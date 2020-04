Cuộc sống của gia đình mẫu mực New York sau khi thực hiện lệnh cách ly xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ở Mỹ

Tính đến thời điểm hiện tại, tiểu bang New York, Mỹ được xem là “vùng thảm họa nghiêm trọng” trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19. Thống đốc New York - Andrew Cuomo đã tuyên bố lệnh cách ly xã hội vào ngày 29/3, khuyến cáo người dân không nên ra đường trừ những việc cần thiết. Lệnh cách ly xã hội được kéo dài từ ngày 29/3 đến 15/4. Trong khi đó, thị trưởng New York cũng kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt.

Từ đêm 22/3 (theo giờ địa phương), nhiều người dân ở New York đã tự giác thực hiện điều này và gia đình anh Doug Hassebroek là một trong những ví dụ điển hình.

Doug Hassebroek đeo khẩu trang trước khi rời khỏi nhà để mua hàng khi dịch Covid-19 bùng phát tại Brooklyn, New York, Mỹ ngày 25/3.

Doug Hassebroek đi dọc siêu thị tìm nhu yếu phẩm về dự trữ cho gia đình.

Tại quầy thu ngân, quản lý siêu thị đã phân tách bằng một miếng che bằng nhựa giữa khách hàng và nhân viên thu ngân để tránh sự lây nhiễm của dịch Covid-19.

Trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 này, Doug Hassebroek đã mua nhiều giấy vệ sinh nhất.

Một nhà thờ gần nhà Doug Hassebroek đã đóng cửa do dịch bùng phát mạnh ở New York.

Điều đầu tiên Doug Hassebroek làm sau khi đi siêu thị về là rửa tay sát khuẩn.

Anh đã cùng vợ và con trai nấu ăn tại nhà.

Vì trường học ở New York đóng cửa nên con gái của anh đã tập múa bale tại nhà với một khóa học trực tuyến.

Đồ dùng học tập cần thiết cho học sinh được đóng gói kỹ càng và được gửi đến nhà của mỗi học sinh.

Con trai của Doug Hassebroek đã quấy khóc khi bố yêu cầu không được xem TV.

Trong khi vợ dỗ con trai thì Doug Hassebroek tiếp tục công việc của mình tại nhà.

Naomi (vợ của Doug Hassebroek), cô là một bà nội trợ, đang ngủ trưa tại nhà. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, tiểu bang New York đang xem xét khả năng sớm trở lại làm việc đối với những bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Vào ngày thứ 6 khi thực thi lệnh ở nhà, vợ chồng Doug Hassebroek và bạn bè đã tương tác từ xa qua cuộc gọi video. Khi số ca nhiễm tăng lên, các thành viên trong gia đình đều rất lo lắng cho người thân của họ. Hiện tại, tàu của bệnh viện Hải quân Mỹ đã đến New York để hỗ trợ chống dịch Covid-19 sớm 3 tuần so với dự kiến.

(Nguồn: Chinanews)