằng mình có gương mặt sáng và không hề sợ ống kính nên dễ dàng được tuyển vào vai diễn. Tuy nhiên, khi lớn lên, anh dần nhận ra bản thân không phù hợp với môi trường showbiz. Triệu Hân Bồi bày tỏ rằng để nổi tiếng phải hội tụ nhiều yếu tố, từ ngoại hình đến cơ hội và may mắn. Trong khi đó, việc nghiên cứu công nghệ cho anh cảm giác ổn định và chắc chắn hơn. Anh còn hài hước nhắc lại chuyện gặp lại đoàn phim nhiều năm sau, mọi người đều trêu anh tăng cân quá nhiều. Nhưng theo anh, điều này chẳng có gì quan trọng vì công việc của anh không gắn với ánh đèn sân khấu.

Cuộc sống hiện tại của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, sau thành công của vai Hồng Hài Nhi, Triệu Hân Bồi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng anh từ chối toàn bộ để chuyên tâm học tập. Khi đóng Tây Du Ký, anh từng chủ động đề xuất bỏ bớt trang phục ở phần lưng để tạo hiệu quả hình ảnh tốt hơn cho nhân vật. Hiện tại, ở tuổi gần 50, mái tóc đã điểm bạc và vóc dáng đầy đặn hơn trước, nhưng anh vẫn giữ lối sống giản dị và kiên định với lựa chọn học vấn từ nhiều năm trước.